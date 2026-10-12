Azta! Így néz ki ma A múmia vissza cuki gyerekszínésze

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Biztosan te is emlékszel még arra, amikor A múmia második része kijött, és két imádott szereplőnk (Brendan Fraser és Rachel Weisz) mellett a karakterek gyermeke is a történet részese lett. Ő volt Alex O'Connell, akit az akkor 9 éves Freddie Boath játszott. De vajon mi lehet vele azóta? Azt már tudjuk, hogy a negyedik részben nem tér vissza (ahogy a harmadikban sem játszott), épp ezért utánajártunk, mi lehet a most 35 éves Freddie-vel!
Először is, érdekesség, hogy gyerekként két casting között kellett választania, A múmia és a Harry Potter meghallgatása ugyanis egy időre esett. Végül Freddie előbbit választotta, és nagyon jól tette, mert meg is kapta a munkát. És igazán jól hozta a karaktert!
Később főleg sorozatokban játszott, utolsó ismert színészi munkája a 2013-as Anubisz házának rejtélyei volt, amelyben Benji Reed szerepét kapta meg.
Később egyetemre ment, majd más pályán helyezkedett el. Az Oxford Brookes Egyetemen diplomázott, és egy londoni reklámügynökségnél is gyakornokoskodott. A későbbi beszámolók szerint marketinggel és reklámmal kezdett foglalkozni, Hollywoodnak teljesen hátat fordítva. Így néz ki napjainkban:
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