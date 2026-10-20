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Jennifer Lopez újra randizik: a híres színésszel egy filmben már szerelmespárt játszottak

#Szerelem
#kapcsolat
#Galéria
#Jennifer Lopez
#sztárvilág
#Brett Goldstein
Dóri
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 20. 11:59

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez
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Úgy tűnik, JLo végre le tudta zárni azt a bizonyos Ben-aktát és új fejezetet nyitott a szerelmi életében.

Új álompár szület(het)ett Hollywoodban - méghozzá szó szerint: a Page Six bennfentesei szerint ugyanis Jennifer Lopez Jennifer Lopez színésznő, énekesnő 441cikk 45galéria 0videó Még több róla és Brett Goldstein nemcsak az idén bemutatott, Munkahelyi románc (Office Romance) című közös, netflixes filmjükben szerettek bele a kollégájukba (azaz egymásba), hanem a valóságban is.

A források azt mondják, egy hullámhosszra kerültek, mert mindketten szeretnek bulizni és új éttermeket kipróbálni (míg Jennifer volt férje, Ben Affleck utált kimozdulni), de az életben egyelőre nem fordult komolyra a románcuk, csak alkalmi a kapcsolatuk. Az viszont biztos, hogy a romkomjukban működött köztük a kémia. Sőt! Jennifer azt nyilatkozta, kollégájával váltotta eddig a legjobb csókot…

A most 57 éves énekes-színésznő és a Ted Lasso 46 éves sztárja ennek ellenére a film reklámozása közben tagadták, hogy randiznának, viszont azt már lehetetlen lenne megcáfolni, hogy október 16-án közösen távoztak egy buliról Los Angelesben - és az is köztudott, hogy Brett régóta odavan Jenért, amit sosem titkolt az interjúiban. Mi pedig szurkolunk a boldogságuknak!

Jennifer Lopez és Brett Goldstein lehet Hollywood legújabb álompárja!
forrás: Getty Images
Jennifer Lopez és Brett Goldstein lehet Hollywood legújabb álompárja!
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Színészek, akik megcsalták a párjukat egy filmforgatáson: sok kapcsolat romba dőlt emiatt

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