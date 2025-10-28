Horoszkóp
Katalin és Vilmos fiatalkori fotói bizonyítják: egykor ők sem követték a protokollt

#Katalin hercegné
#Királyi család
#Vilmos herceg
#régi fotók
#fiatalon
#fiatalkori fotók
Kerekes Vivien
Mutasd a cikkeit

A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

Sztárok, Sztárpárok
Utoljára frissült: 2025. október 27. 10:04

Forrás: Getty Images

Katalin és Vilmos fiatalkori fotói bizonyítják: egykor ők sem követték a protokollt
Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője

Simon Böske 1929-ben lett Magyarország legszebb nője, majd még abban az évben Miss Európának is megválasztották.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
6 frizura, ami azonnal fiatalít a fodrászok szerint

A drága krémek helyett inkább válts frizurát, hiszen ez akár 10 évet is képes fiatalítani rajtad!

Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak

Sokan azt hiszik, hogy csak szétszórtak, feledékenyek vagy túlérzékenyek – pedig ezek mögött gyakran az ADHD rejtett tünetei állnak. A figyelemzavaros hiperaktivitás nem mindig látványos, és sok felnőtt csak későn jön rá, hogy évtizedek óta ezzel él.

Heti horoszkóp október 27-november 2.: a Rákokra nagy feladat teljesítése vár, a Mérlegek hatalmas bátorságról tehetnek tanúbizonyságot

Október utolsó hete is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

7 étel, amit soha ne akkor egyél, amikor teljesen üres a gyomrod

Ha eddig ezeket etted reggelire, akkor ideje változtatnod! Azt is elmondjuk, miért!

Napi horoszkóp október 27.: a Nyilasok kellemetlen szituációba keverednek, a Halak végre meglátják a fényt az alagút végén

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

A hercegi pár az egyetemen találkozott először, és bár eleinte csak barátok voltak, később szerelem szövődött köztük. Régi fotóik fergetegesek!

A királyi család legnépszerűbb tagjai között toronymagasan szerepel Katalin hercegné és Vilmos herceg, akiknek bár kapcsolata egyáltalán nem indult olyan könnyen, az elmúlt évtizedekben mégis minden nehézségen képesek voltak felülkerekedni. Kevesen tudják, hogy eleinte II. Erzsébet királynő nem igazán nézte jó szemmel unokája kapcsolatát (hogy miért, azt ITT elolvashatod), ahogy azt sem, hogy volt időszak, amikor szakított a pár, és mindketten valaki mással ismerkedtek tovább.

Kapcsolatuk barátságként kezdődött az egyetemi évek alatt, és Katalin hercegné ominózus fehérneműs fotói után Vilmos azonnal vonzódni kezdett hozzá. Rengeteg időt töltöttek együtt, nagyon sokat szórakoztak, buliztak, mint minden fiatal, és élvezték a szigorú szabályoktól mentes életet. Imádjuk végignézni régi fotóikat, melyek 20-as éveik elején készültek róluk, és amelyeken látszik: ők is olyanok, mint bárki más.

Nézd végig a galériában régi fotóikat, melyek felfedik, hogy mennyire szórakoztató páros lehetett fiatalon (is) Katalin és Vilmos!

