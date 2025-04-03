Hivatalosan is ő a világ legutáltabb színésze az emberek szavazatai alapján

Egy színész karrierje gyakran azon áll vagy bukik, mennyire tudja fenntartani a nézők szimpátiáját, hiszen ez határozza meg, hogy visszatérnek-e a moziba miatta, vagy sem. Vannak azonban olyan esetek, amikor egy-egy színész szinte teljesen elveszíti a közönség bizalmát és támogatását. Akár botrányos magánélet, akár pocsék filmválasztások miatt, néhány sztár annyira népszerűtlenné, sőt mi több, utálttá válik, hogy neve hallatán sokan csak a szemüket forgatják.

Ők azok, akiket egy emberként utasított el a közönség, és akiket azóta sem szerettek meg jobban. A következő válogatásban most az az öt hollywoodi színész kapja a főszerepet, akik a nézők szerint a világ legnépszerűtlenebb színészei.

5. Woody Allen

Woody Allen filmjei ugyan művészi körökben elismertek, magánélete miatt azonban sokan elfordultak tőle. A legnagyobb visszatetszést az váltotta ki, hogy viszonyt folytatott 19 éves mostohalányával. Emellett korábban több nő is azzal vádolta meg, hogy kiskorúként zaklatta őket. Ezek a vádak teljesen átalakították a róla alkotott képet, és sokan ma már egyenesen „beteges perverznek” tartják őt.

4. Sean Penn

Bár Oscar-díjas színész és aktív filantróp, Sean Pennt sokan mégsem kedvelik. A politikai aktivizmusával, és különösen a hírhedt találkozásaival – mint például egy mexikói drogbáróval – inkább megosztja, mintsem meggyőzi a közönséget. A nézők közül sokan arrogánsnak tartják, amit nem segít agresszív viselkedése sem.

3. Adam Sandler

Kezdetben Adam Sandler filmjei rengeteg rajongót szereztek neki. Későbbi filmjei azonban, például a kritikailag elbukott Jack és Jill, már egyáltalán nem arattak sikert. A Netflixszel kötött óriási szerződése sokakban inkább felháborodást váltott ki, mint lelkesedést.

2. Mel Gibson

Mel Gibson nevét hosszú ideig a siker és elismerés övezte, ám egy hangfelvétel mindent megváltoztatott. A színészt rasszista megjegyzések és barátnőjével szembeni bántalmazás miatt elítélte a közvélemény. Hollywood több mint tíz évre feketelistára tette, és bár néhányan ma már hajlandóak megbocsátani neki, valószínűtlen, hogy valaha teljesen visszanyerje régi hírnevét.

1. Bill Cosby

Évtizedeken át Bill Cosby volt az amerikai családok egyik kedvence. Saját sorozata, a The Cosby Show, évekig vezette a nézettségi listákat, stand-up előadásai pedig hatalmas sikert arattak. Mindez azonban szertefoszlott, amikor több mint harminc nő vádolta meg szexuális zaklatással és nemi erőszakkal. Bár egykor példaképnek tartották, Cosby hírneve mára teljesen megsemmisült.

