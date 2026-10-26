Így reagált Megan Fox arra, hogy Machine Gun Kelly és Dakota Johnson együtt vannak

De vajon mit szól mindehhez a zenész egykori menyasszonya, Megan Fox? A színésznő állítólag egészen másképp fogadta a híreket, mint azt sokan gondolták volna. Megan Fox és Machine Gun Kelly viharos szerelmi történetét éveken át figyelte a világ. A szakításokkal, kibékülésekkel és botrányokkal tarkított kapcsolatuk 2024 végén végleg zátonyra futott, közös kislányuk azonban továbbra is összeköti őket. Most, hogy a zenész oldalán találhatta meg a boldogságot, sokan kíváncsiak voltak arra, hogyan fogadja a fejleményeket volt párja.

Megan Fox állítólag egyáltalán nincs féltékeny

A TMZ értesülései szerint a 40 éves színésznőt teljesen hidegen hagyja Machine Gun Kelly új románca. Egy hozzá közel álló forrás azt állítja, Megan már lezárta korábbi kapcsolatát, és esze ágában sincs beleszólni exe szerelmi életébe. Sőt, más bennfentes értesülések szerint kifejezetten megkönnyebbült, hogy a zenész továbblépett. Fox jelenleg az anyaságra és a karrierjére koncentrál, a rapperrel pedig kizárólag közös gyermekük nevelésével kapcsolatban kommunikál.

és Machine Gun Kelly kapcsolata egyre komolyabb lehet

Egy külföldi magazinnak nyilatkozó bennfentes szerint és Machine Gun Kelly titkos randevúkon is találkoztak, és az utóbbi időben egyre közelebb kerültek egymáshoz. Bár hivatalosan még egyikük sem erősítette meg a románcot, állítólag mindketten nagyon kedvelik a másikat. A kapcsolatuk egyelőre alakulóban van, és még nem szeretnék nyilvánosan meghatározni, pontosan mi van közöttük.

Megan Fox végleg lezárta a múltat

A színésznő és a zenész 2020-ban szerettek egymásba, 2022-ben eljegyezték egymást, kapcsolatuk azonban többszöri válság után véget ért. Közös kislányuk, Saga 2025 márciusában született meg. Egy korábbi bennfentes szerint mindketten belátták, hogy kapcsolatukban mérgező dinamikák alakultak ki, így a távolságtartás mindkettőjük számára előnyösebb. Megan Fox a legfrissebb hírekre személyesen még nem reagált, ám a környezetéből érkező információk alapján a kibékülés már egyáltalán nincs napirenden.

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