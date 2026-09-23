Jensen Ackles sorozatgyilkosos thrillerben tér vissza – Nem hiszed el, melyik könyvből készül adaptáció

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Ha hiányzott Jensen Ackles a képernyőről – és ugyan mikor ne hiányozna nekünk –, van egy nagyon jó hírünk. Az Odaát sztárja most ugyanis egy újabb sorozat főszerepét kapta meg, ráadásul ezúttal egy sötét, pszichológiai krimiben láthatjuk viszont. Az MGM+ berendelte a Rules of Prey című könyv sorozatos változatát, amelyben Jensen nemcsak a főszerepet játssza, hanem executive producerként is részt vesz a munkában. A könyvfanok pedig okkal várják nagyon ezt a projektet, mert maga a regény is nagyon izgalmas, a tény pedig, hogy Jensen lesz a főszereplő, a legjobb hír, ami érkezhetett volna!
Jensen Ackles ezúttal egy sorozatgyilkos nyomába ered - de mi is a cselekmény?
A történet középpontjában Lucas Davenport áll, akit Jensen alakít. A férfi korábban a minneapolisi rendőrség nyomozója volt, de már akkor sem arról volt híres, hogy mindig vakon követné a szabályokat. Éles esze és meglehetősen sajátos igazságérzete miatt végül kikerült a rendőrség kötelékéből, ám nem sokáig élvezheti a nyugalmat.
Minneapolisban ugyanis egy rendkívül intelligens sorozatgyilkos kezd embereket ölni, és hamar világossá válik, hogy a bűncselekményekkel kifejezetten Davenportnak akar üzenni. A volt nyomozót ezért visszahívják, a hajtóvadászat pedig fokozatosan egy pszichológiai macska-egér játékká változik közte és a gyilkos között. Davenportnak nemcsak azt kell megfejtenie, hogyan gondolkodik az ellenfele, hanem azt is, miért vált személyessé közöttük a játszma.
Ha az Odaátban épp Dean Winchester volt a kedvenced, az alaphelyzet már önmagában is ismerős lehet: Jensentől ismét egy makacs, a szabályokat sajátosan értelmező főhőst kapunk, aki veszélyes emberek nyomába ered – csak ezúttal természetfeletti lények helyett egy hús-vér gyilkossal kell szembenéznie.
Egy hatalmas könyvsikerből készül
A Rules of Prey John Sandford hosszú ideje futó Prey regénysorozatán alapul. Az első Lucas Davenport-kötet még 1989-ben jelent meg, a franchise azóta több tucat regényre nőtt. Az új sorozat első, nyolcrészes évada az első könyv történetét dolgozza fel, így ha sikeres lesz, alapanyagból biztosan nem lesz hiány a folytatáshoz. A produkciót már el is kezdték forgatni Torontóban, és bár premierdátum még nincs, mi reméljük, hogy jövő ilyenkor már Jensennel a képernyőn izgulhatunk.
Jensen Ackles most tényleg megállíthatatlan
Az elmúlt időszak egyébként is kifejezetten sűrű volt Jensen számára. 2025-ben a Countdown című krimisorozat főszerepében láthattuk, bár azt az első évad után elkaszálták. Emellett Russell Shawként visszatér a Tracker negyedik évadában, és természetesen Soldier Boyt sem kell elengednünk: Jensen a The Boys világában játszódó Vought Rising egyik főszereplője lesz, amelynek bemutatóját 2027-re tervezik.
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