Jennifer Aniston elárulta: ezért nem fogadott örökbe sosem gyermeket

Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. október 16. 07:00

Forrás: Getty Images

Jennifer Aniston elárulta: ezért nem fogadott örökbe sosem gyermeket
A színésznő őszintén vállalta véleményét, és megválaszolta a kérdést, amit rengetegen feltettek neki az elmúlt 3 évben az anyaság kapcsán.

Amióta csak ismertté vált, Jennifer Aniston folyamatosan a magazinok címlapján szerepelt azzal a kérdéssel: vajon mikor lesz már anyuka a Jóbarátok sztárja? Minden egyes évben legalább 5-6 alkalommal röppent fel a pletyka, hogy na most aztán babát vár, eleinte Brad Pittel való házassága alatt, majd később akkor is, amikor Justin Theroux felesége volt. Sőt, válása után, szingliként is állandóan azt állították "közeli ismerősök és névtelen források", hogy Jen várandós.

Ezekből semmi sem volt igaz. Végül 2022-ben Jennifer Aniston megtörte a csendet, és elárulta, hogy nagyon, de nagyon szeretett volna édesanya lenni, rengeteg időt és energiát fektetett a mesterséges megtermékenyítésbe, de nem járt sikerrel. Miközben állandóan azt irkálták a lapok, hogy babát vár, és az ismerősök kérdezgették, hogy valóban igaz-e a hír, ő rengeteget sírt, mert bármennyire is szerette volna, nem volt igaz.

Nem ismerték a történetemet, és azt sem, min mentem keresztül az elmúlt húsz évben, miközben megpróbáltam családot alapítani – mert nem szoktam nyilvánosan beszélni az egészségügyi problémáimról.

- mesélte októberben a Harper’s Bazaarnak.

Most pedig az Armchair Expert podcastben válaszolta meg a másik kérdést, amit rengetegen feltettek neki az elmúlt 3 évben: ha annyira vágyik az anyaságra, miért nem fogadott örökbe gyermeket?

Amikor az emberek azt mondják: ‘De hát örökbe is fogadhatsz,’ – én nem akarok örökbe fogadni. A saját DNS-emet szeretném viszontlátni egy kis emberben. Csak így tudom elképzelni. Lehet, hogy önző, vagy bárminek is nevezik, de én mindig is így akartam.

Hozzátette, hogy élete során valahogy sosem volt a nagy terv része a gyerekvállalás, bár maga sem tudja, pontosan mi volt az a bizonyos nagy terv. De már közel 10 éve is elmondta, és most is így érzi: „Nem kell házasnak lennünk vagy anyává válnunk ahhoz, hogy teljesek legyünk. Mi magunk dönthetjük el, mit jelent számunkra a saját ‘boldogan éltek, míg meg nem haltak’ történetünk.”

Olvasd el ezt is! Fotókon Jennifer Aniston orrplasztikája - A beavatkozás hatalmas változást hozott a filmcsillag életében

Ezt is olvasd el:

