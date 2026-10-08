„Még akkor sem ölelt meg, amikor könyörögtem neki” – Joe Manganiello súlyos dolgokat állít Sofía Vergaráról

most megrázó részleteket árult el arról, milyen időszakon ment keresztül Sofía Vergara férjeként. A színész szerint egykori felesége még egy ölelést is megtagadott tőle, amikor a legnagyobb szüksége lett volna a szeretetére. Sofía Vergara és hosszú éveken át Hollywood egyik legirigyeltebb sztárpárjának számított. A színészek 2015-ben házasodtak össze, és bár kapcsolatuk kívülről harmonikusnak tűnt, a színfalak mögött egészen más zajlott. Amikor 2023-ban bejelentették a szakításukat, sokan értetlenül álltak a döntés előtt. Akkor elsősorban a gyermekvállalással kapcsolatos nézeteltérésekről lehetett hallani, most azonban Manganiello egészen más oldalról mutatta be a történteket. A 49 éves színész október 13-án megjelenő, Bloodlines című önéletrajzi könyvében részletesen beszél arról a hétéves egészségügyi küzdelemről, amely majdnem az életébe került. Állítása szerint betegsége alatt a házasságából fokozatosan eltűnt a szeretet és az érzelmi közelség, miközben ő egyre kétségbeesettebben próbált kapaszkodót találni.

Hét éven át küzdött egy betegséggel, amely majdnem megölte

Manganiello egészségügyi problémái nem sokkal az esküvőjük után kezdődtek. Eleinte megmagyarázhatatlan hasi fájdalmak, láz, kiütések, fejfájás és rendkívüli fáradtság gyötörte. Az állapota folyamatosan romlott, az orvosok pedig hosszú ideig nem tudták megállapítani, pontosan mi okozza a tüneteit. A színész közel 27 kilogrammot fogyott, számtalan vizsgálaton esett át, 2016-ban pedig sürgősségi műtétre szorult. A beavatkozás során eltávolították a vastagbelét, és egy ideig sztómazsákkal kellett élnie. Manganiello később bevallotta, volt olyan éjszaka a kórházban, amikor biztos volt benne, hogy nem éri meg a reggelt. Bár az orvosok autoimmun eredetű betegségre gyanakodtak, végleges diagnózist nem sikerült felállítaniuk. A folyamatos fájdalom és bizonytalanság mentálisan is rendkívül megviselte a színészt.

forrás: gettyimages

Állítása szerint Sofía Vergara még megölelni sem volt hajlandó

Manganiello visszaemlékezése szerint a betegséggel töltött évek alatt a házasságuk egyre ridegebbé vált. Miközben fizikailag és lelkileg is a határait feszegette, úgy érezte, nem kapja meg azt az érzelmi támogatást, amelyre szüksége lenne. Könyvében azt állítja, hogy Vergara még akkor sem akarta megölelni, amikor kifejezetten könyörgött neki ezért. A színész szerint kapcsolatukból addigra gyakorlatilag teljesen eltűntek az érzelmek. A helyzet különösen fájdalmas volt számára, hiszen a betegsége miatt folyamatosan attól tartott, hogy meghalhat. A saját bevallása szerint volt olyan időszak, amikor az öngyilkosság gondolata is foglalkoztatta. Fontos azonban, hogy ezek Manganiello személyes állításai, Vergara részéről a nyilvánosságra került részletekre egyelőre nem érkezett érdemi válasz.

Egy apró kutya segített neki átvészelni élete legnehezebb időszakát

A színész 2019-ben fogadta örökbe Bubbles nevű csivaváját, amely állítása szerint szó szerint megmentette az életét. Akkoriban annyira rossz mentális állapotban volt, hogy biztonsági okokból még a fegyverétől is megvált. A mindössze néhány kilogrammos kutya gondozása új feladatot és célt adott neki. Manganiello úgy emlékszik vissza erre az időszakra, hogy a kisállat érkezése után már nemcsak saját magára kellett figyelnie, hanem egy másik élőlényért is felelősséget vállalt. Állítása szerint Vergara azonban nem értette meg, mennyit jelent neki Bubbles, sőt, időnként gúnyolódott is rajta a kutya miatt. Ez tovább növelte a köztük lévő érzelmi távolságot.

Nem a gyermekvállalás miatt mentek szét?

A válásuk után Sofía Vergara arról beszélt, hogy a házasságuk egyik legnagyobb problémáját az eltérő családalapítási elképzeléseik jelentették. A színésznő akkor már nem szeretett volna újabb gyermeket vállalni, míg Manganiello állítólag továbbra is vágyott az apaságra. A színész azonban most ismét vitatja ezt a magyarázatot. Elmondása szerint a kapcsolatuk elején valóban próbálkoztak a gyermekvállalással, meddőségi kezeléseken is részt vettek, később azonban a súlyos betegsége miatt ő maga is lemondott az apaságról. Attól tartott, hogy nem éli túl az egészségügyi problémáit, és nem akarta, hogy Vergara egyedül maradjon egy gyermekkel. Manganiello szerint tehát nem az okozta a válásukat, hogy mindenáron apa szeretett volna lenni.

ma már új életet él

A színész azóta arról számolt be, hogy egészségi állapota jelentősen javult, jelenleg tünetmentes, és már gyógyszereket sem kell szednie. Felépülését részben alternatív, spirituális módszereknek és családi traumáinak feldolgozásának tulajdonítja, bár ezek gyógyító hatása orvosilag nem igazolt. Magánélete is új fejezethez érkezett: jelenleg Caitlin O'Connor színésznővel jegyben jár, és ismét nyitott arra, hogy egyszer édesapa legyen. Manganiello szerint önéletrajzi könyvének megírásával nemcsak élete legnehezebb időszakát szerette volna feldolgozni, hanem azt is fontosnak tartotta, hogy elmondja a saját verzióját a házasságuk végéről. Bár Sofía Vergara egyelőre nem reagált részletesen volt férje állításaira, annyi bizonyos, hogy a nyilvánosság számára korábban ismert válási történet most egy újabb, rendkívül személyes nézőponttal egészült ki.

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