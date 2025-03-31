Promóciók
Ez III. Károly király kedvenc magyar itala: Fülöp herceg is rajongott érte
Forrás: Getty Images
Bár már elég régen jártak itt utoljára, de valójában a brit királyi család tagjai többször is megfordultak Magyarországon. A csodás Diana hercegné például 1990. május 7-én érkezett hozzánk férjével, Erzsébet királynő pedig 1993-ban látogatta meg fővárosunkat. A néhai uralkodó egyébként ekkor megkóstolta az egyik legikonikusabb magyar desszertet, ami akkora kedvence lett, hogy még élete utolsó éveiben is szívesen fogyasztotta.
Ezekután persze nem érhet talán téged sem meglepetésként, hogy amikor Erzsébet királynő férje, Fülöp herceg Magyarországra érkezett 1978-ban a fogathajtó világbajnokságra, megkóstoltatták vele az egyik leghíresebb magyar italt is. Természetesen ez nem más, mint a pálinka, ami annyira ízlett neki, hogy repetázott is belőle!
Az elbeszélések alapján annyira finomnak találta az italt, hogy az itt töltött napjai alatt többször is ivott belőle, és nem keveset vásárolt is. Amikor 1993-ban ismét Magyarországra érkezett felesége társaságában, természetesen szintén megkóstolták a pálinkát, ezt a pillanatot a fenti fotón is láthatod.
Mint kiderült, ez alól aztán III. Károly király sem kivétel. Amikor a 90-es években Diana hercegnével hazánkba látogatott, és megkínálták a magyar itallal, amely édesapja nagy kedvence is volt, természetesen elfogadta. Sőt, amikor időnként szomszédos országunkba látogat saját birtokára, ugyancsak előszeretettel koccint a finom pálinkával. Bár erre már egy ideje nem volt példa sajnos egészségi állapota miatt, de nagyon reméljük, hogy hamarosan pozitív híreket kapunk a palotából, és talán egyszer ismét ellátogat Magyarországra is.
