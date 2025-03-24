Fotók lebuktatták: Jennifer Aniston ezzel a világsztárral randizhat

Mióta Jennifer Aniston és Justin Theroux bejelentették 2018-ban, hogy válnak, a színésznő nem igazán randizgatott senkivel. Egy kis ideig ugyan a pletykák összehozták exével, Brad Pittel (és készült is róluk pár fotó a SAG díjátadó gálán akkortájt), hamarosan kiderült, hogy csak barátok, és Brad valójában valaki mással ismerkedik. Nemrég aztán Justin ismét megházasodott, Jen pedig ugyan nem volt ott a meghívottak listáján, de elsők között gratulált volt férjének. Most pedig úgy fest, akár rá is rátalálhatott a szerelem.

A Jóbarátok sztárját hétvégén ugyanis Pedro Pascal társaságában kapták lencsevégre, amint együtt vacsoráztak kettesben a unset Tower Hotel éttermében. A három órás találkozó alatt jó hangulatban beszélgettek, majd a végén a hotel lobbijában váltottak még pár szót, mielőtt külön távoztak volna. A pletykák szerint ez akár több is lehetett baráti találkozásnál, és felmerült a hír, hogy randizgatnak egymással.

Persze az igazat egyelőre nem tudjuk, sőt, az sem kizárt, hogy Pedro feltűnhet a The Morning Show című sorozatban, melynek Jen és Reese Witherspoon a főszereplői. Mindenesetre az biztos, hogy a két sztár remekül mutatna együtt!

