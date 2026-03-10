Életmód
Így néznek ki ma a 2000-es évek elfeledett szívtiprói
Forrás: Miről álmodik a lány c. film
3 csillagjegy, aki március 9-én végre lezár egy borzasztóan nehéz időszakot
Néhány csillagjegy óriási ajándékot kap az égeiktől tavasz elején, mert új fejezetet nyithatnak az életükben és búcsút inthetnek a nehézségeknek.
Napi horoszkóp március 10.: a Rákok határozottan kiállnak az álláspontjuk mellett, a Mérlegeknek hatalmas elismerésben lehet részük
A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!
A születési dátumodból kiderül, ki voltál előző életedben
Előfordult már, hogy egy hely, egy illat vagy egy pillanat furcsán ismerősnek tűnt, mintha már átélted volna korábban?
Napi horoszkóp március 9.: a Mérlegeknek különleges élményben lehet részük, a Bakoknak érdemes egy kis pihenést beiktatniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
7 alkalom, amikor egy sztár olyan tragikusan hunyt el, hogy a mai napig nem tudtuk feldolgozni
A halál minden esetben fájdalmas veszteség.
A 2000-es években bőven akadtak olyan fiatal színészek, akikért tinilányok milliói rajongtak. Ők voltak azok a jóképű srácok, akik romantikus vígjátékokban, tinifilmekben vagy népszerű sorozatokban hódították meg a nézők szívét, és pik-pakk igazi szívtiprókká váltak. A posztereik ott lógtak a szobánk falán, és alig vártuk, hogy leadja valamelyik csatorna legújabb filmjüket.
Azóta azonban eltelt több mint húsz év, és sok egykori tinibálvány eltűnt a reflektorfényből, vagy egészen más irányt vett a karrierjük. Vannak, akik ma is aktívan szerepelnek filmekben és sorozatokban, míg mások inkább a magánéletre vagy új hivatásra koncentrálnak.
Mutatjuk a galériában, hogy néznek ki ma a 2000-es évek egykori szívtiprói, akikért annak idején rengetegen rajongtak.
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Itt a tavasz! 6 cipő, ami mindennél divatosabb lesz 2026-ban
Rég volt már ilyen színes a tavasz!
10 érdekesség Chuck Norrisról, amiről talán nem is hallottál
A róla szóló poénokat mindenki ismeri, na de azt tudod, melyik legendás színész indította be a filmes pályafutását?
Egyre több sorozat és film hasonlít Hamupipőke meséjére: Miért rajongunk azokért a sztorikért, ahol a pénz, a származás áll a párok útjába?
Imádjuk A Bridgerton család negyedik évadját, a Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, ahol az egyik félnek a másik által luxusélete lesz. Akkor mégsem vagyunk feministák?
8 rémtörténet az Odaátból, aminek tényleg van valóságalapja - A sorozat, ami egy generációt tett horrorfanná
És mi már nem is érjük be akármilyen rémisztgetős sztorival!
