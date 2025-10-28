Divat
Katalin és Vilmos fiatalkori fotói bizonyítják: egykor ők sem követték a protokollt
Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője
Simon Böske 1929-ben lett Magyarország legszebb nője, majd még abban az évben Miss Európának is megválasztották.
A drága krémek helyett inkább válts frizurát, hiszen ez akár 10 évet is képes fiatalítani rajtad!
Sokan azt hiszik, hogy csak szétszórtak, feledékenyek vagy túlérzékenyek – pedig ezek mögött gyakran az ADHD rejtett tünetei állnak. A figyelemzavaros hiperaktivitás nem mindig látványos, és sok felnőtt csak későn jön rá, hogy évtizedek óta ezzel él.
Október utolsó hete is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Ha eddig ezeket etted reggelire, akkor ideje változtatnod! Azt is elmondjuk, miért!
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
A királyi család legnépszerűbb tagjai között toronymagasan szerepel Katalin hercegné és Vilmos herceg, akiknek bár kapcsolata egyáltalán nem indult olyan könnyen, az elmúlt évtizedekben mégis minden nehézségen képesek voltak felülkerekedni. Kevesen tudják, hogy eleinte II. Erzsébet királynő nem igazán nézte jó szemmel unokája kapcsolatát (hogy miért, azt ITT elolvashatod), ahogy azt sem, hogy volt időszak, amikor szakított a pár, és mindketten valaki mással ismerkedtek tovább.
Kapcsolatuk barátságként kezdődött az egyetemi évek alatt, és Katalin hercegné ominózus fehérneműs fotói után Vilmos azonnal vonzódni kezdett hozzá. Rengeteg időt töltöttek együtt, nagyon sokat szórakoztak, buliztak, mint minden fiatal, és élvezték a szigorú szabályoktól mentes életet. Imádjuk végignézni régi fotóikat, melyek 20-as éveik elején készültek róluk, és amelyeken látszik: ők is olyanok, mint bárki más.
Nézd végig a galériában régi fotóikat, melyek felfedik, hogy mennyire szórakoztató páros lehetett fiatalon (is) Katalin és Vilmos!
Szabadulj meg a káosztól már az ajtóban ezekkel az egyszerű ötletekkel!
Egy film befejezése gyakran maga a varázslat, vagy épp a tragédia.
Ha már egy ideje fontolgatod, hogy „na most tényleg elkezdem az életmódváltást", akkor jobb alkalmat keresve sem találhatnál: jönnek a JOY-napok!
James Cameron filmje máig a mozitörténet egyik legsikeresebb alkotása. A színfalak mögött is sok izgalmat tartogatott.
Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifejezetten értékes, ha magadat leped meg ezzel!
A drága krémek helyett inkább válts frizurát, hiszen ez akár 10 évet is képes fiatalítani rajtad!