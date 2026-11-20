A popzene új generációja egyre izgalmasabb előadókat ad nekünk, és ha van valaki, akire most érdemes odafigyelni, az Jae Stephens. A 29 éves énekes-dalszerző neve talán még nem mindenkinek ismerős, pedig jó eséllyel már hallottál olyan dalt, amelynek a megszületésében ő is közreműködött. Az elmúlt években többek között Jennifer Lopeznek, Normaninek és Lattónak is írt zenét, most azonban elérkezettnek látta az időt arra, hogy végre saját magát helyezze reflektorfénybe. Debütáló albuma, az Audacity igazi szerelmeslevél a kétezres évek popzenéjéhez, miközben egyértelmű üzenetet is közvetít: ideje elengedni az elvárásokat, és pontosan olyannak lenni, amilyen lenni szeretnél.

A Tumblr világából indult, most a popzene új generációját képviseli

Jae Stephens Dallasban született, de Los Angelesben nőtt fel, ahol már egészen fiatalon a zene és a szórakoztatóipar világa vette körül. A Los Angeles County High School for the Arts művészeti középiskolában éneket tanult, miközben az interneten is elkezdte építeni saját közönségét. Méghozzá egy olyan platformon, amelyre a milleniálok és az idősebb Z generáció tagjai biztosan nosztalgiával gondolnak vissza: a Tumblrön. A „beyoncebeytwice” néven futó oldalán feldolgozásokat, mémeket, inspiráló képeket és később saját dalokat is megosztott. Hamar több mint 200 ezer követőt gyűjtött össze, 2017-ben pedig már a SoundCloudon is megjelentette saját zenéit. Bár ma egyre többen ismerik fel az utcán, a zeneiparban már jó ideje jelen van. Dalszerzőként Jennifer Lopez, Normani, Latto, Ne-Yo, Chxrry és Kylie Cantrall munkáiban is közreműködött. Saját előadói karrierjében 2022-ben a High My Name Is, majd 2025-ben a Total Sellout című EP jelentett fontos mérföldkövet. Utóbbinak köszönhetjük többek között a Body Favors, a Kiss It és a TikTokon is népszerűvé vált Afterbody című dalokat. A dalai alapján egyértelmű, hogy Jae pontosan érti, mitől lesz igazán fülbemászó egy popsláger. A kétezres évek R&B-hangzása, a játékos dalszövegek és a magabiztos, kissé provokatív attitűd mind meghatározzák a zenei világát.

Új albuma arról szól, hogy többé nem akar megfelelni senkinek

Az énekesnő első nagylemeze, az Audacity 2026. szeptember 25-én jelent meg, és már a címe is sokat elárul arról, milyen korszakot szeretne nyitni a karrierjében. Az „audacity” szó merészséget, vakmerőséget jelent, és pontosan ez az érzés hatja át az album dalait is.

A lemez egy olyan alkotói korszakot képvisel, amelyben a korábbi elvárások és korlátok helyett a kreatív szabadság kapja a főszerepet. Jae ezúttal nem szeretné visszafogni magát: a dalok hangosabbak, merészebbek és kísérletezőbbek, mint amit korábban megszokhattunk tőle.

Az Audacity ezért szándékosan maximalista, merész és olykor már-már kaotikus hangzásvilágot kapott. A tökéletesre csiszolt produkció helyett sokkal inkább az érzelmek, a kreativitás és a szabadság kerül előtérbe.

Britney Spears egyik legmegosztóbb albuma inspirálta

Ha meg akarjuk érteni Jae Stephens zenei világát, érdemes egy kicsit visszautazni a kétezres évekbe. Az énekesnő ugyanis Britney Spears 2007-es Blackout című albumát az egyik legfontosabb popzenei inspirációjának tartja. A Blackout annak idején meglehetősen viharos időszakban jelent meg, és bár mára a popzene egyik meghatározó lemezeként tartják számon, a megjelenésekor közel sem kapta meg mindenkitől azt az elismerést, amit megérdemelt volna. Britney sötétebb, elektronikusabb hangzásvilágot vitt a mainstream popba, és megmutatta, hogy egy női előadónak nem kell mindig hibátlannak és tökéletesnek mutatnia magát ahhoz, hogy maradandót alkosson.

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