Egy világsztár kitálalt: ilyen a kapcsolata most Jennifer Anistonnak és Brad Pittnek

Jennifer Aniston novemberben (Instagram) hivatalossá tette a kapcsolatát új párjával, a hipnotizőr Jim Curtisszel, akivel már nyáron elcsípték őt a lesifotósok. Az 56 éves színésznő korábban egyáltalán nem reagált a pletykákra, azonban most nyíltan a szerelmének nevezte a férfit a közös fotójuk alatt, szóval nem kérdés többé, hogy Jennifer elkötelezte magát mellette – és boldog. Na persze sokan vannak, akik továbbra is azt gondolják, hogy a Jóbarátok sztárja igazából sosem tette túl magát en, akivel 5 év házasság után, 2005-ben váltak el.

Jennifer egyik BFF-je, Reese Witherspoon viszont egyszer és mindenkorra tisztázta a kérdést az egyik interjújában: „Egyáltalán nem olyan ember, amilyennek hiszik – például, hogy ragaszkodik a régi dolgokhoz. Nem ragaszkodik a régi dolgokhoz” – jelentette ki a Reese, majd kiemelte, nem szomorkodik Brad után. „És egyébként az 50. születésnapján – ami az egyik legnagyobb bizonyíték arra, hogy milyen csodálatos személy – ott voltak azok, akiket a tinédzserkorából ismer, azok is, akiket a húszas éveiből ismer, az otthonában dolgozók, minden volt férje, volt barátja.”

Olyannyira MINDENKI Jennel ünnepelt az ötödik X alkalmából, még korábbi menyasszonya, Gwyneth Paltrow is a résztvevől között volt. Szóval Reese szerint a barátnője nem az a típus, aki hidakat égetne fel maga mögött. Az például régóta köztudott, hogy Jennifer barátként vált el második férjétől, Justin Theroux-tól is, akivel 2015 és 2018 között voltak házasok. Úgyhogy itt az ideje, hogy mindenki feladja a reménykedését abban, hogy Brad és Jennifer még egymásra találhatnak, ugyanis ők már továbbléptek (Brad már közel három éve Ines de Ramonnal jár), viszont eszükben sincs haragban élni, és láthatóan tudnak örülni a másik boldogságának.

Jennifer egyébként féltve őrzi a magánéletét, keveset mesél róla évek óta, de azt tudjuk, hogy a múltban sem sok férfinak sikerült eddig meghódítania a szívét...

