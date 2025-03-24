Életmód
Fotók lebuktatták: Jennifer Aniston ezzel a világsztárral randizhat
6 vitamin, amit az orvosok szednek ősszel - Így nem lesznek betegek
Ahogy rövidülnek a nappalok, és hűvösebbé válik az idő, egyre többen köhögnek és tüsszögnek a buszon, a munkahelyen és a suliban, ami elég frusztráló. De vajon mivel erősítik meg magukat azok, akik a legjobban tudják, mi kell az immunrendszernek?
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Napi horoszkóp október 13.: az Ikreknek érdemes az igazságnak utánajárniuk, a Nyilasok kibontakoztathatják a kreativitásukat
A hétvége utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
TOP7 kirándulóhely Magyarországon, ami ősszel csodásabb, mint valaha
Fedezd fel Magyarország legszebb őszi kirándulóhelyeit! Kastélyok, tavak, kilátók és erdei ösvények, ahol a természet most mutatja a legszebb arcát.
Új kutatás szerint 44 munkahely tűnhet el az AI miatt – Bill Gates tudja, melyik 3 élheti túl
Egy friss kutatás szerint 44 munkakör tűnhet el a mesterséges intelligencia térnyerésével. Miközben egyre több feladatot automatizálnak, Bill Gates szerint mindössze három szakma maradhat biztonságban. Vajon miért épp ők élik túl az AI-forradalmat, és melyik az a 44, ami veszélyben van?
"Teljesen más ember lett" - Mi történhetett Mandy Moore arcával? A fanok kiakadtak
Több száz kommentelő ért egyet abban, hogy a fotókon látható színésznő biztosan nem Mandy Moore. Pedig ő az!
Mióta Jennifer Aniston és Justin Theroux bejelentették 2018-ban, hogy válnak, a színésznő nem igazán randizgatott senkivel. Egy kis ideig ugyan a pletykák összehozták exével, Brad Pittel (és készült is róluk pár fotó a SAG díjátadó gálán akkortájt), hamarosan kiderült, hogy csak barátok, és Brad valójában valaki mással ismerkedik. Nemrég aztán Justin ismét megházasodott, Jen pedig ugyan nem volt ott a meghívottak listáján, de elsők között gratulált volt férjének. Most pedig úgy fest, akár rá is rátalálhatott a szerelem.
A Jóbarátok sztárját hétvégén ugyanis Pedro Pascal társaságában kapták lencsevégre, amint együtt vacsoráztak kettesben a unset Tower Hotel éttermében. A három órás találkozó alatt jó hangulatban beszélgettek, majd a végén a hotel lobbijában váltottak még pár szót, mielőtt külön távoztak volna. A pletykák szerint ez akár több is lehetett baráti találkozásnál, és felmerült a hír, hogy randizgatnak egymással.
Persze az igazat egyelőre nem tudjuk, sőt, az sem kizárt, hogy Pedro feltűnhet a The Morning Show című sorozatban, melynek Jen és Reese Witherspoon a főszereplői. Mindenesetre az biztos, hogy a két sztár remekül mutatna együtt!
