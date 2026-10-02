Promóciók
Hollywood várhat: 6 sztár, aki hátat fordított a hírnévnek a gyerekei kedvéért
Forrás: Mike Coppola/Getty Images
Napi horoszkóp október 2.: a Mérlegek kikapcsolódhatnak végre, a Skorpióknak valaki visszaél a bizalmával
A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
Szerelmi horoszkóp október: a Rákoknak érdemes az érzéseikről nyíltan beszélniük, a Mérlegekhez közelebb kerül valaki
Az előtted álló hónap a váratlan fordulatok jegyében telik majd az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy mire számíthatsz a szerelem tekintetében, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot!
Napi horoszkóp október 1.: a Bakok előtt új lehetőség körvonalazódik, a Vízöntők egyedülálló sikert érhetnek el
A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!
15 zseniális szépségtrükk, amit bárcsak hamarabb ismertünk volna
Nem mindig egy új frizura vagy teljes gardróbcsere kell a látványos változáshoz.
A szerelem képlete rajongói imádni fogják: Ezekben a filmekben és sorozatokban a kamu kapcsolatokból szerelem lett
A fake dating évek óta az egyik legnépszerűbb trope a romantikus történetekben: a főszereplők addig színlelik a vonzalmukat, hogy az végül valódivá válik.
A sztárok élete elképesztően csillogónak tűnik kívülről: új szerepek, világ körüli turnék, vörös szőnyeges premierek várnak rájuk a mindennapokban, míg nekünk ennél sokkal hétköznapi feladataink és programjaink vannak.
Csakhogy az ő munkájuk rengeteg túlórával és utazással jár, és azok a hírességek, akik szülőkké váltak, ilyenkor lemaradnak a gyermekeik első lépéseiről, szavairól vagy iskolai előadásairól. Márpedig ezeket egyetlen sikeres filmpremier vagy teltházas koncert sem tudja pótolni nekik.
Éppen ezért a sztárok között sokan vannak olyanok, akik hátat fordítottak a hírnévnek a gyerekük születésekor, mert a családjukat akarták a prioritási listájuk élére helyezni. Összegyűjtöttük, kik azok a hírességek, akik a szülői szerepért feladták a többit.
Hollywood várhat: 6 sztár, aki hátat fordított a hírnévnek a gyerekei kedvéért
Eva Mendes
Eva számára természetes döntés volt, hogy több időt szeretne a Ryan Goslinggal közös lányaival tölteni. Egy 2024-es interjúban arról beszélt, mennyire szerencsésnek érezte magát, hogy ezt megtehette, és azt is elmagyarázta, miért éppen a színészetet tette félre: a forgatások gyakran távoli helyszínekre szólítják, így hosszabb időre elszakítanák a családjától. Ryannel egy kimondatlan megállapodás alakult ki közöttük arról, hogyan szervezik a munkát és az otthoni életet. Eva közben továbbra is dolgozott, csak olyan feladatokat választott, amelyek jobban belefértek ebbe az időszakba. Az ő történetében tehát az anyaság a munkarendjét is alapjaiban alakította át.
Sarah Michelle Gellar
A Buffy, a vámpírok réme sztárjának életében Robin Williams 2014-es halála hozott fájdalmas fordulópontot. Sarah az Eszementek (The Crazy Ones) forgatását még egészen pici baba mellett kezdte, és később arról beszélt, hogy a szülés utáni időszak kihívásai és kollégája elvesztése egyszerre nehezedett rá. Úgy érezte, szünetre van szüksége, hogy jobban megélhesse azokat a pillanatokat, amelyek annyira gyorsan elmúlnak. Utólag különösen hálás azért, hogy ott lehetett a gyerekei előadásainál és a fontos apró mérföldköveknél. A visszavonulás közben arra is ráébredt, mennyire hiányzik neki a színészet, így a munkájához is más szemlélettel tért vissza. A 2022-es Bosszúra készen (Do Revenge) már ennek az új fejezetnek volt a része: Sarah saját bevallása szerint azóta tudatosabban választ szerepeket, és kevésbé hajtja a bizonyítási vágy.
Freddie Prinze Jr.
