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Hunter Schafer őszintén beszélt nemi megerősítő műtétjéről és a döntés hátteréről
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Hunter Schafer mindig is rendkívül őszinte volt a témában, most pedig egy olyan személyes tapasztalatáról beszélt nyilvánosan, amelyet korábban csak a közvetlen környezetével osztott meg. A 27 éves színésznő elárulta, hogy 2025 decemberében olyan műtéten esett át, amelynek során a nemi szerveit a nemi identitásához igazították. A beavatkozás pontos részleteiről nem beszélt, azt viszont elmondta, hogy nagyon elégedett a döntésével.
Hunter arról mesélt, hogy hosszú ideig fontos volt számára a nemi identitás tágabb, szabadabb megélésének lehetősége. Próbálta megtalálni azt is, hogyan érezhetné jól magát a műtét előtti testében, mert értékesnek és felszabadítónak találta ezt a lehetőséget. Közben azonban azt is mérlegelte, hogy a nemiségről alkotott elméleti elképzelések hogyan találkoznak a saját hétköznapi tapasztalataival és szükségleteivel. A műtét mellett végül a személyes érzései alapján döntött.
A történetében lényeges, hogy a saját útjáról beszél: a nemi megerősítő beavatkozásokkal kapcsolatos igények és döntések egyénenként különböznek. Egy műtét nem feltétele annak, hogy valaki nőként éljen, Hunter számára viszont ez volt a megfelelő választás.
Napi 150 lépést tehetett csak meg MAXIMUM
A műtét utáni időszakban Hunter egy tágas lakást bérelt, ahol pihenhetett, családtagjai és barátai pedig gyakran meglátogatták, hogy segítsenek neki. Elmondása szerint eleinte rendkívül keveset mozoghatott: úgy emlékszik, napi 150 lépés volt a számára megengedett mennyiség.
A vásznon új történetekre is vágyik
A beszélgetésben a színészi tervei is előkerültek. Hunter szívesen látna egy transz lányról szóló romantikus vígjátékot, és szeretné, ha egyszer meg is valósulna egy ilyen történet. Korábban arról is beszélt, hogy a munkájában nem szeretné, ha kizárólag a transz identitása határozná meg, milyen szerepeket kap: színésznőként sokféle karaktert és élethelyzetet szeretne megmutatni.
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