Íme a titok: ennek köszönheti Jennifer Aniston, hogy 57 évesen 27-nek néz ki

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A Jóbarátok sztárja évtizedek óta Hollywood egyik legirigyeltebb alakjával és ragyogó bőrével büszkélkedhet. Most személyi edzője és bőrápolási szakértője is elárulta, milyen szokások állnak a színésznő elképesztő formája mögött. Jennifer Aniston neve szinte összeforrt a kortalan szépséggel. A színésznő ugyanazzal a lendülettel dolgozik, mint pályafutása kezdetén, miközben saját bevallása szerint az elmúlt években alaposan átalakította az edzéshez, az étkezéshez és a szépségápoláshoz fűződő viszonyát. A korábbi kimerítő edzéseket tudatosabb mozgásra cserélte, a szigorú diéták helyett a kiegyensúlyozott táplálkozást választotta, bőrének ápolására pedig különös figyelmet fordít. A fiatalos külseje mögött több, következetesen fenntartott szokás áll.
A személyi edzője szerint ez Jennifer Aniston tökéletes alakjának titka
Dani Coleman, a színésznő személyi edzője elárulta, hogy Aniston számára a rendszeres mozgás az egyik legfontosabb napi tevékenység. A színésznő akkor is igyekszik időt szakítani az edzésre, amikor forgatások és egyéb elfoglaltságok töltik ki a napját. Az utóbbi években a Pvolve nevű edzésmódszerre esküszik, amely az izmok erősítésére, a stabilitásra és a természetes mozgásminták fejlesztésére összpontosít. A gyakorlatok során ellenállási szalagokat, kézisúlyzókat és különféle fitneszeszközöket használ. Coleman szerint Jennifer kifejezetten szereti a kihívást jelentő edzéseket, amelyekkel egész testét átmozgatja. A színésznő korábban heti négy alkalommal igyekezett edzeni, sűrűbb időszakokban azonban két-három alkalommal is elégedett. Megtanulta, hogy a rövidebb mozgásnak is van értelme, a megfelelő regeneráció pedig legalább olyan fontos, mint maga az edzés.
Teljesen megváltoztatta az étrendjét
Aniston fiatalabb korában több szigorú diétát kipróbált, ma már jóval megengedőbben viszonyul az étkezéshez. Napját gyakran meleg, citromos vízzel kezdi, reggelire pedig tojást, avokádót, zabkását vagy fehérjében gazdag turmixot fogyaszt. Ebédre általában friss zöldségeket, salátát és valamilyen fehérjeforrást választ, például csirkét vagy tonhalat. A vacsorájából sem hiányoznak a zöldségek, ugyanakkor a tészta és a pizza is helyet kap az étrendjében. A színésznő a 80/20-as szabályt követi: étkezéseinek és életmódbeli döntéseinek nagyjából 80 százalékában az egészségtudatosságra törekszik, a fennmaradó részben pedig megengedi magának a kedvenc fogásait. Egy hamburgerről, egy pohár borról vagy egy barátokkal töltött késő esti vacsoráról sem szeretne lemondani.
Egyetlen bőrápolási összetevőre különösen esküszik
Jennifer Aniston arcbőre a rajongók és a szépségszakértők figyelmét is rendszeresen felkelti. A színésznő egyik kedvenc hatóanyaga a retinol, amelyet esti bőrápolási rutinjába épített be. A retinol az egyik legtöbbet kutatott öregedésgátló összetevő: rendszeres használata támogathatja a kollagéntermelést, javíthatja a bőr textúráját és mérsékelheti a finom ráncok láthatóságát. Aniston emellett nagy hangsúlyt fektet a hidratálásra, a fényvédelemre és a kíméletes arctisztításra. Kedvencei között szerepelnek hialuronsavas és peptideket tartalmazó készítmények, valamint hidratáló arcmaszkok. A professzionális kezeléseknek is nyitott, többek között mikrotűs arckezelést is kipróbált már. Személyes bőrápolási szakértője, Joanna Czech szerint a színésznő bőrének állapotában a következetességnek van meghatározó szerepe. Aniston a megfelelő alvásra és a rendszeres folyadékfogyasztásra is ügyel, miközben bőrének aktuális igényeihez igazítja a kezeléseket.
A kollagén és a megfelelő alvás is része a rutinjának
A színésznő régóta használ kollagéntartalmú étrend-kiegészítőket, amelyekről korábban azt mondta, hogy kedvező változást tapasztalt a körmein és a bőre megjelenésén. A kollagénpótlás lehetséges bőrre gyakorolt előnyeit több kutatás is vizsgálta, bár a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az eredmények egyénenként eltérhetnek. Aniston a pihenésre is tudatosan figyel. Korábban elárulta, hogy rendszeresen meditál, és igyekszik elegendő időt biztosítani az alvásra. Az egészséges bőr, az izmok regenerációja és a megfelelő energiaszint szempontjából ezeknek a szokásoknak is jelentős szerepük van.
Jennifer Aniston szerint az öregedéshez való hozzáállásunkon is változtatni kell
A színésznő az elmúlt években többször beszélt arról, hogy ötven felett másként tekint a testére. Edzéseinek célja ma már túlmutat a karcsú alak megőrzésén: szeretné, ha az izmai, a csontjai és az ízületei hosszú távon is megfelelő állapotban maradnának. Különösen fontosnak tartja az erősítő edzéseket, amelyek az életkor előrehaladtával hozzájárulhatnak az izomtömeg és a csontok egészségének megőrzéséhez. Saját tapasztalata szerint a tudatos mozgásnak köszönhetően energikusabbnak és erősebbnek érzi magát.
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