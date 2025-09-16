Horoszkóp
Katalin hercegné tényleg Donald Trump feleségével szervezkedik titokban?

Utoljára frissült: 2025. szeptember 15. 15:57

Forrás: Victoria Jones - WPA Pool/Getty Images

Katalin hercegné
Ahogy Donald és Melania Trump állami látogatása egyre közeledik – a házaspár szeptember 16-án érkezik az Egyesült Királyságba –, egyre több részlet derül ki arról, milyen szerepet vállalnak a királyi család tagjai az esemény során.

A hírek szerint a legfontosabb feladat éppen Katalin hercegnére hárul, ugyanis ő lesz az, aki gondoskodik arról, hogy az Egyesült Államok first ladyje, Melania Trump ne unatkozzon. A brit királyi család, különösen III. Károly király és Kamilla királyné, már most heves kritikákat kaptak, amiért a látogatás előtt üdvözlő posztot tettek közzé a közösségi médiában. Emiatt mind a monarchia, mind Keir Starmer miniszterelnök hatalmas nyomás alatt állnak, hogy az esemény zökkenőmentesen menjen végbe.

Kép
forrás: Alastair Grant - WPA Pool/Getty Images

És persze nem felejthetjük el, hogy Trump elnök legutóbbi londoni látogatásán a híres „Trump Baby” léggömb tiltakozás uralta a híreket, ironikus módon éppen akkor, amikor alelnöke, JD Vance mostanság az Egyesült Királyság szólásszabadságát kérdőjelezi meg. A mostani program fényűző ceremóniával indul, méghozzá a Windsor-kastély udvarán díszőrség fogadja a házaspárt, három ezred állami zászlajával. Ilyenre még soha nem volt példa, hiszen hagyományosan csak egy zászlót vonultatnak fel. Este nagyszabású állami bankettet tartanak, amelyen 160 meghívott, köztük számos híresség vesz részt.

A másnap azonban sokkal érdekesebbnek ígérkezik, mivel ekkor találkozik Katalin hercegné és Melania Trump négyszemközt a Windsor-kastélyhoz tartozó Frogmore Gardensben, a 13 hektáros parkban. A palota szerint ekkor indul be a „titkos akciójuk”: találkozót szerveznek Dwayne Fields-szel, a brit cserkészszövetség főcserkészével, amelynek Katalin a védnöke. A program keretében a két nő a Squirrels (Mókusok) nevű gyerekcsoport tagjaival is beszélget, hogy közelebbről megismerjék a természetismereti jelvény megszerzésének folyamatát.

Katalin hercegné és Melania munkájában közös pont, hogy mindketten a gyerekek és a fiatalok támogatását tartják szívügyüknek, így várhatóan bőven lesz közös témájuk. Ami biztos, amíg Donald Trump hivatalos tárgyalásokon vesz részt, felesége nem marad tétlen, a walesi hercegné gondoskodik róla, hogy minden perce be legyen táblázva. A palota megerősítette, hogy a Trump-házaspár a látogatás teljes ideje alatt a Windsor-kastélyban tartózkodik majd.

