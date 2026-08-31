4+1 híres ember, aki felesége miatt minden kapcsolatot megszakított a családjával

Még egy átlagembernek sem mindig könnyű meghódítani az anyós vagy após szívét, hát még akkor milyen nehéz a helyzet, ha közben a fél világ a családi konfliktust figyeli. A sztárvilágban sem ritka, hogy egy új pár érkezése alaposan felborítja az addigi családi dinamikát, és bizony nem minden történet végződik közös vasárnapi ebédekkel. Hollywoodban és a hírességek világában arra is akadt már példa, hogy valaki a felesége vagy férje mellett állva teljesen megszakította a kapcsolatot a szüleivel, testvéreivel vagy más közeli családtagjaival. Ha pedig egy új szerelem miatt bomlott fel egy korábbi család, olykor még ennél is fájdalmasabb lett a helyzet: volt, aki hosszú időre a saját gyerekeitől is eltávolodott. Mutatunk néhány híres férfit, akiknél a szerelem végül erősebbnek bizonyult a családi kötelékeknél.

Brooklyn Beckham

Nem véletlenül Brooklyn az első ezen a listán, hiszen az ő sztorija a legfrissebb. David és Victoria fia idén januárban robbantotta a hírt, miszerint szüleivel és testvéreivel nem áll szóba egyáltalán, és nem is akar békülni velük. Az ok: a fiatalok elmondása szerint a család már régóta próbálta tönkretenni a kapcsolatukat, rendszeresen tiszteletlenül bántak Nicolával, sőt az esküvő előtt állítólag azt mondták neki, hogy Nicola „nem vér szerinti családtag”, ezért nem is tartozik igazán közéjük. 2022-es esküvőjük előtt, az utolsó pillanatban mondta vissza Victoria a menyasszonyi ruha tervezését, az első tánc lehetőségét is elvették tőlük, és végül ez a sok-sok atrocitás vezetett oda, hogy megszakította Brooklyn velük a kapcsolatot. Apja szülinapján már részt sem vett. Azóta sem beszélnek, sőt, családi tetoválásait is eltüntette már szinte teljesen.

Harry herceg

A másik nagyon is ismert példa Harry herceghez kötődik, aki azután, hogy feleségül vette Meghan Markle-t, majd megszületett gyermekük, teljesen hátat fordított családjának. Egykor pedig kifejezetten szoros kapcsolata volt Vilmossal és Katalinnal is. Harry szerint egyébként nem egyszerűen arról volt szó, hogy Meghan kedvéért hátat fordított a családjának: úgy érezte, meg kell védenie a feleségét és a gyerekét a brit bulvársajtótól, illetve attól a közegtől, amelyben szerinte Meghan nem kapott megfelelő támogatást. A pár pénzügyileg is függetlenné akart válni, végül Kaliforniában telepedtek le.

A szakadás azonban ezután csak mélyült. Jött a 2021-es Oprah-interjú, majd 2022-ben a Netflix hatrészes Harry & Meghan kitálalós dokumentumsorozata, amelyben részletesen beszéltek arról, miért hagyták ott a királyi életet. Harry többek között azt állította, hogy a családi egyeztetések egyikén Vilmos kiabált vele. 2023-ban pedig megjelent a Tartalék című könyv, amelyben már egészen személyes családi konfliktusokat is kiteregetett, köztük azt az állítását, hogy Vilmos egyszer fizikailag is rátámadt. Nem meglepő módon ettől a két testvér kapcsolata még rosszabb lett.

Ezekután viszont Harry többször is jelezte, hogy szeretne kibékülni. 2025 májusában azt mondta a BBC-nek, hogy elege van a harcból, és szeretné rendezni a viszonyát a családjával. Akkor viszont még azt is kijelentette, hogy a biztonsági helyzet miatt nem lát olyan forgatókönyvet, amelyben Meghant és a gyerekeket visszavinné Nagy-Britanniába. Néhány hónappal korábban, 2024 decemberében pedig még arról beszélt, hogy Amerikában szeretné felnevelni a gyerekeit, és hosszú távon is ott képzeli el az életét.

