Keanu Reeves szerint az a tökéletes nap, amiben 4-szer is van szex

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Keanu Reeves Keanu Reeves színész 60cikk 4galéria 0videó Még több róla nem éppen az a hollywoodi sztár, aki túl sok részletet osztana meg a magánéletéről. Azonban éppen ezért kapta fel az internet ismét azt az interjúrészletet, amiben meglepő őszinteséggel mesélt arról, milyen lenne számára egy tökéletes nap. A színészt még 2013-ban, a 47 Ronin promóciója alatt kérdezték erről, Keanu válasza elsőre pedig meglehetősen hétköznapian indult - aztán jött a fordulat.
Reggel szexelsz egyet, eszel egy jó reggelit, elmész motorozni, hazajössz, úszol egyet, aztán megint szexelsz, eszel még valamit, lazítasz egy kicsit, talán olvasol valamennyit, elmész moziba, újra szexelsz, beülsz egy bárba, megiszol pár italt, találkozol néhány baráttal, megint motorozol egyet, hazamész, pihensz egy kicsit, aztán még egyszer szexelsz. Ez egy elég jó nap.
WOW, Keanu, neked milyen hosszú egy nap? Az biztos, hogy az emberek imádják a válaszát, már csak azért is, mert egyáltalán nem jellemző rá, hogy így megnyíljon interjúkban, pláne szexuális témában. A 13 éves nyilatkozata most azért is lett felkapott, mert több internetes oldal repostolta, a kommentáradat pedig nem maradt el.
Az egyik netező egyszerűen úgy fogalmazott, „sokat tanulhatunk Keanutól”, míg más szerint a recept tulajdonképpen ennyi: étel, motorok és szex. De akadt olyan is, aki már kevésbé volt biztos abban, hogy bírná a tempót, és csak annyit írt, az egész program „kissé kimerítőnek hangzik.”
És szerinted? El tudnád viselni ezt a
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