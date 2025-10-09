Horoszkóp
Jim Carrey 10 legjobb filmje a közönség szerint

Nesicz Máté
Sztárok, Külföldi sztárok, Film
Utoljára frissült: 2025. október 8. 19:35

Forrás: IMDb / Spyglass Entertainment / Universal Pictures

Jim Carrey
Emlékezetes figurákból és jelenetekből nincs hiány a színész pályafutásában.

Igencsak nehéz helyzetbe kerülnénk, ha ki kéne emelni egyetlen emlékezetes Jim Carrey-filmjelenetet, ezért most képzelje ide mindenki a kedvencét. Vélhetően nem kellett rajta sokáig gondolkodni, egy röpke másodperc elég ahhoz, hogy tisztán ott legyen szemünk előtt az ominózus snitt. Noha drámai szerepekben sem vallott szégyent, nem véletlen, hogy ma már az egyik legnagyobb élő komédiásként ismerjük, ezt a jelzőt viszont meglehetősen mélyről érkezve érdemelte ki Carrey.

A mára kétszeres Golden Globe-díjas színész 1962-ben született Kanadában, James Eugene Carrey néven, Newport kisvárosában a család negyedik gyermekeként. Alig múlt el 13 éves, amikor szembesülnie kellett a nélkülözéssel, miután édesapja elvesztette a munkahelyét. Egy idő után albérletre sem futotta a szülők fizetéséből, ami miatt egy kisbuszban húzták meg magukat, de előfordult, hogy az egyik rokon telkén vertek sátrat. Ilyen körülmények mellett a fiatal Carrey munkát vállalt iskola mellett, de az osztálytársak szórakoztatására rögtönzött performanszaira így is jutott némi ideje. A humorista véna lelkesedése odáig vezetett, hogy 15 évesen színpadra állt egy torontói stand-up klubban, az utána következő siker pedig elég volt ahhoz, hogy lelkiismeretfurdalás nélkül hagyja ott az iskolát. Szinte rekordidő alatt jutott el a legnagyobb színpadokig, ahol aztán színészparódiái miatt végérvényesen ráaggatták a "gumiarcú" jelzőt. Mindössze 19 éves volt debütáló filmje, az Introducing... Janet bemutatásakor, ami szintén erre a védjegyre apellált. Ennek a tökélyre fejlesztése pedig 13 évvel később, 1994-ben vezetett el ahhoz a produkcióhoz, amivel igazán berobbant a köztudatba...

Kattints galériánkra, és megmutatjuk Jim Carrey 10 legjobb filmjét az IMDb moziadatbázis szavazatai alapján!

Jim Carrey 10 legjobb filmje a közönség szerint

Az InStyle MEN Magyarország írása.