Sarah férjének, Freddie-nek szintén különösen fontos volt, hogy jelen legyen a gyerekei életében. Nagyon fiatalon elveszítette az édesapját, és később ezt is megnevezte annak okaként, hogy az apaság elsőbbséget kapott nála. Amikor háttérbe tette a színészetet, saját bevallása szerint egyáltalán nem hiányzott neki a korábbi munkatempó. A távoli forgatások helyett több időt akart otthon tölteni. A Punky Brewster új változata azért is jelentett számára vonzó visszatérési lehetőséget, mert Los Angelesben készült, ráadásul a forgatókönyv is rögtön megnyerte
Jennifer Love Hewitt
Jennifer második várandósságát beleírták a Gyilkos elmék történetébe, de a színésznő 2015-ben úgy döntött, nem folytatja a sorozatot. Ugyanazt az időt és figyelmet szerette volna megadni a második babájának, amelyet az első gyerekével is megélhetett. A készítők ehhez igazították a karaktere búcsúját: Kate Callahan is a családja miatt lépett hátrébb a munkától. Jennifer 2018-ban a 9-1-1 szereplőjeként tért vissza a rendszeres forgatáshoz. Őszintén beszélt arról, hogy az átállás neki nehezebb volt, mint a gyerekeinek, akik lelkesen fogadták a forgatáson elérhető finomságokat. A szünetet ugyanakkor fontosnak tartotta: szeretett volna időt hagyni a családjára, és új élményeket gyűjteni, amelyeket később a munkájába is bevihetett.
Adam Levine
Adam 2019-ben, tizenhat évad után búcsúzott el a The Voice mentori székétől. Ellen DeGeneres műsorában később arról mesélt, mennyire élvezi, hogy több időt tölthet a feleségével, Behati Prinslooval és a lányaikkal. Bár hiányoztak neki a kollégái, a korábbi munkamennyiséget már kevésbé sírta vissza. Az otthoni időszakot lelkesen élte meg, és azt mondta, korábban el sem tudta képzelni, mennyire fogja szeretni a gyerekeivel való együttlétet. A műsorból való távozása mellett a zenei karrierje folytatódott, és 2025-ben a The Voice-hoz is visszatért. Ekkor már úgy érezte, megfelelő az időzítés, és készen áll arra, hogy újra vállalja ezt a feladatot.
Ryan Reynolds
Ryan a A karácsony szellemében (Spirited) forgatásának befejezése után, 2021-ben jelentette be, hogy rövid szünetet tart a filmkészítésben. A magyarázata nagyon is érthető volt: több időt szeretett volna adni Blake Livelynek és a gyerekeiknek, mert az együtt töltött éveket később nem lehet visszakérni. A terv elsősorban a forgatások felfüggesztéséről szólt, miközben más üzleti feladataival továbbra is foglalkozott. Akkor úgy számolt, hogy a következő nyár végéig marad távol az új filmes munkáktól. Ez a tudatosan beiktatott szünet lehetőséget adott neki arra, hogy többet legyen otthon egy különösen sűrű szakmai időszak után.
Tudod, hogy több színésznő is van, akinek beleírták a terhességét az aktuális sorozatába?
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!
8 film a 90-es és 2000-es évekből, aminek berendelték a folytatását, és nem is tudtál róla
Sőt, van, amit már le is forgattak, és másfél hónap múlva be is mutatnak!
Monica Bellucci 62 évesen kimondta, amit sok nőnek hallania kell az öregedésről
Monica Bellucci évtizedek óta a nőiesség és az időtlen szépség egyik legismertebb arca, ő azonban egyáltalán nem szeretné megállítani az időt.
7 fájdalmas jel, amiből tudhatod, hogy egy barátságod véget ért
A búcsú egy baráttól nehéz, borzasztóan szomorú, de néha egyszerűen elkerülhetetlen, sőt, konkrétan életmentő!
12 furcsa dolog, amit az ősz művelhet a testeddel
Fáradtabb vagy, jobban hullik a hajad, szárazabb a bőröd vagy gyakrabban fáj a fejed ősszel? Nem biztos, hogy csak beképzeled
6 reggeli szokás, amitől kevésbé leszel fáradt, amikor rövidülnek a nappalok
Ahogy egyre később világosodik, sokkal nehezebb lehet kipattanni az ágyból, néhány egyszerű reggeli szokással azonban segíthet átállni a sötétebb hónapokra.
11 alapdarab, amire szükséged van a tökéletes őszi kapszulagardróbhoz
Néhány jól megválasztott, egymással könnyen kombinálható alapdarabbal szinte az egész őszt végigöltözheted.