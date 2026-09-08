Katalin hercegné gyerekei imádják ezt a tésztát: megtaláltuk a tökéletes receptet

Katalin hercegné az évek során többször engedett már egy kis betekintést a család otthoni életébe, és az is kiderült, hogy fontos számára, hogy a gyerekei ne csak az evésben, hanem az ételek elkészítésében is részt vegyenek. Nagyon úgy tűnik, hogy a gyerekek étkezése bizonyos szempontból sokkal hétköznapibb, mint gondolnánk. Miközben György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg a világ egyik legismertebb családjának tagjai, otthon náluk is előkerülnek azok az egyszerű fogások, amelyekért gyerekek milliói rajonganak.

A hercegné még 2019-ben mesélt arról, hogy a gyerekek szeretnek főzni, sőt időnként neki is készítenek ételeket. Matthew Kleiner-Mann, az Ivy Learning Trust vezetője később felidézte, hogy Katalin többek között a család sajtos tésztakészítéséről is mesélt. A feladatokat ráadásul felosztották egymás között: míg egyikük a lisztet keverte, a másik a tejet és a vajat adta hozzá. A történetből nemcsak az derült ki, hogy a sajtos tészta nagy kedvenc a családban, hanem az is, hogy Katalin igyekszik a gyerekeket aktívan bevonni a főzésbe. Így egy szuper közös családi programban vehetnek részt, amit mindenki élvezettel csinál.

Katalin hercegné eddig nem hozta nyilvánosságra a konkrét receptet, de számos külföldi cikk született már a témában és az egyik legkedveltebb recept az alábbi:

Készítsd el te is a sajtos tésztát!

Hozzávalók 4 adaghoz:

300 g makaróni

30 g liszt

30 g vaj vagy alacsony zsírtartalmú margarin

600 ml tej

150 g cheddar sajt

30 g parmezán

70 g brokkoli

70 g karfiol

40 g teljes kiőrlésű zsemlemorzsa

egy csipet cayenne-bors

só és bors ízlés szerint

Elkészítés

Melegítsd elő a sütőt 160 fokra. Egy közepes lábasban olvaszd fel a vajat, majd vedd le a tűzről, és keverd hozzá a lisztet. Ezután tedd vissza a tűzhelyre, és folyamatos kevergetés mellett fokozatosan add hozzá a tejet, amíg sima mártást nem kapsz. Reszeld le a cheddar sajtot, add a mártáshoz, majd melegítsd tovább addig, amíg teljesen felolvad, a szósz pedig sűrű és krémes lesz. Ízesítsd sóval és borssal. Közben sós, forrásban lévő vízben főzd meg a makarónit a csomagoláson található utasítás szerint. Ha elkészült, keverd össze a sajtszósszal, a brokkolival és a karfiollal, majd az egészet kanalazd egy közepes méretű sütőtálba. Keverd össze a zsemlemorzsát a reszelt parmezánnal és egy csipet cayenne-borssal, majd szórd a tészta tetejére. Süsd körülbelül 35–40 percig, amíg a teteje gyönyörű aranybarna nem lesz.