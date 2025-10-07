Nagy meglepetésben volt részük a rajongóknak, és Ben Affleck ugyanis tegnap este együtt pózoltak a vörös szőnyegen! Bár sokan egy békülésben reménykedtek, a két sztár közösen készült filmjük miatt jelent meg egymás mellett.

Jlo alakítja ugyanis a főszerepet az új „Kiss of the Spider Woman” musical filmváltozatában, melyet Ben Affleck cége készített, ő volt az egyik producer is.

Amikor elolvastam a forgatókönyvet… tudjátok, az ágyban feküdtem, és teljesen le voltam döbbenve. Azt gondoltam: ez most tényleg megtörténik? Énekelhetek, táncolhatok, színészkedhetek — igazi, régi hollywoodi filmsztár lehetek. - mesélte Jennifer egy interjúban.

Kapcsolatuk története sokaknak ismerős: a páros 2002 körül ismerkedett meg, eljegyzésüket 2004-ben felbontották, majd 2021-ben újra feléledt a románc. Végül 2022 júliusában Las Vegasban házasodtak össze először egy visszafogott ceremónián, majd második esküvőjükre Georgiában került sor család és barátok előtt. 2024-ben azonban elváltak, és a hírek szerint különösen Jlo-t viselték meg a történtek. Többször elmondta, hogy nagyon nehéz időszak volt ez, mely végleg megváltoztatta őt, és nehezen állt újra talpra. Kapcsolatuk viszont most már rendeződött, jó viszonyban vannak, néha Jen például Ben gyermekeivel tölti szabadidejét.

Ha pedig érdekelne a szóban forgó film:

