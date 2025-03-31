Horoszkóp
Ez III. Károly király kedvenc magyar itala: Fülöp herceg is rajongott érte

Utoljára frissült: 2025. március 29. 17:12

Forrás: Getty Images

Ez III. Károly király kedvenc magyar itala: Fülöp herceg is rajongott érte
Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket

A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Ez a fotó is Magyarországon készült az uralkodóról, de nem, nem a bor volt a legnagyobb kedvence!

Bár már elég régen jártak itt utoljára, de valójában a brit királyi család tagjai többször is megfordultak Magyarországon. A csodás Diana hercegné például 1990. május 7-én érkezett hozzánk férjével, Erzsébet királynő pedig 1993-ban látogatta meg fővárosunkat. A néhai uralkodó egyébként ekkor megkóstolta az egyik legikonikusabb magyar desszertet, ami akkora kedvence lett, hogy még élete utolsó éveiben is szívesen fogyasztotta.

Olvasd el ezt is! Ez volt Erzsébet királynő kedvenc magyar süteménye

Ezekután persze nem érhet talán téged sem meglepetésként, hogy amikor Erzsébet királynő férje, Fülöp herceg Magyarországra érkezett 1978-ban a fogathajtó világbajnokságra, megkóstoltatták vele az egyik leghíresebb magyar italt is. Természetesen ez nem más, mint a pálinka, ami annyira ízlett neki, hogy repetázott is belőle!

Kép
forrás: Getty Images

Az elbeszélések alapján annyira finomnak találta az italt, hogy az itt töltött napjai alatt többször is ivott belőle, és nem keveset vásárolt is. Amikor 1993-ban ismét Magyarországra érkezett felesége társaságában, természetesen szintén megkóstolták a pálinkát, ezt a pillanatot a fenti fotón is láthatod.

Mint kiderült, ez alól aztán III. Károly király sem kivétel. Amikor a 90-es években Diana hercegnével hazánkba látogatott, és megkínálták a magyar itallal, amely édesapja nagy kedvence is volt, természetesen elfogadta. Sőt, amikor időnként szomszédos országunkba látogat saját birtokára, ugyancsak előszeretettel koccint a finom pálinkával. Bár erre már egy ideje nem volt példa sajnos egészségi állapota miatt, de nagyon reméljük, hogy hamarosan pozitív híreket kapunk a palotából, és talán egyszer ismét ellátogat Magyarországra is.

Kép
forrás: Getty Images
Olvasd el ezt is! III. Károly király kórházba került: aggasztó hírek érkeztek a Buckingham-palotából

