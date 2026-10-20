Hunter Schafer őszintén beszélt nemi megerősítő műtétjéről és a döntés hátteréről

Hunter Schafer mindig is rendkívül őszinte volt a témában, most pedig egy olyan személyes tapasztalatáról beszélt nyilvánosan, amelyet korábban csak a közvetlen környezetével osztott meg. A 27 éves színésznő elárulta, hogy 2025 decemberében olyan műtéten esett át, amelynek során a nemi szerveit a nemi identitásához igazították. A beavatkozás pontos részleteiről nem beszélt, azt viszont elmondta, hogy nagyon elégedett a döntésével.

Hunter arról mesélt, hogy hosszú ideig fontos volt számára a nemi identitás tágabb, szabadabb megélésének lehetősége. Próbálta megtalálni azt is, hogyan érezhetné jól magát a műtét előtti testében, mert értékesnek és felszabadítónak találta ezt a lehetőséget. Közben azonban azt is mérlegelte, hogy a nemiségről alkotott elméleti elképzelések hogyan találkoznak a saját hétköznapi tapasztalataival és szükségleteivel. A műtét mellett végül a személyes érzései alapján döntött.

A történetében lényeges, hogy a saját útjáról beszél: a nemi megerősítő beavatkozásokkal kapcsolatos igények és döntések egyénenként különböznek. Egy műtét nem feltétele annak, hogy valaki nőként éljen, Hunter számára viszont ez volt a megfelelő választás.

Napi 150 lépést tehetett csak meg MAXIMUM

A műtét utáni időszakban Hunter egy tágas lakást bérelt, ahol pihenhetett, családtagjai és barátai pedig gyakran meglátogatták, hogy segítsenek neki. Elmondása szerint eleinte rendkívül keveset mozoghatott: úgy emlékszik, napi 150 lépés volt a számára megengedett mennyiség.

A vásznon új történetekre is vágyik

A beszélgetésben a színészi tervei is előkerültek. Hunter szívesen látna egy transz lányról szóló romantikus vígjátékot, és szeretné, ha egyszer meg is valósulna egy ilyen történet. Korábban arról is beszélt, hogy a munkájában nem szeretné, ha kizárólag a transz identitása határozná meg, milyen szerepeket kap: színésznőként sokféle karaktert és élethelyzetet szeretne megmutatni.

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