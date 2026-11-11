Egyre több tag hiányzik a KATSEYE-ból: mi történik a Sziget jövő évi fellépőjével?

Tegnap bejelentették a Sziget fesztivál első néhány nevét, és az már biztos, hogy 2027-ben a KATSEYE Budapestre érkezik. Ha viszont mostanában követed a banda körüli híreket, könnyen elveszhetsz a találgatások között: ki tart szünetet, ki tér vissza, és vajon ugyanabban a felállásban láthatod-e még a lányokat? Sophia és Manon hosszabb kihagyása után most Megan egészségi állapota miatt is aggódnak a rajongók. Olyannyira, hogy ez több fellépést is érint.

Sophia a mentális egészsége miatt lépett hátra

Sophia Laforteza szünetét augusztus elején jelentették be. A közleményben egyértelműen a mentális egészségét és jóllétét nevezték meg elsődleges szempontként: az orvosokkal folytatott konzultációk után hosszabb pihenést és folyamatos ellátást javasoltak számára. Bár az énekesnő szeretett volna a többiekkel színpadra állni, a felépülése érdekében átmenetileg kivonult a közös programokból.

Sophia korábban ugyanakkor nyilvánosan beszélt arról, hogy ADHD-val él. Egy májusi élő bejelentkezésben belső nyugtalanságról, valamint alvási és koncentrációs nehézségekről is mesélt. A visszatéréséről viszont már érkezett hivatalos hír: 2027 januárjának első hetében kapcsolódik vissza a KATSEYE munkájába. Addig nem vesz részt sem az észak-amerikai Wildworld turnén, sem az év hátralévő promóciós programjain.

Manon kilépett? Ezt egyelőre nem jelentették be

Manon Bannerman esetében február 20-án közölték, hogy átmenetileg nem vesz részt a csapat munkáiban, hogy az egészségére és a jóllétére koncentrálhasson. Részleteket nem is közöltek. A találgatásoknak új lendületet adott, amikor áprilisban eltűnt a KATSEYE neve Manon Instagram-bemutatkozásából. Az énekesnő ugyanakkor arról tájékoztatta a rajongókat, hogy pozitív egyeztetéseket folytat a kiadóval, támogatva érzi magát, valamint boldog és egészséges.

Manon visszatéréséről továbbra sem érkezett bejelentés. Vagyis míg Sophiánál már van kitűzött időpont, az ő jövőbeli szerepéről egyelőre nincs ugyanilyen konkrét információ.

Megan agyrázkódásból lábadozik

A legújabb egészségügyi fejlemény Megan Skiendielt érinti: agyrázkódása miatt a detroiti, chicagói és minneapolisi fellépést is elhalasztották. Az énekesnő szeretett volna színpadra állni, de orvosi javaslatra időt kell hagynia a felépülésre. A sérülés pontos körülményeit nem részletezte, így nem tudni, pontosan mi történt vele.

Az agyrázkódás tünetei között fejfájás, szédülés, fáradtság, koncentrációs nehézség, illetve fény- és zajérzékenység is jelentkezhet az amerikai járványügyi központ, a CDC tájékoztatója alapján. Ezek általános lehetséges tünetek, Megan a saját panaszait nem sorolta fel. A megszokott terheléshez való visszatérés ütemét az állapothoz kell igazítani, ezért a színpadi folytatásról sem pusztán az dönt, mennyire szeretne újra fellépni.

Persze a jövő évi Sziget még elég messze van, és addig rengeteg változás történet, de egy biztos: reméljük, hogy a KATSEYE tagjai ki tudják pihenni magukat, és egészségesen térnek vissza a közönség elé.

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