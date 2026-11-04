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Jessie J szívfacsaró vallomása a mellrákról: „Úgy érzem, a rák elrabolta a kisfiammal közös emlékeimet.”
Forrás: Getty Images
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Az elmúlt másfél év rendkívül nehéz volt Jessie J Jessie J énekesnő, dalszövegíró 27cikk 2galéria 0videó Még több róla életében. És minden egy bizonyos csomóval kezdődött. Az énekesnő másfél éve egy kisebb csomót talált ugyanis a mellében, és a megérzése azt súgta, valami nincs rendben. Azonnal orvoshoz fordult, ahol ultrahang is készült, majd megnyugtatták, hogy nem tűnik aggasztónak az eltérés. Nevezhetjük akár női megérzésnek is, de Jessie számára ez a válasz nem volt elég megnyugtató.
Ragaszkodott ahhoz, hogy folytassák a vizsgálatokat, ugyanis a csomón kívül más tünetek is megjelentek az életében. Például gyakran érzett a karjában fájdalmat, sőt, rendszeresen bizsergésre ébredt éjjel. Nagy szerencse, hogy nem hagyta annyiban a dolgot, ugyanis a további vizsgálatok során biopsziát végeztek, amely igazolta a korai stádiumú mellrákot.
Amikor 2025 tavaszán aztán megkapta a diagnózist, egy pillanatra teljesen összeomlott. Édesanyjának sírt a telefonba, és végig az járt a fejében, hogy két éves kisfia miatt egyszerűen muszáj lesz erősnek maradnia, és legyőzni ezt a betegséget.
Nem halhatok meg, hiszen itt van nekem Sky.
Ezt követte műtétek és kórházi ellátások sora
Jessie J Jessie J énekesnő, dalszövegíró 27cikk 2galéria 0videó Még több róla 2025 júniusában hozta nyilvánosságra a betegségét, és még abban a hónapban felfedte, hogy jobb mellét el kellett távolítani, majd átesett egy helyreállító műtéten is. A műtét utáni felépülés azonban korántsem ért véget ezzel.
Hat héttel később ismét kórházba került. A tünetei miatt először tüdőembólia merült fel, ezt végül kizárták, viszont fertőzést és folyadékot találtak a tüdejénél. Akkor arról írt, hogy bár az onkológiai eredmény kedvező volt, ez sajnos nem tette automatikusan könnyebbé a műtét utáni fizikai felépülést. Nehéz volt elfogadnia, hogy lassítania kell, és egy ideig nem tud olyan aktívan élni, mint korábban. Ez, pláne egy két éves kisfiú mellett minden, csak nem egyszerű.
A kisfiával elveszített idő fájt neki a legjobban
A betegség lelki oldaláról is beszélt. Elmondta, hogy a kezelések alatt kimaradt a kisfia életének bizonyos pillanataiból, miközben egy ilyen kicsi gyerek olyan gyorsan változik.
„Úgy érzem, a rák elrabolta a kisfiammal közös emlékeimet” – fogalmazott. Azt is felidézte, hogy a diagnózis után voltak pillanatok, amikor attól félt, nem éli túl a betegséget. A felépülés közben a műtéti hegeivel is nehéz volt szembesülnie, ugyanakkor hatalmas hálát érzett azért, hogy életben van.
Legutóbb épp október végén posztolt kórházi szobából, a rajongók pedig érthető módon aggodalmukat fejezték ki. Azonban jó hír, hogy 2026 májusában egy kontrollvizsgálat és MRI után Jessie J Jessie J énekesnő, dalszövegíró 27cikk 2galéria 0videó Még több róla jó hírt osztott meg: daganatmentes. „Órákig zokogtam, aztán egy év után először kifújtam a levegőt” – írta az eredmények megérkezése után.
Most azért kellett kórházba mennie, mert második mellrekonstrukciós műtétje zajlott le. Ez a korábbi beavatkozást követő helyreállítás része volt. Már szeptemberben jelezte, hogy emiatt egy időre visszavonul a közösségi oldalakról, hogy a műtétre, a pihenésre és a családjára koncentrálhasson. Koncertekre, új albumokra most biztosan nem fókuszál, csakis kisfiára és családjára, meg persze a gyógyulásra szeretne figyelmet fektetni.
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