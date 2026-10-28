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„Szexi anyuka akarok lenni” – Jennifer Lawrence elárulta, milyen plasztikai műtéten esett át, és mit tervez még

#Sztárok
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#Jennifer Lawrence
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#Külső
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 28. 10:26

Forrás: Getty Images

„Szexi anyuka akarok lenni” – Jennifer Lawrence elárulta, milyen plasztikai műtéten esett át, és mit tervez még
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Jennifer Lawrence megerősítette, hogy mellfelvarráson esett át, és azt is elárulta, milyen szépészeti beavatkozást tervez a jövőben.

Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence színésznő 191cikk 18galéria 0videó Még több róla -től megszokhattuk, hogy a szépségápolásról is a rá jellemző humorral beszél. A 36 éves, kétgyerekes színésznő most újra őszintén mesélt arról, mit változtatott meg a külsején, és mi az, amit később még kipróbálna. Legfrissebb interjújában megerősítette a mellfelvarrását, és egy jövőbeli arcplasztika lehetőségét sem kerülgette.

„Szexi anyuka akarok lenni”

Jennifer egyszerűen fogalmazta meg, hogyan szeretné érezni magát a bőrében: „Szexi anyuka akarok lenni.” Azt is hozzátette, hogy amikor reggel elviszi a gyerekeit, szeretne olyan nőnek látszani, akinek minden rendben van az életében – akkor is, ha éppen csak felébredt, és egyáltalán nincs összeszedve.

A második szülése után döntött a mellműtét mellett

A színésznő már egy 2025-ös interjúban beszélt arról, hogy mellműtétre készül. Akkor azt mondta, az első terhessége után a teste nagyrészt visszaállt a korábbi állapotára, a második után viszont egészen mást tapasztalt. A friss interjúban már arról volt szó, hogy a mellfelvarrás megtörtént, ezt nem is titkolja.

A döntés időzítésében a munkája is szerepet játszott: korábban elmondta, hogy egy közelgő forgatáson meztelenül is kamera elé kellett állnia. Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy színészi karrier nélkül is megfontolná-e a műtétet, igennel válaszolt – legfeljebb kevésbé sietne az időponttal.

Botoxot kap, de fontos neki, hogy megmaradjon a mimikája

Lawrence szeptemberben arról is beszélt, hogy úgynevezett baby Botox-kezelést kap, de visszafogottan, mert a munkájához szüksége van az arca mozgására. Azt is elmondta, hogy szívesen kipróbálná azt az eljárást is, amikor az arc zsírszövetét eltávolítják, ugyanakkor ezt nem végeztette el: szerinte mindenki észrevenné a változást. A saját zsírral történő feltöltéssel kapcsolatban pedig bizonytalanságának adott hangot.

Az arcplasztikát sem zárja ki

A legújabb interjúban az is kiderült, hogy a jövőben arcplasztikát szeretne. Ez azonban egyelőre terv: nem arról számolt be, hogy már átesett volna rajta. A nyilatkozat egy új szakmai fejezethez is kapcsolódik, hiszen október 27-én elindult a mes° nevű hajápolási márkája. Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence színésznő 191cikk 18galéria 0videó Még több róla így most már a saját termékeivel is belépett a szépségiparba, miközben a külsejével kapcsolatos személyes döntéseiről is nyíltan beszél.

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