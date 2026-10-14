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5 híres nő, akinek külsejét meg akarták változtatni: ők mind nemet mondtak

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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 14. 10:10

Forrás: Getty Images

5 híres nő, akinek külsejét meg akarták változtatni: ők mind nemet mondtak
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Bőven kaptak kritikát ezek a hírességek egyedi külsejük miatt. Bár a jó tanácsok között szinte mindig a "feküdj kés alá" szerepelt, ők kiálltak magukért - és milyen jól tették!

Kirsten Dunst

Hollywoodban ma már mindenkinek egyenfogsora van, épp ezért örülnek egyre többször az emberek annak, ha valaki nem áll be a sorba. Kirsten Dunst fogsora karrierje kezdete óta az övé, nem tökéletes, és elég sokszor meg is kapta, hogy kezdenie kéne valamit vele. Például elárulta: alig 17 éves volt, amikor egy producer közölte vele, hogy meg kell csináltatnia, sőt, a színésznő engedélye nélkül odavitte a klinikára. Kirsten nemet mondott, de már akkor furcsának találta, hogy kiskorúként azzal kell szembesülnie, mit változtasson meg arcán. Később Sofia Coppola rendező volt az, aki pont, hogy imádta ezt az egyediséget benne, és segített abban, hogy Kirsten elfogadja és megszeresse fogsorát.

Cindy Crawford

A világ egyik legszebb modellje, mégis, már gyerekkora óta csúfolták ikonikus anyajegye miatt. Ezért aztán eleinte ő is meg akart szabadulni tőle. Amikor első ügynöksége is felvetette az eltávolítását, az édesanyjához fordult, aki arra emlékeztette: azt már tudja, milyen az anyajegye, de azt nem tudhatja előre, milyen heg maradna a helyén. Cindy végül nem volt hajlandó kés alá feküdni, és éppen ez lett az egyik legismertebb védjegye. A pályája elején egyes fotókon még kiretusálták, később azonban már természetesen szerepelt vele a Vogue címlapján is.

Barbra Streisand

A színésznő külseje ikonikus, csodálatos, mégis állandóan azzal szembesült, mit kéne megcsináltatnia magán. Barbra a memoárjában írta meg, hogy többen is orrműtétet és fogkoronákat ajánlottak neki, hogy sikeresebb lehessen. Nem követte a tanácsokat: a műtét kockázata és az is aggasztotta, hogy esetleg megváltozna a hangja. Jól tette, hogy kiállt magáért!

Lea Michele

Lea elmesélte, hogy 13 évesen egy menedzser azt mondta neki: amint betölti a 15-öt, ideje lesz egy orrműtétnek, különben biztos, hogy nem lesz híres Hollywoodban. Ő és az édesanyja inkább otthagyták a találkozót, és nem végeztette el a beavatkozást. Később arról is beszélt, hogy fiatal színésznőként nem tartották elég szépnek a filmes és televíziós munkákhoz, az orra miatt sem. Végül nem adta fel, és ma már nemcsak színésznő, de a világ egyik legnagyobb Broadway énekesnője lett.

Sophia Loren

Pályája elején az orrát túl hosszúnak, a száját túl nagynak tartották, és még akkori producer párja, Carlo Ponti is azt tanácsolta neki, hogy változtasson az orrán az operatőrök kritikái miatt. Hisz hogy lehetne belőle így színésznő? Sophia inkább hazament volna Olaszországba, mint hogy átoperáltassa az arcát, mert szerette a saját vonásait. Megérte kitartani, mert végül Oscar-díjas színésznő és nemzetközi sztár lett.

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