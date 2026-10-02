A sztárok élete elképesztően csillogónak tűnik kívülről: új szerepek, világ körüli turnék, vörös szőnyeges premierek várnak rájuk a mindennapokban, míg nekünk ennél sokkal hétköznapi feladataink és programjaink vannak.

Csakhogy az ő munkájuk rengeteg túlórával és utazással jár, és azok a hírességek, akik szülőkké váltak, ilyenkor lemaradnak a gyermekeik első lépéseiről, szavairól vagy iskolai előadásairól. Márpedig ezeket egyetlen sikeres filmpremier vagy teltházas koncert sem tudja pótolni nekik.

Éppen ezért a sztárok között sokan vannak olyanok, akik hátat fordítottak a hírnévnek a gyerekük születésekor, mert a családjukat akarták a prioritási listájuk élére helyezni. Összegyűjtöttük, kik azok a hírességek, akik a szülői szerepért feladták a többit.

Hollywood várhat: 6 sztár, aki hátat fordított a hírnévnek a gyerekei kedvéért

Eva Mendes

Eva számára természetes döntés volt, hogy több időt szeretne a Ryan Goslinggal közös lányaival tölteni. Egy 2024-es interjúban arról beszélt, mennyire szerencsésnek érezte magát, hogy ezt megtehette, és azt is elmagyarázta, miért éppen a színészetet tette félre: a forgatások gyakran távoli helyszínekre szólítják, így hosszabb időre elszakítanák a családjától. Ryannel egy kimondatlan megállapodás alakult ki közöttük arról, hogyan szervezik a munkát és az otthoni életet. Eva közben továbbra is dolgozott, csak olyan feladatokat választott, amelyek jobban belefértek ebbe az időszakba. Az ő történetében tehát az anyaság a munkarendjét is alapjaiban alakította át.

forrás: Sonia Recchia/Getty Images Eva Mendes és Ryan Gosling

Sarah Michelle Gellar

A Buffy, a vámpírok réme sztárjának életében Robin Williams 2014-es halála hozott fájdalmas fordulópontot. Sarah az Eszementek (The Crazy Ones) forgatását még egészen pici baba mellett kezdte, és később arról beszélt, hogy a szülés utáni időszak kihívásai és kollégája elvesztése egyszerre nehezedett rá. Úgy érezte, szünetre van szüksége, hogy jobban megélhesse azokat a pillanatokat, amelyek annyira gyorsan elmúlnak. Utólag különösen hálás azért, hogy ott lehetett a gyerekei előadásainál és a fontos apró mérföldköveknél. A visszavonulás közben arra is ráébredt, mennyire hiányzik neki a színészet, így a munkájához is más szemlélettel tért vissza. A 2022-es Bosszúra készen (Do Revenge) már ennek az új fejezetnek volt a része: Sarah saját bevallása szerint azóta tudatosabban választ szerepeket, és kevésbé hajtja a bizonyítási vágy.

forrás: Monica Schipper/Getty Images Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr.

Freddie Prinze Jr.

Sarah férjének, Freddie-nek szintén különösen fontos volt, hogy jelen legyen a gyerekei életében. Nagyon fiatalon elveszítette az édesapját, és később ezt is megnevezte annak okaként, hogy az apaság elsőbbséget kapott nála. Amikor háttérbe tette a színészetet, saját bevallása szerint egyáltalán nem hiányzott neki a korábbi munkatempó. A távoli forgatások helyett több időt akart otthon tölteni. A Punky Brewster új változata azért is jelentett számára vonzó visszatérési lehetőséget, mert Los Angelesben készült, ráadásul a forgatókönyv is rögtön megnyerte

Jennifer Love Hewitt

Jennifer második várandósságát beleírták a Gyilkos elmék történetébe, de a színésznő 2015-ben úgy döntött, nem folytatja a sorozatot. Ugyanazt az időt és figyelmet szerette volna megadni a második babájának, amelyet az első gyerekével is megélhetett. A készítők ehhez igazították a karaktere búcsúját: Kate Callahan is a családja miatt lépett hátrébb a munkától. Jennifer 2018-ban a 9-1-1 szereplőjeként tért vissza a rendszeres forgatáshoz. Őszintén beszélt arról, hogy az átállás neki nehezebb volt, mint a gyerekeinek, akik lelkesen fogadták a forgatáson elérhető finomságokat. A szünetet ugyanakkor fontosnak tartotta: szeretett volna időt hagyni a családjára, és új élményeket gyűjteni, amelyeket később a munkájába is bevihetett.

forrás: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images Jennifer Love Hewitt

Adam Levine

Adam 2019-ben, tizenhat évad után búcsúzott el a The Voice mentori székétől. Ellen DeGeneres műsorában később arról mesélt, mennyire élvezi, hogy több időt tölthet a feleségével, Behati Prinslooval és a lányaikkal. Bár hiányoztak neki a kollégái, a korábbi munkamennyiséget már kevésbé sírta vissza. Az otthoni időszakot lelkesen élte meg, és azt mondta, korábban el sem tudta képzelni, mennyire fogja szeretni a gyerekeivel való együttlétet. A műsorból való távozása mellett a zenei karrierje folytatódott, és 2025-ben a The Voice-hoz is visszatért. Ekkor már úgy érezte, megfelelő az időzítés, és készen áll arra, hogy újra vállalja ezt a feladatot.

forrás: NBC/Getty Images Adam Levine

Ryan Reynolds

Ryan a A karácsony szellemében (Spirited) forgatásának befejezése után, 2021-ben jelentette be, hogy rövid szünetet tart a filmkészítésben. A magyarázata nagyon is érthető volt: több időt szeretett volna adni Blake Livelynek és a gyerekeiknek, mert az együtt töltött éveket később nem lehet visszakérni. A terv elsősorban a forgatások felfüggesztéséről szólt, miközben más üzleti feladataival továbbra is foglalkozott. Akkor úgy számolt, hogy a következő nyár végéig marad távol az új filmes munkáktól. Ez a tudatosan beiktatott szünet lehetőséget adott neki arra, hogy többet legyen otthon egy különösen sűrű szakmai időszak után.

forrás: Cindy Ord/Getty Images Blake Lively és Ryan Reynolds

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