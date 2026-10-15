Megszületett Kaley Cuoco második gyermeke: különleges nevet kapott a kislány

Újabb kislánnyal bővült családja! Az Agymenők Pennyjeként megismert, 40 éves színésznő és vőlegénye, a 44 éves Tom Pelphrey október 14-én osztották meg az örömhírt: két nappal korábban, október 12-én megszületett második gyermekük. A picinek a Philomena Carmine Bobby Pelphrey nevet adták, de Kaley a bejelentésben már a Philo becenevet is használta.

A színésznő kórházi fotókat is mutatott a követőinek, a képek mellé pedig arról írt, mennyire hálás azért, hogy újra átélheti ezt az érzést. A családban valószínűleg a hároméves Matilda is izgatottan várta a kishúgát: Kaley viccesen az ő babájaként emlegette az újszülöttet.

Kaley szerint most már teljes a család

A színésznő a bejelentésben nemcsak az öröméről mesélt, hanem arra is utalt, hogy a második babájukhoz vezető út tele volt hullámvölgyekkel. A nehézségek részleteibe nem ment bele, azt viszont egyértelművé tette, hogy Philomena érkezésével teljesnek érzi a családjukat. Tomnak is szerelmes sorokat címzett: arról írt, hogy a találkozásuk óta egymást követik az életükben a csodás ajándékok.

Tom a saját oldalán is megosztott néhány fotót, és külön megköszönte Kaleynek, hogy akkor is helytállt társként és anyaként, amikor nem érezte jól magát. A színész azt is hozzátette, hogy ő és a lányaik elvesznének nélküle, az újszülöttet pedig a család legifjabb királynőjeként köszöntötte.

A második baba az esküvő előtt érkezett

Kaley és Tom 2022 májusában tették nyilvánossá a kapcsolatukat, első kislányuk, Matilda pedig 2023 márciusában született. Az eljegyzésüket 2024 augusztusában jelentették be, de Kaley már akkor sem érezte úgy, hogy sietniük kellene az esküvővel. Egy későbbi interjúban fel is vetette, hogy talán előbb érkezik még egy baba, mint hogy oltár elé állnának.

A második várandósságot idén júniusban jelentették be egy családi képsorozattal. Matilda mellett egy rózsaszín belsejű torta is szerepelt a fotókon, így rögtön kiderült, hogy újabb kislány érkezik hozzájuk. Most pedig már négyen kezdhetik el a közös életük következő fejezetét.

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