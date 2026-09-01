A királyi családnak több palotája van, mint amennyivel igazából bármit kezdeni lehetne, ráadásul a többségük nem is ott él, hanem távol a kíváncsi tekintetektől. Ha felmerült már benned a kérdés, vajon hol hajtják álomra fejüket a brit királyi család tagjai, miközben a Buckingham-palota épp amolyan adminisztratív központként funkcionál, ez az összeállítás neked szól. És bizony a fotók garantáltan megmozgatnak majd benned ezt-azt (értsd: többnyire az irigységet). Mutatjuk, hol élnek most a királyi család tagjai – egészen pontosan III. Károly király és legközelebbi rokonai.

III. Károly király

Uralkodóként III. Károly természetesen különleges palotákból és kastélyokból álló ingatlanportfólióval büszkélkedhet (Buckingham-palota, windsori kastély, és a lista korántsem ér véget). Amikor viszont hazatér Londonba, mindig a Clarence House-ba vezet útja, ami egyben a munkahelye is. Ez volt ugyanis Károly és Kamilla királyné hivatalos londoni otthona már a trónra lépése előtt is, és 2003 óta élnek itt. Nem véletlen, hogy kötődnek hozzá!

E mellett pedig Károly ideje nagy részét (ha épp pihenni vagy kikapcsolódni szeretne) imádott vidéki birtokán, Highgrove-ban tölti. A rezidencia technikailag Vilmos herceg tulajdona (pontosabban a Cornwalli Hercegségé, ami 4 éve Vilmos herceg címe is), így Károly évente 700 ezer font bérleti díjat fizet érte a fiának.

Kamilla királyné

Persze sok időt tölt férjével, de azért neki is van saját tere, ahol egyedül lehet, barátokat fogadhat vagy a hobbijának élhet. Kamilla királyné ideje jelentős részét a Ray Mill House nevű vidéki otthonában tölti.

A hat hálószobás házat Kamilla még azután vásárolta, hogy elvált első férjétől. De szerencsére így sem kell sokat utaznia, ha Károllyal szeretne lenni, mivel az ingatlan közel van Highgrove-hoz, ráadásul férjéé a közvetlen szomszédban lévő birtok is, amit „The Old Mill” néven ismerhetünk.

Ezen a képen egy-két szobája is látszik:

Vilmos herceg és Katalin hercegné

A hercegi pár korábban az Adelaide Cottage-ben élt, majd néhány hónapja átköltöztek a Forest Lodge-ba gyerekeikkel együtt. Az ok, hogy ez azért jóval nagyobb épület, biztonságosabb, ráadásul szerettek volna egy kis újrakezdést is Katalin hercegné betegsége és a sok változás miatt is. Új (amúgy kb. 250 éves) otthonuk a Windsor Great Park területén található, és korábban „grace-and-favour” rezidenciaként használták, vagyis a királyi család barátai ingyen lakhattak benne. Az 1990-es években Margaret hercegnő magántitkára is itt élt.

Vilmosék természetesen alaposan felújíttatták az ingatlant, hogy az ő ízlésüknek megfeleljen. Most nyolc hálószoba, egy komplett bálterem, teniszpálya, valamint több kisebb ház is található a birtokon.

A Forest Lodge mellett Vilmosnak és Katalinnak a Kensington-palotában is van egy négyszintes lakása – már ha a 20 hálószobás, edzőteremmel felszerelt rezidenciát lakásnak lehet nevezni. Emellett övék az Anmer Hall is, a sandringhami birtok egyik vidéki otthona, amelyet a néhai II. Erzsébet királynő esküvői ajándékként adott nekik, valamint a Balmoral-birtokon található nyári rezidencia, a Tam-Na-Ghar. Utóbbi itt látható:

Meghan Markle és Harry

Nem titok, hogy a pár Montecitóban élt az elmúlt években, ahol egy gyönyörű házat béreltek, de mindemellett Portugáliában is van egy nyaralójuk. Amerikai otthonuk így néz ki:

Aztán nemrég jött a fordulat: 2026 augusztusában Harry és Meghan ismét az Egyesült Királyságba költöztek, a gyerekeik, Archie és Lilibet brit iskolában kezdik a tanévet. A pontos címet nem hozták nyilvánosságra biztonsági okokból, de amit biztosan lehet tudni, hogy nem királyi rezidenciába költöztek, hanem egy magántulajdonban lévő, nem királyi otthonba Londonon kívül. Állítólag ideiglenesen Cotswoldsban tartózkodnak egy gazdag ismerős házában, amíg míg megtalálják a saját álomotthonukat.

III. Károly testvére, Anna hercegnő

A hercegnő imádja a vidéki életérzést: fő rezidenciája Gatcombe Park, ami Gloucestershire-ban található. Itt bőven van lehetősége a lovakkal foglalkozni, ugyanis imádja őket. A hatalmas birtok egyébkként nem csak az otthona, hanem a lovas élet egyik fontos brit központja is – itt rendezik például a Gatcombe Park Horse Trials versenyt.

Ha azonban a vidéki csend helyett a londoni pörgéshez támad kedve, Anna a St James-palotában található saját apartmanjába vonul vissza. Így a hercegnőnek megvan a maga tökéletes menedéke mindkét világból: egy vidéki birtok a nyugalomhoz, és egy elegáns palotai bázis a fővárosi királyi élethez.

III. Károly öccse, Eduárd herceg

A herceg családjával együtt a Surrey grófságában található Bagshot Parkban él – egy igencsak visszafogott, mindössze 120 szobás rezidencián. A hatalmas birtokhoz saját tó és istállók is tartoznak, értékét pedig mintegy 30 millió fontra becsülik. Az ingatlan ma technikailag III. Károly király tulajdona, így Eduárd herceg bérlőként használja a rezidenciát – már amennyiben egy 120 szobás palotaszerű otthont lehet egyszerűen albérletnek nevezni.

Eugénia hercegnő

Eugénia hercegnő és férje az elegáns Ivy Cottage-ban élnek, közvetlenül a Kensington-palota birtokán. Legalábbis akkor, amikor éppen Londonban tartózkodnak. A rezidencia kívülről meglepően visszafogott – már amennyire egy királyi otthon lehet az –, a pár pedig időről időre itt rendezkedik be a családi életre. A londoni bázisuk mellett azonban nem kizárólag a fővároshoz kötődnek: Eugénia és Jack az utóbbi években több időt is töltöttek külföldön, így Ivy Cottage inkább londoni otthonként és biztos pontként szolgál számukra. Egyébként nekik is van ingatlanjuk Portugáliában, közel Meghan és Harry nyaralójához, így nem kizárt, hogy néha ott is találkoznak!

Beatrix hercegnő

Beatrix hercegnő és férje a Cotswolds idilli vidékén élnek. A pár még 2021-ben vásárolt egy mintegy 3,5 millió fontot érő vidéki házat, ami hat hálószobával, úszómedencével, egy bulihelységként funkcionáló pajtával, teniszpályákkal és külön vendégházzal is büszkélkedhet.

Beatrix és Edoardo híresen óvják a magánéletüket, így a rezidenciáról szinte semmit sem láthatunk. Egy alkalommal azonban a hercegnő egy podcastot rögzített a nappalijából, ez a maximum, amit eddig láttunk a házából.