Híres színészek, akik videójátékban szerepeltek

Még a legnagyobb színészeknek sem derogál videójátékban szerepelni, szemben a többnyire sikertelen filmekkel, amik egy híres játékszériát igyekeznek vászonra adaptálni. Nem is lehet ez másként, elvégre napjainkban a videójáték-ipar megközelíti, néhány aspektusban pedig túl is szárnyalja a filmgyártást, nem mellesleg pedig a sztárok jelentős része is szívesen ragad szabadidejében kontrollert.

A két világ kapcsolata ráadásul nem is a közelmúltra tekint vissza. Mi sem példázza ezt jobban, mint az, hogy egyenesen saját játékot kapott, no nem az 1996-os Die Hard Trilogyt, hanem a két évvel később megjelenő Apocalypse című alkotást. A játékban egy Rambo-szerű tudóst alakított mindenki kedvenc McClane nyomozója, aki démonok hordájától igyekszik megmenteni az emberiséget. Willis nemcsak a hangját, az arcát is adta a produktumhoz, bár a szögletes, pixeles fejforma csak nagy jóindulattal konvergált a színész vonásaihoz. Keanu Reevesről pedig nemrég derült ki, hogy hangját és arcát biztosítja a készülőben levő, AAA-kategóriás John Wick-játékhoz. Vélhetően a jövőben egyre több példa lesz a hasonló jellegű kollaborációkra a szórakoztatóiparban, ugyanakkor már eddig is bőséggel akadtak olyan hírességek, akik ilyen-olyan formában szerepeltek videójátékokban. Be is mutatunk most közülük néhányat, valamint azt is, hogy kit alakítottak az említett címekben.

Az InStyle Men írása.