Katalin hercegné tényleg Donald Trump feleségével szervezkedik titokban?
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
A hírek szerint a legfontosabb feladat éppen Katalin hercegnére hárul, ugyanis ő lesz az, aki gondoskodik arról, hogy az Egyesült Államok first ladyje, Melania Trump ne unatkozzon. A brit királyi család, különösen III. Károly király és Kamilla királyné, már most heves kritikákat kaptak, amiért a látogatás előtt üdvözlő posztot tettek közzé a közösségi médiában. Emiatt mind a monarchia, mind Keir Starmer miniszterelnök hatalmas nyomás alatt állnak, hogy az esemény zökkenőmentesen menjen végbe.
És persze nem felejthetjük el, hogy Trump elnök legutóbbi londoni látogatásán a híres „Trump Baby” léggömb tiltakozás uralta a híreket, ironikus módon éppen akkor, amikor alelnöke, JD Vance mostanság az Egyesült Királyság szólásszabadságát kérdőjelezi meg. A mostani program fényűző ceremóniával indul, méghozzá a Windsor-kastély udvarán díszőrség fogadja a házaspárt, három ezred állami zászlajával. Ilyenre még soha nem volt példa, hiszen hagyományosan csak egy zászlót vonultatnak fel. Este nagyszabású állami bankettet tartanak, amelyen 160 meghívott, köztük számos híresség vesz részt.
A másnap azonban sokkal érdekesebbnek ígérkezik, mivel ekkor találkozik Katalin hercegné és Melania Trump négyszemközt a Windsor-kastélyhoz tartozó Frogmore Gardensben, a 13 hektáros parkban. A palota szerint ekkor indul be a „titkos akciójuk”: találkozót szerveznek Dwayne Fields-szel, a brit cserkészszövetség főcserkészével, amelynek Katalin a védnöke. A program keretében a két nő a Squirrels (Mókusok) nevű gyerekcsoport tagjaival is beszélget, hogy közelebbről megismerjék a természetismereti jelvény megszerzésének folyamatát.
Katalin hercegné és Melania munkájában közös pont, hogy mindketten a gyerekek és a fiatalok támogatását tartják szívügyüknek, így várhatóan bőven lesz közös témájuk. Ami biztos, amíg Donald Trump hivatalos tárgyalásokon vesz részt, felesége nem marad tétlen, a walesi hercegné gondoskodik róla, hogy minden perce be legyen táblázva. A palota megerősítette, hogy a Trump-házaspár a látogatás teljes ideje alatt a Windsor-kastélyban tartózkodik majd.
Katalin hercegné külseje mindig kifogástalan ezeken az eseményeken, de van 4 kedvenc frizurája, amelyek valóban kiállták az idő próbáját. Kattints a galériára, ha érdekel!
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
