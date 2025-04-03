Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Külföldi sztárok

Hivatalosan is ő a világ legutáltabb színésze az emberek szavazatai alapján

#toplista
#Színész
#Külföldi sztárok
#ranglista
#utált
#szavazatok
Kamilla
Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. április 3. 09:03

Forrás: gettyimages

színész
A nap cikke

Heti horoszkóp október 27-november 2.: a Rákokra nagy feladat teljesítése vár, a Mérlegek hatalmas bátorságról tehetnek tanúbizonyságot

Október utolsó hete is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
Olvasd el!

Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak

Sokan azt hiszik, hogy csak szétszórtak, feledékenyek vagy túlérzékenyek – pedig ezek mögött gyakran az ADHD rejtett tünetei állnak. A figyelemzavaros hiperaktivitás nem mindig látványos, és sok felnőtt csak későn jön rá, hogy évtizedek óta ezzel él.

Olvasd el!

Az influenza elleni oltás 7 mellékhatása, amiről tudnod kell

Az influenza elleni oltás alapvetően nagyon jó dolog, de természetesen vannak mellékhatásai.

Olvasd el!

Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője

Simon Böske 1929-ben lett Magyarország legszebb nője, majd még abban az évben Miss Európának is megválasztották.

Olvasd el!

7 étel, amit soha ne akkor egyél, amikor teljesen üres a gyomrod

Ha eddig ezeket etted reggelire, akkor ideje változtatnod! Azt is elmondjuk, miért!

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 27.: a Nyilasok kellemetlen szituációba keverednek, a Halak végre meglátják a fényt az alagút végén

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Facebook
Twitter
Pinterest
A filmek világában nem elég tehetségesnek lenni, a közönség szeretetét is meg kell őrizni.

Egy színész karrierje gyakran azon áll vagy bukik, mennyire tudja fenntartani a nézők szimpátiáját, hiszen ez határozza meg, hogy visszatérnek-e a moziba miatta, vagy sem. Vannak azonban olyan esetek, amikor egy-egy színész szinte teljesen elveszíti a közönség bizalmát és támogatását. Akár botrányos magánélet, akár pocsék filmválasztások miatt, néhány sztár annyira népszerűtlenné, sőt mi több, utálttá válik, hogy neve hallatán sokan csak a szemüket forgatják.

Ők azok, akiket egy emberként utasított el a közönség, és akiket azóta sem szerettek meg jobban. A következő válogatásban most az az öt hollywoodi színész kapja a főszerepet, akik a nézők szerint a világ legnépszerűtlenebb színészei.

5. Woody Allen

Woody Allen filmjei ugyan művészi körökben elismertek, magánélete miatt azonban sokan elfordultak tőle. A legnagyobb visszatetszést az váltotta ki, hogy viszonyt folytatott 19 éves mostohalányával. Emellett korábban több nő is azzal vádolta meg, hogy kiskorúként zaklatta őket. Ezek a vádak teljesen átalakították a róla alkotott képet, és sokan ma már egyenesen „beteges perverznek” tartják őt.

4. Sean Penn

Bár Oscar-díjas színész és aktív filantróp, Sean Pennt sokan mégsem kedvelik. A politikai aktivizmusával, és különösen a hírhedt találkozásaival – mint például egy mexikói drogbáróval – inkább megosztja, mintsem meggyőzi a közönséget. A nézők közül sokan arrogánsnak tartják, amit nem segít agresszív viselkedése sem.

3. Adam Sandler

Kezdetben Adam Sandler filmjei rengeteg rajongót szereztek neki. Későbbi filmjei azonban, például a kritikailag elbukott Jack és Jill, már egyáltalán nem arattak sikert. A Netflixszel kötött óriási szerződése sokakban inkább felháborodást váltott ki, mint lelkesedést.

2. Mel Gibson

Mel Gibson nevét hosszú ideig a siker és elismerés övezte, ám egy hangfelvétel mindent megváltoztatott. A színészt rasszista megjegyzések és barátnőjével szembeni bántalmazás miatt elítélte a közvélemény. Hollywood több mint tíz évre feketelistára tette, és bár néhányan ma már hajlandóak megbocsátani neki, valószínűtlen, hogy valaha teljesen visszanyerje régi hírnevét.

1. Bill Cosby

Évtizedeken át Bill Cosby volt az amerikai családok egyik kedvence. Saját sorozata, a The Cosby Show, évekig vezette a nézettségi listákat, stand-up előadásai pedig hatalmas sikert arattak. Mindez azonban szertefoszlott, amikor több mint harminc nő vádolta meg szexuális zaklatással és nemi erőszakkal. Bár egykor példaképnek tartották, Cosby hírneve mára teljesen megsemmisült.

Vannak, akik nemcsak utált sztárok, de tiltólistásak is!

Galéria / 8 kép

Sztárok, akik 2025-ben tiltólistára kerültek az emberek szemében

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
Kép
Szépség

6 frizura, ami azonnal fiatalít a fodrászok szerint

A drága krémek helyett inkább válts frizurát, hiszen ez akár 10 évet is képes fiatalítani rajtad!

Kép
Sztárok

Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője

Simon Böske 1929-ben lett Magyarország legszebb nője, majd még abban az évben Miss Európának is megválasztották.

Kép
Szépség

74 évesen is szívdöglesztő az egykori Bond-lány: ez Jane Seymour szépségének titka

Ez Jane Seymour szépségének legfontosabb titka.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 27.: a Nyilasok kellemetlen szituációba keverednek, a Halak végre meglátják a fényt az alagút végén

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Kép
Egészség

7 étel, amit soha ne akkor egyél, amikor teljesen üres a gyomrod

Ha eddig ezeket etted reggelire, akkor ideje változtatnod! Azt is elmondjuk, miért!

Kép
Életmód

Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak

Sokan azt hiszik, hogy csak szétszórtak, feledékenyek vagy túlérzékenyek – pedig ezek mögött gyakran az ADHD rejtett tünetei állnak. A figyelemzavaros hiperaktivitás nem mindig látványos, és sok felnőtt csak későn jön rá, hogy évtizedek óta ezzel él.