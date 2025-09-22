Divat
Katalin hercegné nyaklánca felért egy vallomással
Forrás: Getty Images
2019 őszén, a londoni Battersea Parkban rendezett eseményen jelent meg, ahol a National Childbirth Trust képviselőivel találkozott. A járvány előtti idők utolsó nyugodt hónapjai voltak ezek, és Katalin hercegné stílusa akkor is a megszokott könnyedséggel és finom eleganciával hatott. Az eseményre egy lezser, mégis kifinomult összeállítást viselt: egy Marks & Spencer nadrágot fehér Ralph Lauren pólóval kombinált – ez a szett akkor pillanatok alatt bestseller lett a rajongók körében.
De nem csak az öltözéke keltett figyelmet. Sokan felfigyeltek az akkor új, arany nyakláncára is, amely három kis charmot rejtett: „C”, „G” és „L” betűket. A jelentés nem volt kérdéses – a lánc egyértelműen gyermekeinek állított szívhez szóló emléket: Charlotte (Sarolta) hercegnő (C), George (György) herceg (G) és Louis (Lajos) herceg (L) nevének kezdőbetűit viselte nap mint nap.
Katalin hercegné mindig is híres volt arról, hogy apró, mégis beszédes részletekkel mutatja ki érzéseit – legyen szó ékszerről, ruhaválasztásról vagy egy-egy megható gesztusról. Akkoriban, a koronavírus-járvány küszöbén, különösen sok időt töltött otthon a gyerekekkel, és az interjúk, nyilvános megjelenések is azt tükrözték: számára a család mindig első helyen állt.
Bár az arany nyaklánc és az üzenete sokak szívét megérintette, némi kritika is érte a hercegnét – néhányan kifogásolták, hogy az eseményen, bár igyekeztek betartani a távolságtartás szabályait, Katalin nem viselt maszkot.
Az a nap azóta történelem lett - de a képek, a nyaklánc és az üzenet örökre emlékeztetnek rá, milyen különleges módon képes volt Katalin hercegné egy ékszerdarabbal is beszélni a világhoz.
