Magyar gyökerek, világsiker: személyesen is megismerhettem a Peter Thomas Roth örökösét

Nemcsak a bőrápolási termékek mögött álló történet, hanem az ő személyisége is azonnal levett a lábamról: közvetlen, szenvedélyes és végtelenül büszke magyar gyökereire. Ahogy a családi örökségről, a nagymamájáról vagy éppen a márka filozófiájáról mesélt, világossá vált, hogy a Peter Thomas Roth nem csupán prémium bőrápolás, hanem egy szívből jövő történet a hagyomány és a modern innováció találkozásáról.

A márka New Yorkból indult, ugyanakkor erős magyar gyökerekkel rendelkezik. Mit jelent számodra, hogy most Magyarországon is jelen van?

Őszintén szólva ez számomra hatalmas dolog. Rengeteg bemutatón és sajtóeseményen vettem már részt világszerte, de ez itt a kedvencem. Magyarországhoz nagyon erős érzelmi szál köt: gyerekkorom óta sok időt töltöttem itt, életemben vagy húsz–harminc alkalommal is visszatértem. Úgy érzem, félig kívülálló vagyok, félig pedig ide tartozom. Most külön öröm, hogy nemcsak turistaként lehetek itt, hanem dolgozhatok is, ráadásul valami olyasmit hozhatok Magyarországra, ami számomra igazán szenvedély. Tudom, mennyire büszkék a magyarok mindenre, ami innen származik – gondoljunk csak a Rubik-kockára vagy a golyóstollra. Ezért is bízom benne, hogy a márka valóban rezonál majd a magyar vásárlókkal.

Hogyan fogalmaznád meg a márka filozófiáját?

Az alapötlet az volt, hogy áttörő formulákat hozzunk létre valóban látványos eredményekkel. A márkánk mindig arra törekedett, hogy többet adjon, mint egy kellemes illat vagy jó érzés a bőrön – ezek persze fontosak, de számunkra a klinikai eredmények a leglényegesebbek. Az összetevők koncentrációja olyan magas, hogy mindig a legjobb minőséget tudjuk biztosítani a piacon. Családi tulajdonban működünk, saját gyárunk van, így sokkal többet tudunk a formulákra fordítani, mint a nagyvállalatok. Ez persze költséges, de büszkék vagyunk rá, mert a célunk az, hogy a bőrápolás valódi változást hozzon. Azt szeretnénk, ha reggel felkened a krémet, és egész nap nem is kellene gondolnod rá, mert egyszerűen teszi a dolgát. Este, amikor újra használod, már tudod, hogy egész nap érted dolgozott.

A TikTok-videóitok, amelyekben a nagymamád is szerepel, óriási sikert arattak. Mit gondolsz, miért érintett meg ennyi embert ez a történet?

Szerintem nincs is különlegesebb kapcsolat, mint a nagyszülő és az unoka közötti. Olyan, mint a szülő–gyerek viszony, csak a nehézségek nélkül. A nagyszülőknek nem kell szigorúaknak lenniük, egyszerűen csak elkényeztethetnek. Az én nagymamám mindig mindent megengedett, nála nem voltak szabályok, és ez volt a legjobb. Ez a kapcsolat azonban sosem tart elég ideig, mindig úgy érzi az ember, hogy túl hamar véget ér. Szerencsés vagyok, hogy a mai napig három nagyszülőm él. A nagymamámmal közös videóink sokakban felidézik a saját emlékeiket: van, akit nosztalgiára késztet, másokat emlékeztet arra a szeretetre, amit ők kaptak. Ráadásul a nagymamám igazi karakter: keveri az angolt a magyarral, különleges humora van, és minden mozdulatában ott rejlik a magyarsága. Ezért rezonál különösen mélyen a magyar közönséggel.

Mi a nagymamád titka?

Szerintem az igazi titka, amiről talán ő maga sem tud, az az, hogy mindig mindenre nyitott. Ez alatt azt értem, hogy bárhova elmegy. Van az az angol kifejezés, hogy „az is ott van, ha egy borítékot nyitnak ki” – na, rá ez tökéletesen igaz. Ha meghívják valahová, ő biztosan elmegy. És ez nagyon nem jellemző az idősebb generációra. A legtöbb idős ember ragaszkodik a megszokott helyekhez, ugyanazt az ételt szereti, ugyanazokat a rutinokat követi. Ő ennek pont az ellentéte: mindig új helyeket akar felfedezni, új embereket megismerni, új stílusokat vagy akár új frizurát kipróbálni. Ez a nyitottság szerinte a hosszú és boldog élet titka, nem szabad beleragadni a megszokásainkba. Gondoljunk csak bele: 1923-ban született Magyarországon, akkor még nem volt vécé a házukban, ma pedig már a TikTokot nézi! Amerikába még akkor költözött, amikor nem is voltak utasszállító repülőgépek. Hihetetlen életút ez, és ő mindehhez tökéletesen tudott alkalmazkodni. Azt hiszem, ez a kulcsa: mindig előre tekint, könnyed, és nem ragad bele a múltba.

És ha már titkokról beszélünk: mi a márka üzenete? Mit üzentek a magyar vásárlóknak?

Számomra a bőrápolás legfontosabb célja az, hogy az ember jól nézzen ki és jól is érezze magát a bőrében. Semmi sem ad akkora önbizalmat, mint amikor elégedett vagy a külsőddel. A mi termékeink pontosan ezt szeretnék adni: önbizalmat, támogatást, segítséget abban, hogy az ember megtalálja és megoldja azt, ami zavarja őt a bőrével kapcsolatban. Nagyon egyszerű az üzenetünk: eredményeket akarunk nyújtani. Nem egy bonyolult rendszerben gondolkodunk, nem arról van szó, hogy hét–tíz lépéses rutint kellene minden nap végigcsinálni. Ha van egy kedvenc hidratálód vagy lemosód más márkától, nem akarjuk, hogy lecseréld. Mi inkább beleilleszkedünk a meglévő rutinodba. Több mint hatvan–hetven termékünk van, és nem kell mindet használnod – pont az a lényeg, hogy megtaláld közülük azt, ami a te igényeidhez passzol, és tényleg ott segít, ahol szükséged van rá.

Végezetül: mit hoz a jövő? Mit terveztek a következő években?

A márka jövője számunkra mindig az előretekintésről szól. Azért tudtunk több mint harminc éve folyamatosan sikeresek lenni, mert mindig alkalmazkodtunk. Gondoljunk bele: amikor a márka indult, még a „social media” vagy az „influencer” szó sem létezett. Ma pedig hatalmas követőtáborunk van TikTokon és más felületeken. A jövőnk abban rejlik, hogy folyamatosan figyeljük a változásokat, és mivel családi tulajdonban működünk, sokkal gyorsabban tudunk reagálni, mint a nagyvállalatok. Ők gyakran évek alatt hoznak ki egy új terméket, mi viszont rekordidő alatt piacra tudjuk dobni az újdonságokat. Ez a rugalmasság az, ami különlegessé tesz bennünket, és ami biztosítja, hogy mindig készek legyünk a változásra.

Ha kíváncsi vagy a legnagyobb hazai kozmetikai márkákra, akkor kattints a galériára!

Galéria / 5 kép A legnagyobb hazai kozmetikai márkák Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria