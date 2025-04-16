Johnny Depp először tért vissza Hollywoodba, és külsejét látva nem fogsz hinni a szemednek

Az elmúlt néhány év nem volt egyszerű számára. A színész, akit egykor a legnagyobbak között emlegettek, nemcsak végigment egy váláson, amit az egész világ végigkövetett, majd egy peren, amit kamerák figyeltek, de még Hollywood is hátat fordított neki. A történetet biztosan ismered, de röviden: miután kiderült, hogy Amber Hearddel válnak, a színésznő arról mesélt, hogy Johnny bántalmazta őt fizikailag és érzelmileg is, majd A Karib-tenger kalózai sztárja ugyancsak erről vallott. Végül az egészet perre vitték, amit nyert meg, és ezzel visszakapott egy keveset karrierjéből is.

Legutóbbi szerepei közé tartozott a Legendás állatok és megfigyelésükben Grindelwald megtestesítése, ám a harmadik részben arra kérték, hogy mondjon le erről a szerepről, és a helyét egy másik sztár vette át.

Sokáig úgy tűnt, végleg véget ért karrierje, ám a pert követően több szereppel is megtalálták. Most pedig vissza is tért Hollywoodban, hogy a Day Drinker című alkotásban láthassuk viszont. A történet egy privát jacht alkalmazottjáról szól, aki megfejthetetlennek tűnő rejtélybe botlik a hajón, mely egy vendég köré épül, és ennek nyomába ered. Az első fotót már meg is mutatták a 61 éves színészről, és nem fogsz hinni a szemednek: tényleg felismerhetetlen!

