4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla
A születési dátumodból kiderül, mit próbál üzenni neked az előző életed
A születésed napja árulkodik arról, milyen tanulságot hoztál magaddal előző életedből – és mit kell most megértened.
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Napi horoszkóp november 5.: a Rákok változásra vágynak, a Vízöntőknek érdemes észnél lenniük
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Az ok, amiért David Harbour lehet a következő "eltörölt" sztár
A Stranger Things sztárja év elején jelentette be válását, ám ami most kiderült exfelesége által, eléggé betett karrierjének. Talán végleg?
7 netflixes sorozat, ami annyira jó, hogy akár 1 nap alatt ledarálod
Vannak napok, amikor semmihez sincs kedved csak bekuckózni, lekapcsolni a külvilágot, és hagyni, hogy egy sorozat magával ragadjon.
Napi horoszkóp november 6.: a Kosoknak nagy bátorságra van szükségük, az Oroszlánoknak érdemes nyitniuk mások felé
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Katalin hercegné öltözködési stílusa kifinomult, szofisztikált és mindig kellemes kisugárzást biztosít neki. Nem csoda, hogy mindenki kíváncsi arra, vajon hogy néz ki a hercegné otthona, ahova szinte sosem enged bepillantást. Néha azért akadt már egy-egy kivétel; ilyen volt az, amikor 2016-ban Obama és felesége meglátogatták a hercegi párt, akik saját otthonukban fogadták őket. Több fotó is készült róluk, amiből kiderült, milyen kellemes hangulatú, egyszerre kicsit modern, mégis inkább hagyományos hatású az otthonuk. Nem lehet nem imádni!
Ha pedig te is szeretnél hasonló dekorelemeket, bútorokat beszerezni, a legjobb helyen jársz! 2025. november 13-16. között jönnek a Joy-napok, az ősz legnagyobb kuponarzenálja, ahol szokás szerint bevásárolhatsz a legjobb árakon. Akár 50%-os kedvezményre is szert tehetsz, több mint 1000 üzletben és online beválthatod őket, és tényleg minden kategóriában találhatsz egy jó kupont. Kattints és nézd meg előre a kuponokat már most!
Hangulatos lámpák
Katalin hercegné otthonában a hangulatos, többforrású világítás kulcselem: nem egyetlen erős mennyezeti lámpa, hanem több kisebb lámpa hozza létre a barátságos atmoszférát. Figyel arra, hogy ezek a kis asztali világítótestek ne erős fehér, hanem meleg sárga fénnyel rendelkezzenek, és ez már önmagában sokkal hangulatosabbá teszi a szobákat. Ráadásul a lámpabúrák színe, mérete, stílusa illeszkedik a helyiségek vibe-jához; elsősorban klasszikus formákat választ.
A Joy-napok alatt te is beszerezheted álmaid lámpáját kedvezményes áron! A mömaxban 20%-kal olcsóbban lehet a tiéd szinte bármi, a leddiszkont.hu-nál 20% kedvezménnyel várnak, de az XXXLutz-ba is érdemes benézni, ahol 20%-os akció vár több ezer termékre az áruházakban és online.
Virágok minden mennyiségben
Otthonukban gyakran láthatók friss vágott virágok asztalokon, komódokon, oldalsó felületeken — nem csak dekorációként, hanem a tér „élő” részévé téve a növényeket. Ez azért is fontos számukra, mert a virág- és növénydekoráció segíti, hogy a nagy, történelmi otthonok (pl. paloták, rezidenciák) barátságosabb, otthonosabb hangulatot nyerjenek. Egyébként nagyon fontos számára a természet, és imád kertészkedni is!
A BUTLERS üzleteiben és a webshopban 20%-os akcióval lehet tiéd rengeteg csodás művirág, de a Lunett Design-nál 10-50% kedvezménnyel válogathatsz virágdekorból is.
Színes és mintás díszpárnák
A hercegné imádja a színes, mintás díszpárnákat, elsősorban pedig azokat, amelyek virágos vagy botanikus mintákkal rendelkeznek. Ezek inkább klasszikus-elegáns vonalat követik, így jól passzolnak a helyiségben lévő többi bútorhoz. Mivel legtöbbször maga a kanapé náluk is visszafogott, egyszínű, így ezek a színes darabok megtörik a homogén hatást, és színt visznek a szobába. Nézd csak:
Csekkold a möbelix kínálatát, ahol -20% vár szinte minden termékre, de a Belianinál 20% extra kedvezmény lehet a tiéd minden 180 000 Ft feletti vásárláshoz!
Illatos gyertyák
Katalin hercegné maga is imádja az illatgyertyákat, és ezt sosem titkolta. Sőt! Többször is felfedte már, hogy imádja Joe Malone parfümjeit, és gyertyaként is ez kap helyet az otthonában. Az illatgyertyák használata azt mutatja, hogy nemcsak vizuálisan, hanem illatban is odafigyel az otthonosságra és a hangulatra, ezek elhelyezése és száma pedig tudatos: például vendégfogadásnál, téli estékhez, nappali beszélgetőhelyeknél az illat segíthet melegebb, barátságosabb légkört teremteni.
Tudtad, hogy a Joy-napok alatt például az Aurora Candle-nél 15.000 Ft feletti rendelésedhez ajándékba kapsz egy közönségkedvenc, Diótörő-illatú prémium illatgyertyát?
Természetes földszínek
Összességében viszont Katalin hercegné is arra esküszik, hogy érdemes természetes színekben gondolkodni, ha szőnyegről, kanapéról vagy falszínről van szó, és a kiegészítőkkel kísérletezni. Alapjáraton a bézs, barna, szürke, fehér jelenik meg az otthonukban, amit zölddel, bordóval vagy egyéb színekkel kombinálnak. Az összkép magáért beszél!
Ha pedig nagy felújítást tervezel, csekkold a Joy-napok alatt -15% vár padlóburkolatra, beltéri ajtóra, műfűre, WPC-re, fali panelre, -20% darabszőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra és tapétára a Diego üzleteiben.
És azt láttad már, hol lakott Katalin hercegné, mielőtt hozzáment volna Vilmos herceghez?
