4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla

Sztárok, Életmód
Utoljára frissült: 2025. november 5. 10:36

Forrás: Getty Images

4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla
Olvasd el!

4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla

Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.

Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.

Katalin hercegné öltözködési stílusa kifinomult, szofisztikált és mindig kellemes kisugárzást biztosít neki. Nem csoda, hogy mindenki kíváncsi arra, vajon hogy néz ki a hercegné otthona, ahova szinte sosem enged bepillantást. Néha azért akadt már egy-egy kivétel; ilyen volt az, amikor 2016-ban Obama és felesége meglátogatták a hercegi párt, akik saját otthonukban fogadták őket. Több fotó is készült róluk, amiből kiderült, milyen kellemes hangulatú, egyszerre kicsit modern, mégis inkább hagyományos hatású az otthonuk. Nem lehet nem imádni!

Kép

Hangulatos lámpák

Katalin hercegné otthonában a hangulatos, többforrású világítás kulcselem: nem egyetlen erős mennyezeti lámpa, hanem több kisebb lámpa hozza létre a barátságos atmoszférát. Figyel arra, hogy ezek a kis asztali világítótestek ne erős fehér, hanem meleg sárga fénnyel rendelkezzenek, és ez már önmagában sokkal hangulatosabbá teszi a szobákat. Ráadásul a lámpabúrák színe, mérete, stílusa illeszkedik a helyiségek vibe-jához; elsősorban klasszikus formákat választ.

Virágok minden mennyiségben

Otthonukban gyakran láthatók friss vágott virágok asztalokon, komódokon, oldalsó felületeken — nem csak dekorációként, hanem a tér „élő” részévé téve a növényeket. Ez azért is fontos számukra, mert a virág- és növénydekoráció segíti, hogy a nagy, történelmi otthonok (pl. paloták, rezidenciák) barátságosabb, otthonosabb hangulatot nyerjenek. Egyébként nagyon fontos számára a természet, és imád kertészkedni is!

Színes és mintás díszpárnák

A hercegné imádja a színes, mintás díszpárnákat, elsősorban pedig azokat, amelyek virágos vagy botanikus mintákkal rendelkeznek. Ezek inkább klasszikus-elegáns vonalat követik, így jól passzolnak a helyiségben lévő többi bútorhoz. Mivel legtöbbször maga a kanapé náluk is visszafogott, egyszínű, így ezek a színes darabok megtörik a homogén hatást, és színt visznek a szobába. Nézd csak:

Kép

Illatos gyertyák

Katalin hercegné maga is imádja az illatgyertyákat, és ezt sosem titkolta. Sőt! Többször is felfedte már, hogy imádja Joe Malone parfümjeit, és gyertyaként is ez kap helyet az otthonában. Az illatgyertyák használata azt mutatja, hogy nemcsak vizuálisan, hanem illatban is odafigyel az otthonosságra és a hangulatra, ezek elhelyezése és száma pedig tudatos: például vendégfogadásnál, téli estékhez, nappali beszélgetőhelyeknél az illat segíthet melegebb, barátságosabb légkört teremteni.

Kép

Természetes földszínek

Összességében viszont Katalin hercegné is arra esküszik, hogy érdemes természetes színekben gondolkodni, ha szőnyegről, kanapéról vagy falszínről van szó, és a kiegészítőkkel kísérletezni. Alapjáraton a bézs, barna, szürke, fehér jelenik meg az otthonukban, amit zölddel, bordóval vagy egyéb színekkel kombinálnak. Az összkép magáért beszél!

Olvasd el ezt is!
A francia nők öltözködése fenomenális, de láttad már, hogy néz ki az otthonuk? Az alábbi dekorelemekért megőrülnek!

És azt láttad már, hol lakott Katalin hercegné, mielőtt hozzáment volna Vilmos herceghez?

Kép
