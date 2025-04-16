Szerelem
Johnny Depp először tért vissza Hollywoodba, és külsejét látva nem fogsz hinni a szemednek
Forrás: Getty Images
Az elmúlt néhány év nem volt egyszerű Johnny Depp Johnny Depp színész 138cikk 10galéria 7videó Még több róla számára. A színész, akit egykor a legnagyobbak között emlegettek, nemcsak végigment egy váláson, amit az egész világ végigkövetett, majd egy peren, amit kamerák figyeltek, de még Hollywood is hátat fordított neki. A történetet biztosan ismered, de röviden: miután kiderült, hogy Amber Hearddel válnak, a színésznő arról mesélt, hogy Johnny bántalmazta őt fizikailag és érzelmileg is, majd A Karib-tenger kalózai sztárja ugyancsak erről vallott. Végül az egészet perre vitték, amit Johnny Depp Johnny Depp színész 138cikk 10galéria 7videó Még több róla nyert meg, és ezzel visszakapott egy keveset karrierjéből is.
Legutóbbi szerepei közé tartozott a Legendás állatok és megfigyelésükben Grindelwald megtestesítése, ám a harmadik részben arra kérték, hogy mondjon le erről a szerepről, és a helyét egy másik sztár vette át.
Sokáig úgy tűnt, végleg véget ért karrierje, ám a pert követően több szereppel is megtalálták. Most pedig vissza is tért Hollywoodban, hogy a Day Drinker című alkotásban láthassuk viszont. A történet egy privát jacht alkalmazottjáról szól, aki megfejthetetlennek tűnő rejtélybe botlik a hajón, mely egy vendég köré épül, és ennek nyomába ered. Az első fotót már meg is mutatták a 61 éves színészről, és nem fogsz hinni a szemednek: tényleg felismerhetetlen!
Johnny Depp Johnny Depp színész 138cikk 10galéria 7videó Még több róla fogja alakítani a titokzatos vendéget, mi pedig nagyon kíváncsiak vagyunk rá!
Hogy tetszett a cikk?
