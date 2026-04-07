Katalin hercegné jó tanácsa: ezt kérdezi meg magától minden alkalommal, mielőtt döntést hoz

Bár a brit királyi család élete távolinak tűnik, mégis vannak olyan helyzetek, amikor példát vehetünk róluk. A döntéshelyzet tökéletes példa erre, hiszen ugyanolyan valós és stresszes lehet számukra, mint számunkra is. Persze van különbség, hiszen míg mi egy munkahelyi esemény vagy egy családi dolog miatt vacillálunk, addig ők gyakran olyan döntéseket is meg kell, hogy hozzanak, melyek a nyilvánosság előtt zajlanak – ráadásul figyelembe kell venniük a protokollt és a kötelességeiket is.

Katalin hercegné és Vilmos herceg mindennapjai szinte megállás nélkül telnek: hivatalos eseményeken, külföldi utakon, jótékonysági programokon vesznek részt, miközben még a gyerekeiket is nevelniük kell. Amikor a hercegné döntéshelyzet elé kerül, egyetlen dolgot tart a szeme előtt: a családját. Felteszi a kérdést magának: „Egy hogy szolgálja a családunkat?”

Ha egy hivatalos esemény ütközik a gyerekek programjával vagy a megszokott rutinnal, akkor igyekszik úgy alakítani a dolgokat, hogy a lehető legkevésbé boruljon fel a nap. Mindez még fontosabbá vált számára 2024-es betegsége után. Katalin számára az anyaság nemcsak szerep, de prioritás is – a jövő generációját neveli, ezért minden döntésnél ezt tartja szem előtt.

Tanulhatunk tőle!

Bármennyire is hektikus az életed, egy jól irányzott kérdéssel tisztábban láthatsz. Ha legközelebb döntés előtt állsz, próbáld ki te is, hogy felteszed magadnak a kérdést: ez hogyan hat arra, ami igazán fontos nekem?

A hercegné egyébként saját családi mintából is merít, elmondása szerint ugyanis a szülei rengeteget áldoztak érte, mindig ott voltak mellette. Ez pedig inspirálja őt is abban, hogy hasonlóan cselekedjen. Egy 2020-as podcast beszélgetésben Giovanna Fletcherrel megosztotta, hogy kisgyerekkori fejlődés területén végzett kutatásai alapján egyértelműen látszik, hogy a gyerekkori élmények egész életünkre hatással vannak, így az anyák jólléte kulcsszerepet játszik a gyerekek boldogságában és stabilitásában.

Katalinnak ezért nagyon fontos, hogy minél több időt töltsön a gyerekeivel, és ő az, aki mindig iskolába viszi őket. Vilmossal tudatosan döntöttek úgy, hogy nem vállalnak be minden eseményt, ami miatt volt, hogy kritika is érte őket. Ezt a szemléletet érdemes átültetned a mindennapjaidba: ha tudod, hogy mi fontos igazán számodra, sokkal könnyebb jó döntést hozni.

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria