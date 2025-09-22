Katalin hercegné nyaklánca felért egy vallomással

2019 őszén, a londoni Battersea Parkban rendezett eseményen jelent meg, ahol a National Childbirth Trust képviselőivel találkozott. A járvány előtti idők utolsó nyugodt hónapjai voltak ezek, és Katalin hercegné stílusa akkor is a megszokott könnyedséggel és finom eleganciával hatott. Az eseményre egy lezser, mégis kifinomult összeállítást viselt: egy Marks & Spencer nadrágot fehér Ralph Lauren pólóval kombinált – ez a szett akkor pillanatok alatt bestseller lett a rajongók körében.

De nem csak az öltözéke keltett figyelmet. Sokan felfigyeltek az akkor új, arany nyakláncára is, amely három kis charmot rejtett: „C”, „G” és „L” betűket. A jelentés nem volt kérdéses – a lánc egyértelműen gyermekeinek állított szívhez szóló emléket: Charlotte (Sarolta) hercegnő (C), George (György) herceg (G) és Louis (Lajos) herceg (L) nevének kezdőbetűit viselte nap mint nap.

forrás: Twitter

Katalin hercegné mindig is híres volt arról, hogy apró, mégis beszédes részletekkel mutatja ki érzéseit – legyen szó ékszerről, ruhaválasztásról vagy egy-egy megható gesztusról. Akkoriban, a koronavírus-járvány küszöbén, különösen sok időt töltött otthon a gyerekekkel, és az interjúk, nyilvános megjelenések is azt tükrözték: számára a család mindig első helyen állt.

Bár az arany nyaklánc és az üzenete sokak szívét megérintette, némi kritika is érte a hercegnét – néhányan kifogásolták, hogy az eseményen, bár igyekeztek betartani a távolságtartás szabályait, Katalin nem viselt maszkot.

Az a nap azóta történelem lett - de a képek, a nyaklánc és az üzenet örökre emlékeztetnek rá, milyen különleges módon képes volt Katalin hercegné egy ékszerdarabbal is beszélni a világhoz.