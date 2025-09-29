Sztárok a mikrofon mögött: 11 híresség, akinek podcastjét milliók hallgatják

Hogyan futott be a podcast műfaja?

A podcast története egészen a 2000-es évek elejére nyúlik vissza: akkor indultak az első adások, amikor az RSS-alapú hanganyag-megosztás lehetővé tette, hogy a hallgatók „előfizethessenek” műsorokra, és automatikusan hozzáférhessenek az epizódokhoz. Magát a podcast szót Ben Hammersley brit újságírónak köszönhetjük, aki 2004-ben alkotta meg a Portable on Demand (POD) és a broadcast kifejezések összevonásával. Bár a formátum hamar felkeltette a technológiai újdonságokra nyitott közönség figyelmét, sokáig rétegjelenség maradt. Az elmúlt években azonban – nagyjából a pandémia kirobbanásával összeköthetően – a podcastok népszerűsége meredeken ívelt felfelé, és hatalmas iparággá nőtte ki magát. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a karantén alatt sokan fedezték fel a műfaj előnyeit: az élőszó varázsa, a tartalom sokszínűsége és a kötetlen fogyasztás, amit könnyedén beilleszthetünk napirendünkbe. Tudtad, hogy az Éva magazinnak is fut két podcastje? A Mesélj, Anyukám!, valamint a Testkép adásait hétfőnként hallgathatod.

forrás: seventyfourimages / Envato A podcastműfaj népszerűsége látványosan megugrott 2020 óta.

Sztárok, akik mikrofont ragadtak

Nagyjából 3 éve én is rákaptam a podcastokra, és kertészkedés, főzés, házimunka, vezetés közben különféle adások szólnak a fülemben. Na jó, azért zenét is sokat hallgatok, illetve újabban hangoskönyveket is, de egyre több podcast kerül fel a virtuális könyvtáramba is. Kikapcsolnak, szórakoztatnak, engem érdeklő infókat kapok belőlük, és a nyelvtudásomat is szinten tartják, hiszen itt nem opció a szinkron vagy a feliratozás. Sorozatrajongóként odavagyok a rewatch vagy reaction tematikákért. Nagy sajnálatomra a Gossip Girl podcastjét, amit az egyik szereplő, Jessica Szohr kezdett el, két évad után egyszer csak abbahagyták, de a Laguna Beach rewatch podcastjével szuper volt nosztalgiázni, nemrég viszont a Szex és New Yorkhoz is indult hasonló, aktuális kedvencem pedig a Better With Glasses című podcast, ami a The Summer I Turned Pretty (A nyár, amikor megszépültem) sorozatot követi végig.

Már maga a podcast műfaja is kinevelt hírességeket, ilyen például Alex Cooper, a zseniális Call Her Daddy című műsor házigazdája. Az első években szókimondó randis sztorijaival lett népszerű, az utóbbi időben pedig annyira ikonikus lett a podcastje, hogy sztárok adják a mikrofont egymásnak a stúdiójában, és velük beszélget. Mellette pedig Alex felépítette saját brandjét is. Podcasternek lenni ugyanis egyre menőbb karrierút, amit jól mutat az is, hogy a színészek, énekesek, sportolók, politikusok, modellek közül is egyre többen indítják el saját műsorukat.

Az alábbi galériában ezek közül csemegéztünk:

Galéria / 10 kép 11 híresség, aki saját podcastműsort indított Megnézem a galériát

Az ÉVA Magazin írása.