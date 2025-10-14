Horoszkóp
Így néz ki most a világ legszebb kislánya: Thylane Blondeau már 24 éves

Léna
Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Utoljára frissült: 2025. október 13. 10:00

Forrás: Getty Images

Így néz ki most a világ legszebb kislánya: Thylane Blondeau már 24 éves
A lány, akit sokáig Palvin Barbi hasonmásának is hívtak, legutóbb a párizsi divathéten jelent meg.

Nem kérdés, mindenkinek a saját gyermeke a legszebb a világon, és a szépség amúgy is egy szubjektív dolog. Azonban talán te is emlékszel arra, amikor 18 évvel ezelőtt felszántotta a világhálót egy 6 éves kislány fotója, akit akkor megkoronáztak a fenti címmel. Ő Thylane Blondeau, és itt a szóban forgó kép, amit biztosan láttál már:

Gondoltad volna, hogy Thylane Blondeau már 24 éves? Bizony, ilyen sok idő eltelt, a gyermek felnőtt, és természetesen modellként kezdett dolgozni, hiszen a fenti fotó, valamint a körülötte lévő nagy figyelem rögtön beindította a kislány karrierjét. Thylane legutóbb a párizsi divathéten jelent meg, ahol ő is a kifutón volt: Zimmermann 2026-os tavaszi/nyári kollekcióját mutatta meg magán a kamerák előtt.

Így néz ki most a világ legszebb kislányának tartott Thylane most, 24 évesen:

Az elmúlt években Thylane a világ legnagyobb divatházainak is dolgozott (Miu Miu, Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris), és számos rangos kampány arca lett, miközben saját divat- és szépségmárkáját is építi. És hogy mit gondol arról, hogy a világ legszebb kislánya címet kapta meg az emberektől? Erről pár éve mesélt a The Telegraphnak:

Még ma is azt mondják nekem az emberek: ‘te vagy a legszebb lány a világon’, és én közben azt gondolom: ‘nem, nem vagyok az — csak egy ember vagyok, egy tinédzser.’

Friss fotók: így néz ki most Amanda Bynes, tinikorunk egyik legnagyobb sztárja

