Katalin és Vilmos fiatalkori fotói bizonyítják: egykor ők sem követték a protokollt

A királyi család legnépszerűbb tagjai között toronymagasan szerepel Katalin hercegné és Vilmos herceg, akiknek bár kapcsolata egyáltalán nem indult olyan könnyen, az elmúlt évtizedekben mégis minden nehézségen képesek voltak felülkerekedni. Kevesen tudják, hogy eleinte II. Erzsébet királynő nem igazán nézte jó szemmel unokája kapcsolatát (hogy miért, azt ITT elolvashatod), ahogy azt sem, hogy volt időszak, amikor szakított a pár, és mindketten valaki mással ismerkedtek tovább.

Kapcsolatuk barátságként kezdődött az egyetemi évek alatt, és Katalin hercegné ominózus fehérneműs fotói után Vilmos azonnal vonzódni kezdett hozzá. Rengeteg időt töltöttek együtt, nagyon sokat szórakoztak, buliztak, mint minden fiatal, és élvezték a szigorú szabályoktól mentes életet. Imádjuk végignézni régi fotóikat, melyek 20-as éveik elején készültek róluk, és amelyeken látszik: ők is olyanok, mint bárki más.

Nézd végig a galériában régi fotóikat, melyek felfedik, hogy mennyire szórakoztató páros lehetett fiatalon (is) Katalin és Vilmos!

Galéria / 9 kép Katalin és Vilmos fiatal kori fotói bizonyítják: egykor ők sem követték a protokollt Megnézem a galériát

