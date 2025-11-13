Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Külföldi sztárok

Kiderült, melyek Katalin és Vilmos legszigorúbb gyereknevelési szabályai: nagyon meg fogsz lepődni

#Katalin hercegné
#Királyi család
#gyereknevelés
#Vilmos herceg
#Gyerekek
#nevelés
#Szabály
Kamilla
Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. november 13. 08:49

Forrás: Samir Hussein/gettyimages

Katalin hercegné
A nap cikke

Napi horoszkóp november 12.: a Szüzek az őszinte utat választják, a Nyilasoknak érdemes kiállniuk az érdekeikért

A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 13.: az Ikreknek kikapcsolódásra van szükségük, a Szüzek körül felgyorsulnak az események

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Olvasd el!

Ezt árulja el a szerelmi életedről az, hogy milyen napon születtél

Akár hiszed, akár nem, a születésed pillanata óriási hatással van a magánéletedre, a párkapcsolataidra! És mi most leleplezzük neked a titkot!

Olvasd el!

4 szín, ami fiatalít, és 4, ami látványosan öregít

Tudd meg, mely árnyalatok fiatalítják és feszesítik optikailag az arcod, és melyeket jobb, ha azonnal száműzöl a gardróbodból!

Olvasd el!

A partnered születési dátumából kiderül, hogy hűséges lesz-e hozzád

Tudd meg, mikor született, mi pedig eláruljuk, hogy megbízhatsz-e benne!

Olvasd el!

Amire nem számítottunk: visszatért a 70-es évek ikonikus cipője

A sztárok már viselik a 70-es évek kedvenc cipőtrendjét, és nem véletlenül arat nagy sikert most.

Facebook
Twitter
Pinterest
Sokan hiszik, hogy királyi gyereknek lenni egyenlő a fényűzéssel, a szabadsággal és azzal, hogy mindenki más helyettük cselekszik.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Csodaszép fotó készült Saroltáról: olyan, mint egy született Disney-hercegnő

A valóság azonban egészen más, legalábbis Katalin hercegné és Vilmos herceg otthonában. A walesi család mindennapjai ugyanis sokkal inkább emlékeztetnek egy szeretetteljes, következetes, modern szülői rendszerre, mintsem egy távolságtartó királyi protokollra. Sőt, néhány szabályuk olyan szigorú és meglepő, hogy bármelyik hétköznapi családban is nagy beszédtéma lenne. György, Sarolta és Lajos ugyan a brit királyi család kiemelt figyelmet kapó tagjai, ám otthon a rang semmit sem ér, hiszen a három gyerek ugyanolyan elvárásokkal néz szembe, mint bármelyik hozzájuk hasonló korú, néha pedig még szigorúbbakkal is. A következő válogatásban összegyűjtöttük azt a hat szabályt, amelyet minden nap követniük kell.

Lássuk is ezeket:

Galéria / 6 kép

Kiderült, melyek Katalin és Vilmos legszigorúbb gyereknevelési szabályai: nagyon meg fogsz lepődni

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Kép
Egészség

5 egészségügyi probléma, amit a hajad előre jelez

A hajhullás, a hajszálak vékonyodása, töredezettsége mind olyan tünetek, melyeket a testünk próbál jelezni felénk a frizuránk által.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 13.: az Ikreknek kikapcsolódásra van szükségük, a Szüzek körül felgyorsulnak az események

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Kép
Szerelem

A partnered születési dátumából kiderül, hogy hűséges lesz-e hozzád

Tudd meg, mikor született, mi pedig eláruljuk, hogy megbízhatsz-e benne!

Kép
Önismeret

Az idei utolsó Merkúr retrográd az összes eddiginél intenzívebb lesz: így fog hatni rád

Ahogy közeledünk az év végéhez, egy utolsó kozmikus fordulatra még mindenképp számíthatunk.

Kép
Sztárok

10 színész, aki nem volt hajlandó megváltoztatni a külsejét a szerep kedvéért

A fordítottjára számtalan példát láttunk, de erről maguk az érintettek sem szívesen mesélnek...

Kép
Szépség

Ezek a hajformázók valódi csodát tesznek a hajaddal

Ha jól választasz ezekből a hajformázó eszközökből és termékekből, a hajad tényleg olyan lesz, mintha gyakrabban járnál fodrászhoz - pedig mindent otthon csinálsz meg.