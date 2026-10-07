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Ez mikor történt?! Jacob Tremblay, A szoba tündéri gyereksztárja már felnőtt férfi lett
Forrás: A szoba c. film
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2015-öt írunk, épp megjelent A szoba című film a mozikban, és ezzel együtt Brie Larson és Jacob Tremblay karrierje hatalmas lökést kapott. Biztosan emlékszel erre az Oscar-díjas alkotásra, na és persze a kisfiúra is, aki fantasztikus alakítást nyújtott benne, noha alig volt 8 éves a forgatáskor. Nem csoda, hogy ezután sorra kapta a szerepeket, legyen az vígjáték, horror vagy thriller. Játszott a Mielőtt felébredekben, a Bezárva című thrillerben, Az igazi csodában, a Jó srácokban, és most egy egészen új sorozatban kapott főszerepet. És valószínűleg meg fogsz lepődni rajta.
Mivel időközben Jacob Tremblay felnőtt, és bizony már nem az a tündéri kisfiú, akit A szobából megismertünk. A színész valójában épp a napokban ünnepelte 20. szülinapját, és a Netflix egyik legújabb sorozatában tért vissza. Ez nem más, mint az Unabomber, ahol a fiatal Ted Kaczynskit alakítja harvardi éveiben.
Jacob több interjút is adott a napokban, és elárulta: gyerekként még nem feltétlenül értette minden filmjének témáját, de most már aktívan részt vesz az alkotói folyamatokban is. A szerepet épp ezért tartja fontos fordulópontnak a pályáján. Ráadásul hihetetlen, hogy ilyen fiatalon ennyi szerep (43 alkotás) van a háta mögött, és csak az elkövetkező 1-2 évben három másik projektje jelenik meg. Nem semmi, pláne alig 20 évesen!
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