Ehhez képest 2026 augusztusában jött a nagy fordulat: Harry és Meghan Archie-val és Lilibettel együtt visszatértek Nagy-Britanniába, a gyerekeket brit iskolába íratták, és egy privát, nem királyi otthonban rendezkednek be. A kaliforniai házukat ugyanakkor megtartják, és nem térnek vissza dolgozó királyi családtagként. Harry és Károly kapcsolata már elkezdett javulni – júliusban a család együtt is találkozott –, Vilmossal viszont továbbra sincs valódi békülés. Így elég ironikus a helyzet: néhány éve még azt mondta, nem tudja elképzelni, hogy a családját visszavigye az Egyesült Királyságba, most pedig éppen ez történt.

Elton John

Elton esete egy kicsit más, mert nála nem arról van szó, hogy szerelme kedvéért egyszerűen kidobta volna az egész családját az életéből, hanem arról, hogy az édesanyjával innentől kezdve évekig tartó, nagyon csúnya konfliktus alakult ki – és ebben Davidnek is komoly szerepet tulajdonítottak. Elton és az anyja korábban közel álltak egymáshoz, Sheila még Elton és David 2005-ös ceremóniáján is ott volt. A kapcsolatuk azonban 2008 körül teljesen megromlott. A hírek szerint Elton azt szerette volna, hogy az anyja szakítsa meg a kapcsolatot két régi bizalmasával, John Reiddel és Bob Halley-vel, miután ő maga összeveszett velük. Sheila ezt nem tette meg, és anya és fia ezután közel nyolc évig alig beszélt egymással.

Sheila ráadásul egy idő után nyíltan Davidet hibáztatta azért, hogy Elton eltávolodott tőle, azt állítva, hogy a férfi túl nagy befolyással van a fiára. Elton egészen máshogy látta a helyzetet. Később arról beszélt, hogy az édesanyja sosem kedvelte igazán Davidet, és még a két unokája iránt sem mutatott különösebb érdeklődést.

És Elton ezen a ponton egyértelműen David és a saját családja mellett maradt. Ők 1993 óta alkotnak egy párt, 2005-ben bejegyzett élettársi kapcsolatot kötöttek, 2014-ben pedig összeházasodtak, és két fiuk született. Elton többször is úgy beszélt Davidről, mint arról az emberről, aki alapjaiban változtatta meg az életét. A történet azért végül nem maradt teljesen szomorú. 2016 körül Elton és az anyja újra felvette egymással a kapcsolatot, később pedig személyesen is találkoztak. Elton azt mondta, idővel elfogadta, hogy az anyját nem tudja megváltoztatni, csak azt, ahogyan ő viszonyul hozzá. Sheila 2017 decemberében meghalt, vagyis legalább az élete végére sikerült valamennyire kibékülniük.

Billy Ray Cyrus

Miley Cyrus apja azután szakította meg egy jó időre a kapcsolatot saját gyerekeivel is, hogy megismerte exét, Firerose-t. A nőt feleségül is vette, válásuk során viszont meglepő titkokat árultak el egymásról. Billy Ray azt állította, hogy Firerose megpróbálta elszigetelni a családjától (sikeresen), és még az egyik lánya számát is letiltotta a telefonján. Abban az időszakban valóban feszült volt Billy Ray kapcsolata több gyerekével is. Viszont Firerose tagadta a vele szembeni állítások egy részét, és a Cyrus család problémái már a házasság előtt is léteztek, így a nagy igazságot nem tudni. Egy biztos, ebben az időszakban szinte egyáltalán nem beszélt az énekes saját gyermekeivel sem.

+1: VIII. Eduárd

Bár ő nem sztár, de mindenképp helyet érdemel a listában, mert a történetük okkal vált híressé. VIII. Eduárd ugyanis konkrétan lemondott a brit trónról, mert feleségül akarta venni Wallis Simpsont, akinek a házasságát a kormány és a királyi körök elfogadhatatlannak tartották. A lemondás után a pár nagyrészt külföldön élt, Eduárd kapcsolata pedig a királyi családdal végig feszült maradt.