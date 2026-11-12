Hűtlen sztárok: 8 híresség, aki felfedte, miért lépett félre

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Volt, aki a bizonytalanságát okolta, más a gyerekkori traumáit, és olyan is akadt, aki az esküvője előtt néhány órával csalta meg a párját. Mutatjuk, milyen magyarázatot adtak a történtekre.
1. Demi Moore – Már az esküvője előtt megcsalta a férjét
Demi Moore mindössze 18 éves volt, amikor hozzáment első férjéhez, Freddy Moore-hoz. Az önéletrajzi könyvében később bevallotta, hogy az esküvő előtti éjszakán egy másik férfival találkozott, akit egy filmforgatáson ismert meg. A színésznő szerint akkoriban képtelen volt szembenézni a kétségeivel, ráadásul az édesapja elvesztését is nehezen dolgozta fel. Úgy érezte, nem tud kilépni a közelgő házasságból, ezért tudat alatt saját maga kezdte tönkretenni a kapcsolatot.
2. Hugh Grant – Egy rosszul sikerült film miatt lépett félre
Hugh Grant 1995-ben került hatalmas botrányba, amikor Elizabeth Hurley párjaként egy szexmunkással történt találkozása miatt letartóztatták. A színész évekkel később elmesélte, hogy akkoriban rendkívül elégedetlen volt a saját alakításával egy közelgő hollywoodi filmben. Annyira rossz hangulatba került a vetítés után, hogy végül meggondolatlan döntést hozott. Grant később sem próbálta jó döntésként beállítani a történteket, de elmondása szerint az akkori lelkiállapota is szerepet játszott benne.
3. Jay-Z – Nem tudott mit kezdeni az érzéseivel
Beyoncé és Jay-Z házassága a hűtlenség ellenére sem ért véget. A rapper egy interjúban arról beszélt, hogy sokáig elfojtotta az érzéseit, és nehezen tudott valódi érzelmi közelséget kialakítani. Szerinte a múltjából hozott védekezési mechanizmusok a párkapcsolatára is hatással voltak. A házaspár később a zenéjén keresztül is feldolgozta a történteket, és dolgoztak a kapcsolatuk helyreállításán.
4. Kris Jenner – Azt hitte, mással boldogabb lehet
Kris Jenner később élete egyik legnagyobb hibájának nevezte, hogy megcsalta első férjét, Robert Kardashiant. A realitysztár elmondása szerint fiatalon úgy gondolta, hogy egy másik kapcsolatban boldogabb lehet. Csak később értette meg, milyen következményei voltak a döntésének. A családjáról szóló műsorban arról is beszélt, hogy a hűtlenségét a mai napig mélyen megbánta.
5. Tristan Thompson – Nem tudta, hogyan kell szeretni
Khloé Kardashian és Tristan Thompson kapcsolata több megcsalási botrányt is túlélt, mielőtt végleg különváltak. A kosárlabdázó később Kourtney Kardashiannak beszélt arról, hogy szerinte a gyerekkorából hozott minták is hozzájárultak a viselkedéséhez. Úgy fogalmazott, nem igazán tanulta meg, hogyan működik egy egészséges, szeretetteljes kapcsolat. A magyarázat természetesen nem tette semmissé azt a fájdalmat, amelyet Khloénak okozott.
6. Mario Lopez – Az esküvő előtt jött rá, hogy nem szerelmes
Mario Lopez és Ali Landry házassága mindössze két hétig tartott. A színész később bevallotta, hogy már a legénybúcsúján megcsalta menyasszonyát. Önéletrajzi könyvében azt is elárulta, hogy az eset után döbbent rá: valójában nem szerelmes a nőbe. Ennek ellenére megtartották az esküvőt, a kapcsolat azonban szinte azonnal véget ért.
7. Britney Spears – Bosszúból csalta meg Justin Timberlake-et
Britney Spears önéletrajzi könyvében arról írt, hogy Justin Timberlake-kel való kapcsolatuk alatt mindketten hűtlenek voltak. Az énekesnő állítása szerint többször tudomást szerzett akkori párja félrelépéseiről, majd ő maga is megcsalta Timberlake-et Wade Robson táncossal. Britney úgy emlékezett vissza, hogy a kapcsolatukban már korábban is komoly bizalmi problémák voltak.
8. John Legend – Imádta a női figyelmet
John Legend egy podcastbeszélgetésben ismerte el, hogy fiatalabb korában nem mindig volt hűséges a partnereihez. Az énekes elmondta, hogy gyakran szándékosan nem tisztázta, mennyire komoly az adott kapcsolata, így próbálta elkerülni a felelősséget. Később belátta, hogy ezzel valójában másokat vezetett félre. Azt is elismerte, hogy önző módon élvezte a nőktől kapott figyelmet. Mindez még a Chrissy Teigennel kötött házassága előtt történt.
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