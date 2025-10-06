Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

A mellrák nem válogat, nem kérdez, nem enged alkut. Mégis, van valami, ami minden túlélőt összeköt, a bátorság, hogy szembenézzenek a legnagyobb félelemmel, és hogy merjenek beszélni arról, amit sokan csak suttogva mondanak ki. A hollywoodi sztárok történetei azért különösen erősek, mert a hírnév mögött ott vannak az emberek: anyák, lányok, testvérek, akik ugyanúgy féltek, ugyanúgy fájtak, ugyanúgy keresték a kapaszkodót, mint bárki más. A különbség az, hogy ők milliók előtt merték megmutatni a sebezhetőségüket, és ezzel másoknak is utat nyitottak.

Olivia Munn

2023 áprilisában Olivia Munn élete egyik legnagyobb csatáját vívta meg. Amikor mellrákkal diagnosztizálták, minden addigi biztos pont megingott: a jövő, a karrier, a saját teste. Kettős masztektómián esett át, és eleinte szégyellte a műtét utáni hegeket. Lézeres kezeléseket kezdett, hogy elhalványítsa őket.

Aztán jött egy pillanat, ami mindent megváltoztatott: a Skims kampány fotózása, amelyet a Susan G. Komen alapítvánnyal együttműködésben készítettek. A képek nyersek voltak, őszinték, sebekkel, történetekkel. És Olivia ekkor úgy döntött, hogy nem fogja többé elrejteni azt, amit átélt.

Rájöttem, hogy ezek a hegek nem szégyenfoltok. Ezek az erőm bizonyítékai. A testem meséli el a történetemet, és büszke vagyok rá.

Christina Applegate

Christina Applegate mindössze 36 éves volt, amikor 2008-ban mellrákot diagnosztizáltak nála. A színésznő kettős masztektómián esett át, és nem próbált mindenáron erősnek tűnni. Nyíltan beszélt arról, mennyire nehéz volt elfogadni, hogy a teste megváltozott:

Nem szeretem a melleimet. Még mindig nem szeretem. Szörnyű érzés, hogy nincsenek mellbimbóim. Idegen a testem. De dolgozom azon, hogy elfogadjam.

