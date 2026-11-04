Jamie Lee Curtis igazából sosem akart rövid hajat: döbbenetes, hogyan lett mégis ez a védjegye

t ma már szinte elképzelni sem tudnánk ikonikus, rövid, ősz frizurája nélkül. A 67 évesévtizedek óta hűséges a pixie cut fazonhoz, amely tökéletesen passzol vagány, természetes és mindenféle szépségideáltól független stílusához. Azt azonban valószínűleg kevesen sejtették, hogy a rövid haj mögött eredetileg nem egy tudatos beauty döntés, hanem egy igazi fodrászkatasztrófa állt.

A színésznő nemrég a Today című műsor vendége volt, ahol új sorozatát, a Newlyweds című vígjátékot népszerűsítette. A beszélgetés során egy egészen különleges meglepetésben volt része, ugyanis a műsorvezetők előkerestek egy 1981-es felvételt, amelyen a mindössze 22 éves Jamie Lee Curtis szerepelt. A közel 45 évvel ezelőtti interjú nemcsak nosztalgikus pillanatokat idézett fel, hanem egy meglepő történetre is fényt derített.

Egy hajszőkítés és egy dauer teljesen tönkretette a haját

Az 1981. október 31-én készült felvételen a fiatal Jamie Lee Curtis rövid, szőke frizurával látható, ami már akkor is meglehetősen karakteres megjelenést kölcsönzött neki. A színésznő később az Instagram-oldalán is megosztotta a régi és az új interjúról készült felvételeket, a bejegyzésben pedig azt is elárulta, miért volt ilyen rövid a haja.

„Egy filmszerep miatt kiszőkítették a hajamat, majd bedauerolták, és gyakorlatilag leégett a fejemről” – írta a színésznő.

A haját tehát eredetileg egy szerep kedvéért szőkítették ki, majd a tartós hullámosítás tovább roncsolta az egyébként is igénybe vett tincseket. A két kémiai kezelés kombinációja végül olyan súlyos károsodást okozott, hogy a színésznő kénytelen volt rövid frizurára váltani. Arról azonban nem beszélt, pontosan melyik film miatt kellett átalakítani a külsejét. Bár akkoriban ez aligha lehetett kellemes élmény, utólag nézve éppen ez a félresikerült hajátalakítás vezetett ahhoz a karakteres megjelenéshez, amellyel később szinte teljesen összeforrt a neve.

A régi felvételen Jamie Lee Curtis Tom Brokaw műsorvezetővel beszélgetett, méghozzá egy különösen fontos időszakban. Akkoriban került a mozikba a Halloween II, miközben az első Halloween-filmet az NBC televíziós csatorna is műsorára tűzte. A színésznő annyira sok helyen szerepelt, hogy az NBC rövidítését viccesen a „Nothing But Curtis”, vagyis a „Semmi más, csak Curtis” kifejezéssel kezdték emlegetni. Amikor a mostani Today-műsorban Carson Daly ismét felidézte a közel 45 évvel ezelőtti poént, Jamie Lee Curtis alig akart hinni a szemének. Később az Instagramon is megemlékezett a különleges pillanatról.

„Furcsa érzés a múltat a jelenben viszontlátni. Nagyon örülök, hogy visszatérhettem” – írta a színésznő.

A régi és az új felvétel egymás mellett különösen jól mutatja, mennyi minden változott az elmúlt évtizedekben, egy dolog azonban biztosan nem: Jamie Lee Curtis karakteres kisugárzása.

Új sorozatával régi álma teljesült



A színésznő egyébként nem véletlenül tért vissza a Today stúdiójába, ugyanis legújabb projektjét, a Newlyweds című vígjátéksorozatot népszerűsítette. A produkció főszereplői Téa Leoni és Tim Daly, akik a való életben is házasok, és egy olyan párt alakítanak, akik egy váratlanul gyorsan kibontakozó szerelem után úgy döntenek, hogy összeházasodnak. Jamie Lee Curtis számára a sorozat különösen fontos, hiszen régóta szeretett volna sitcomban dolgozni. Korábban elárulta, hogy évek óta arra kérte az ügynökeit, találjanak számára egy ilyen lehetőséget, mert mindig is vonzotta a műfaj. A színésznő végül úgy döntött, hogy nem vár tovább a megfelelő ajánlatra, hanem maga is részt vesz egy sorozat létrehozásában. A Newlyweds így nemcsak egy újabb szerepet jelent számára, hanem egy régi szakmai álom beteljesülését is.

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