Így nézett ki Jeff Besos menyasszonya a plasztikai műtétek előtt
Jeff Besos a világ leggazdagabb emberei közé tartozik, ezt biztosan te is tudtad. A férfi az Amazon CEO-ja és alapítója, aki jelenleg állítólag 209 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, és aki hamarosan nem mellesleg ismét megházasodik. Exnejétől, MacKenzie Bezostól 2019-ben vált el, állítólag ebben szerepet játszott a tény, hogy afférba keveredett Lauren Sanchezzel, aktuális menyasszonyával.
Bár mindketten házasok voltak ekkor (vagy legalábbis a válás közelében jártak, de még nem voltak szinglik), egymásba szerettek, és azóta is együtt vannak. Hivatalossá csak a válásaik után tették kapcsolatukat, 2023-ban eljegyezték egymást, és hamarosan Velencében kelnek egybe egy luxuslagzin.
Az 55 éves Lauren újságíróként és műsorvezetőként vált híressé, de a világ leginkább Jeff Besos partnereként ismerte meg a nevét. Laura Sanchez élete során pedig jó néhány beavatkozáson esett át, pláne az elmúlt években. A pletykák szerint nemcsak arcát csináltatta meg többször is botoxszal (többek között), hanem mellét és teste egyéb pontjait is.
Hogy miket, és hogy nézett ki Jeff Besos menyasszonya a plasztikai műtétek előtt, a galériában látható!
