Egy világsztár kitálalt: ilyen a kapcsolata most Jennifer Anistonnak és Brad Pittnek
Forrás: Emma McIntyre/Getty Images
Heti horoszkóp november 10-16.: az Oroszlánok nem várt eredményt érnek el, a Halakra zsúfolt hét vár
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Napi horoszkóp november 9.: a Bakoknak több önbizalomra van szükségük, a Halaknak érdemes könnyíteniük a lelkükön
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be
Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.
Napi horoszkóp november 10.: a Bikák vitába keverednek valakivel, a Halaknak érdemes több időt a szeretteikkel tölteni
A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!
Kiköpött ikrek! Sztárok, akik exük hasonmásával randiznak
Vajon véletlen, ha valaki új párja kísértetiesen emlékeztet az exére, vagy a szív tudja, mit keres? Kíváncsiak lennénk, mit mondanak erről az alábbi sztárok.
Jennifer Aniston novemberben (Instagram) hivatalossá tette a kapcsolatát új párjával, a hipnotizőr Jim Curtisszel, akivel már nyáron elcsípték őt a lesifotósok. Az 56 éves színésznő korábban egyáltalán nem reagált a pletykákra, azonban most nyíltan a szerelmének nevezte a férfit a közös fotójuk alatt, szóval nem kérdés többé, hogy Jennifer elkötelezte magát mellette – és boldog. Na persze sokan vannak, akik továbbra is azt gondolják, hogy a Jóbarátok sztárja igazából sosem tette túl magát Brad Pitt Brad Pitt színész 324cikk 19galéria 8videó Még több róla en, akivel 5 év házasság után, 2005-ben váltak el.
Jennifer egyik BFF-je, Reese Witherspoon viszont egyszer és mindenkorra tisztázta a kérdést az egyik interjújában: „Egyáltalán nem olyan ember, amilyennek hiszik – például, hogy ragaszkodik a régi dolgokhoz. Nem ragaszkodik a régi dolgokhoz” – jelentette ki a Reese, majd kiemelte, nem szomorkodik Brad után. „És egyébként az 50. születésnapján – ami az egyik legnagyobb bizonyíték arra, hogy milyen csodálatos személy – ott voltak azok, akiket a tinédzserkorából ismer, azok is, akiket a húszas éveiből ismer, az otthonában dolgozók, minden volt férje, volt barátja.”
Olyannyira MINDENKI Jennel ünnepelt az ötödik X alkalmából, még Brad Pitt Brad Pitt színész 324cikk 19galéria 8videó Még több róla korábbi menyasszonya, Gwyneth Paltrow is a résztvevől között volt. Szóval Reese szerint a barátnője nem az a típus, aki hidakat égetne fel maga mögött. Az például régóta köztudott, hogy Jennifer barátként vált el második férjétől, Justin Theroux-tól is, akivel 2015 és 2018 között voltak házasok. Úgyhogy itt az ideje, hogy mindenki feladja a reménykedését abban, hogy Brad és Jennifer még egymásra találhatnak, ugyanis ők már továbbléptek (Brad már közel három éve Ines de Ramonnal jár), viszont eszükben sincs haragban élni, és láthatóan tudnak örülni a másik boldogságának.
Jennifer egyébként féltve őrzi a magánéletét, keveset mesél róla évek óta, de azt tudjuk, hogy a múltban sem sok férfinak sikerült eddig meghódítania a szívét...
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
A legbizarrabb ereklyék a sztároktól, amikért a rajongók pénzt adtak: használt zsebkendő és vécé is van a listán
A kedvenc énekesnőnk dedikált CD-je, limitált kiadású merch, a szereplők által aláírt mozis plakát, vagy az egyik Oscar-gálán viselt ikonikus ruhadarab: ezek szinte hétköznapi tárgyaknak tűnnek az alábbi listán szereplő tételekhez képest. A legelvakultabb fanok gyűjteményében ugyanis ennél sokkal elképesztőbb „kincsek” szerepelnek.
Ez a kutyafajta passzol hozzád leginkább – a csillagjegyed szerint
Négylábú barátaink elképesztően sokfélék lehetnek, ez nemcsak az adott kutyától, hanem a fajtától is függ. De az emberek sem egyformák.
6 őszi krémleves, ami nemcsak a tested, de a lelkedet is felmelegíti
Amikor tombol az ősz odakint, valahogy mindenki kicsit jobban kívánja a meleg, selymes, gazdag ízvilágú krémleveseket. Ezek az illatos, sűrű finomságok nemcsak a testet, de a lelket is átmelegítik, ráadásul pillanatok alatt elkészülnek, és nem is igényelnek hatalmas főzőtudományt. A finom krémlevesekhez pedig a legnagyobb segítségünkre lehetnek a szezonális zöldségek, melyek tele vannak rosttal, vitaminnal és értékes ásványi anyagokkal. Az alábbiakban 6 finom krémlevest hoztunk, mellyel teljessé varázsolhatod az őszi délutánokat és estéket.