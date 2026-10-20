Új álompár szület(het)ett Hollywoodban - méghozzá szó szerint: a Page Six bennfentesei szerint ugyanis és Brett Goldstein nemcsak az idén bemutatott, Munkahelyi románc (Office Romance) című közös, netflixes filmjükben szerettek bele a kollégájukba (azaz egymásba), hanem a valóságban is.

A források azt mondják, egy hullámhosszra kerültek, mert mindketten szeretnek bulizni és új éttermeket kipróbálni (míg Jennifer volt férje, Ben Affleck utált kimozdulni), de az életben egyelőre nem fordult komolyra a románcuk, csak alkalmi a kapcsolatuk. Az viszont biztos, hogy a romkomjukban működött köztük a kémia. Sőt! Jennifer azt nyilatkozta, kollégájával váltotta eddig a legjobb csókot…

A most 57 éves énekes-színésznő és a Ted Lasso 46 éves sztárja ennek ellenére a film reklámozása közben tagadták, hogy randiznának, viszont azt már lehetetlen lenne megcáfolni, hogy október 16-án közösen távoztak egy buliról Los Angelesben - és az is köztudott, hogy Brett régóta odavan Jenért, amit sosem titkolt az interjúiban. Mi pedig szurkolunk a boldogságuknak!

forrás: Getty Images Jennifer Lopez és Brett Goldstein lehet Hollywood legújabb álompárja!

Hollywoodban gyakran előfordul, hogy a színészek egymásba szeretnek a forgatáson, még akkor is, ha egyébként kapcsolatban élnek...

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