Életmód
Katalin hercegné gyerekei imádják ezt a tésztát: megtaláltuk a tökéletes receptet
Forrás: Getty Images/Jeff J Mitchell / Staff
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Ha Hollywoodban szóba kerülnek a nepo babyk, általában ugyanazok a nevek jutnak eszünkbe: híres szülők gyerekei, akik már születésüktől kezdve közel voltak a filmiparhoz.
Katalin hercegné az évek során többször engedett már egy kis betekintést a család otthoni életébe, és az is kiderült, hogy fontos számára, hogy a gyerekei ne csak az evésben, hanem az ételek elkészítésében is részt vegyenek. Nagyon úgy tűnik, hogy a gyerekek étkezése bizonyos szempontból sokkal hétköznapibb, mint gondolnánk. Miközben György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg a világ egyik legismertebb családjának tagjai, otthon náluk is előkerülnek azok az egyszerű fogások, amelyekért gyerekek milliói rajonganak.
A hercegné még 2019-ben mesélt arról, hogy a gyerekek szeretnek főzni, sőt időnként neki is készítenek ételeket. Matthew Kleiner-Mann, az Ivy Learning Trust vezetője később felidézte, hogy Katalin többek között a család sajtos tésztakészítéséről is mesélt. A feladatokat ráadásul felosztották egymás között: míg egyikük a lisztet keverte, a másik a tejet és a vajat adta hozzá. A történetből nemcsak az derült ki, hogy a sajtos tészta nagy kedvenc a családban, hanem az is, hogy Katalin igyekszik a gyerekeket aktívan bevonni a főzésbe. Így egy szuper közös családi programban vehetnek részt, amit mindenki élvezettel csinál.
Katalin hercegné eddig nem hozta nyilvánosságra a konkrét receptet, de számos külföldi cikk született már a témában és az egyik legkedveltebb recept az alábbi:
Készítsd el te is a sajtos tésztát!
Hozzávalók 4 adaghoz:
- 300 g makaróni
- 30 g liszt
- 30 g vaj vagy alacsony zsírtartalmú margarin
- 600 ml tej
- 150 g cheddar sajt
- 30 g parmezán
- 70 g brokkoli
- 70 g karfiol
- 40 g teljes kiőrlésű zsemlemorzsa
- egy csipet cayenne-bors
- só és bors ízlés szerint
Elkészítés
- Melegítsd elő a sütőt 160 fokra. Egy közepes lábasban olvaszd fel a vajat, majd vedd le a tűzről, és keverd hozzá a lisztet. Ezután tedd vissza a tűzhelyre, és folyamatos kevergetés mellett fokozatosan add hozzá a tejet, amíg sima mártást nem kapsz.
- Reszeld le a cheddar sajtot, add a mártáshoz, majd melegítsd tovább addig, amíg teljesen felolvad, a szósz pedig sűrű és krémes lesz. Ízesítsd sóval és borssal.
- Közben sós, forrásban lévő vízben főzd meg a makarónit a csomagoláson található utasítás szerint. Ha elkészült, keverd össze a sajtszósszal, a brokkolival és a karfiollal, majd az egészet kanalazd egy közepes méretű sütőtálba.
- Keverd össze a zsemlemorzsát a reszelt parmezánnal és egy csipet cayenne-borssal, majd szórd a tészta tetejére. Süsd körülbelül 35–40 percig, amíg a teteje gyönyörű aranybarna nem lesz.
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Életmód
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