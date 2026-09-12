J. K. Rowling legvitatottabb kijelentései: ezért fordultak el tőle a Harry Potter sztárjai

A Harry Potter-kötetek szereplői hamarosan ismét beköltözik a nappalinkba: az HBO új sorozatban dolgozza fel regényeit, az első évad pedig természetesen a Harry Potter és a bölcsek köve címet viselő első könyv történetét meséli el. A széria 2026 karácsonyán debütál, a szerző pedig executive producerként vesz részt a munkában.

Az írónő neve azonban ma már nem csak a varázslóvilágot és gyerekkorunk egyik legnagyobb könyvélményét idézi fel: az elmúlt években a transznemű emberekről, a nemi identitásról és az aszexualitásról tett kijelentései miatt komoly kritikák érték. Bár határozottan visszautasítja, hogy transzfób lenne, és álláspontját elsősorban a nők jogainak, valamint a kizárólag nők számára fenntartott tereknek a védelmével indokolja, a kritikusai szerint több megszólalása sértő, kirekesztő vagy félrevezető volt.

A botrány egy „menstruáló emberekről” szóló poszttal kezdődött

Bár nézetei már korábban is vitákat váltottak ki, 2020 júniusában robbantott ki konfliktust velük. Az írónő egy olyan cikk címére reagált, amely a „menstruáló emberek” kifejezést használta. Gúnyosan azt írta, biztosan létezett valaha egy szó ezekre az emberekre, majd szándékosan eltorzította az angol women, vagyis nők szót. A megfogalmazás azért kavart ekkora vihart, mert nem kizárólag nők menstruálhatnak: transz férfiak és nem bináris emberek között is vannak, akiknek van menstruációjuk. Bírálói ezért úgy érezték, semmibe veszi vagy megkérdőjelezi az identitásukat.

Az írónő később egy hosszú esszében fejtette ki az álláspontját: azt írta, elfogadja, hogy a transz embereknek védelemre van szükségük, ugyanakkor szerinte a biológiai nem fogalmának háttérbe szorítása veszélyeztetheti a nők jogait, és megnehezítheti a nőket érintő tapasztalatokról, egészségügyi kérdésekről vagy erőszakról folytatott párbeszédet. Beszélt arról is, hogy családon belüli erőszak és szexuális támadás túlélője, ezért a női mosdók, öltözők és menedékhelyek kérdése különösen érzékenyen érinti.

A Harry Potter sztárjai is elhatárolódtak a nézeteitől

posztját követően Daniel Radcliffe nyílt levélben reagált a szerző véleményére: a színész egyértelműen kijelentette, hogy a transznemű nők nők, és hangsúlyozta, hogy senkinek sem szabad megkérdőjeleznie a transz és nem bináris emberek identitását vagy méltóságát. Azokhoz a rajongókhoz is szólt, akik úgy érezték, mondatai beárnyékolták számukra a könyvek üzenetét. Azt üzente nekik, hogy amit a történetek jelentettek számukra, azt senki sem veheti el tőlük.

Emma Watson szintén kiállt a transz közösség mellett, és azt írta: a transz emberek azok, akiknek mondják magukat, és joguk van úgy élni, hogy ezért ne kérdőjelezzék meg vagy támadják őket. Rupert Grint és Eddie Redmayne ugyancsak világossá tették, hogy nem értenek egyet nézeteivel.

Mindez különösen fájdalmas törést okozott a rajongók számára, hiszen a Harry Potter-történetek sokaknak éppen az elfogadásról, a kirekesztés elleni küzdelemről és arról szóltak, hogy az ember értékét nem a származása határozza meg.

A transz fiatalok egészségügyi ellátását is rendszeresen bírálja

azóta is aktívan felszólal a transzneműséggel kapcsolatos kérdésekben. A gyermekek tranzíciójának támogatását egy alkalommal a konverziós terápiához hasonlította, később pedig azt állította, hogy egyes hírességek felelőtlenül támogatták a kiskorúak tranzícióját. 2024-ben azt üzente azoknak a sztároknak, akik korábban bírálták őt, hogy tartsák meg a bocsánatkérésüket azoknak, akik később megbánták a tranzíciójukat. Olyan kijelentést is tett, hogy inkább vállalná a börtönt, mint hogy törvényi kényszer hatására az általa helytelennek tartott névmásokat használja.

Imane Khelifet férfinak nevezte a párizsi olimpia alatt

A 2024-es párizsi olimpia idején az algériai bokszoló, Imane Khelif kapcsán is komoly felháborodást váltott ki. Az írónő férfinak nevezte a sportolót, és úgy fogalmazott, hogy a nézők egy férfit láttak megütni egy nőt. A sportoló azonban nem transznemű nő: nőként született, nőként élt, és nőként szerepel a hivatalos dokumentumaiban. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság megerősítette, hogy megfelelt a verseny részvételi feltételeinek, valamint elítélte a sportolókat érő támadásokat. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy senkinek az identitásáról nem lehet felelőtlenül ítéletet mondani egy közösségi médiában terjedő állítás alapján. bejegyzése azért kapott különösen sok kritikát, mert egy bizonyítatlan internetes narratívát erősített fel hatalmas követőtábora előtt. Imane Khelif az olimpia egyik leghevesebb online támadássorozatának célpontjává vált, miközben következetesen azt mondta magáról, hogy nő.

Az aszexualitás világnapját is kigúnyolta

2025 áprilisában már nemcsak a transz közösséget, hanem az aszexuális embereket is magára haragította. Az aszexualitás nemzetközi napján egy gúnyos posztban „a kamu elnyomás világnapjaként” utalt az eseményre, majd azt írta, egyesek egyszerűen azt szeretnék, hogy idegenek is tudják róluk: nem kívánnak szexelni senkivel. Az aszexualitás ugyanakkor valódi szexuális orientáció: általában azt jelenti, hogy valaki egyáltalán nem vagy csak ritkán érez szexuális vonzalmat. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető nem vágyik romantikus kapcsolatra, intimitásra vagy társra. megjegyzését ezért sokan nem könnyed poénnak, hanem egy teljes közösség tapasztalatainak lekicsinyléseként értékelték.

Lehet-e különválasztani az alkotót és a történetet? Ez a kérdés a Harry Potter visszatérésével valószínűleg még gyakrabban kerül majd elő. Vannak rajongók, akik úgy érzik, a történetek továbbra is fontos részei a gyerekkoruknak, függetlenül J. K. Rowling személyes álláspontjától. Mások szerint viszont az új sorozat támogatása közvetve az írónőt is támogatja, hiszen alkotóként és executive producerként jelenleg is kötődik a franchise-hoz. Egy biztos: az HBO új sorozata nem tiszta lappal érkezik. A Roxfort kapui ismét kinyílnak, de velük együtt újra fellángol majd az a vita is, amely évek óta megosztja a Harry Potter rajongótáborát. És ezúttal már nem csupán az lesz a kérdés, ki játssza Harryt, Hermionét vagy Piton professzort, hanem az is, hogy lehet-e ugyanúgy szeretni egy varázsvilágot, ha annak megalkotójával egyáltalán nem értünk egyet.

Sajnos a Harry Potter-filmek sztárjai közül sokan már nincsenek velünk...

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