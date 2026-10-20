Ezt látnod kell! Így reagált Timothée Chalamet, amikor Kylie Jenner végigvonult a Victoria’s Secret kifutóján

A 2026-os Victoria's Secret Fashion Show már önmagában is bőven tartogatott meglepetéseket, de arra valószínűleg kevesen számítottak, hogy is végigvonul a kifutón, méghozzá az este egyik legkülönlegesebb darabjában. A 29 éves sztár ugyanis nem egyszerű vendégként érkezett az október 18-án megrendezett Los Angeles-i eseményre, hanem életében először modellként is szerepet kapott az ikonikus fehérneműmárka bemutatóján. Ráadásul a visszatérő, elképesztően értékes Fantasy Bra-t viselhette!

És hogy ki izgulta végig az első sorból a nagy pillanatot? Természetesen a párja, Timothée Chalamet, akinek reakcióját a kamerák is megörökítették.

Timothée Chalamet reakciója mindent elárult

Bár az este reflektorfénye egyértelműen a kifutón vonuló modellekre irányult, a nézőtéren is akadt néhány emlékezetes pillanat. Amikor megjelent a csillogó, drágakövekkel díszített fehérneműben, Timothée Chalamet hatalmas mosollyal az arcán tapsolt szerelmének. A színész láthatóan büszkén figyelte Kylie nagy debütálását, a róla készült felvétel pedig hamar bejárta a közösségi médiát. Nem ő volt azonban az egyetlen, aki a Kardashian–Jenner család legfiatalabb tagjának szurkolt. Kylie édesanyja, Kris Jenner szintén ott ült a közönségben, és természetesen nem hagyta ki a lehetőséget, hogy telefonjával megörökítse lánya különleges pillanatát. A családi támogatás tehát ezúttal sem maradt el, Timothée pedig ismét bebizonyította, hogy ha Kylie fontos mérföldkőhöz érkezik, ő szívesen ott van mellette.

a Victoria's Secret egyik legdrágább darabjában vonult

Kylie szereplése azért is számított különlegesnek, mert nyolc év után tért vissza a kifutóra a legendás Fantasy Bra, amely évtizedeken keresztül a Victoria's Secret bemutatóinak egyik legnagyobb szenzációja volt. A 2026-os darabot a Jacob & Co. luxusékszerházzal közösen alkották meg, és nem kevesebb mint 50 millió dollárra, vagyis nagyjából 16 milliárd forintra értékelték. A különleges melltartót összesen 4410 természetes gyémánt díszítette, köztük egy 75,54 karátos, élénksárga gyémánttal. A kreáció elkészítésén 15 szakember dolgozott, összesen körülbelül 1000 munkaórán keresztül. A tervezés során ráadásul a Jacob & Co. jellegzetes Angel-Cut csiszolási technikáját is alkalmazták, amelynek köszönhetően az ékszer minden mozdulatnál látványosan visszaverte a fényt.

A darab mögött álló ékszertervező, Jacob Arabo elárulta, hogy bár az volt a célja, hogy minden idők legdrágább Fantasy Bra-ját alkossa meg, önmagában az érték nem volt elegendő számára. Olyan kreációt szeretett volna készíteni, amelyben a gyémántok, a fények és a mozgás együtt teremtenek igazán látványos hatást.

A Victoria's Secret kreatív igazgatója, Adam Selman szintén méltatta az ékszerész munkáját, és hangsúlyozta, hogy Arabo nemcsak a látványra, hanem arra is figyel, aki az adott darabot viseli. Az eredmény pedig valóban olyan lett, amely mellett lehetetlen szó nélkül elmenni.

A Fantasy Bra legutóbb 2018-ban szerepelt a Victoria's Secret kifutóján, akkor Elsa Hosk viselte az egymillió dollár értékű darabot. Nyolc évvel később kapta meg a lehetőséget, hogy újra életre keltse a márka egyik legismertebb hagyományát, miközben a nézőtéren egy egészen különleges rajongója is végigszurkolta a pillanatot.

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