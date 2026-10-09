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5 híres nő, aki gyakran póthajat vagy parókát visel: és íme, ahogy kinéznek nélküle
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A vörös szőnyegen minden tincs a helyén van, a frizurák pedig olyan dúsak és fényesek, hogy könnyű elgondolkodni: mégis mi a titok? A tökéletes összhatásban a fodrászok mellett sokszor a póthajnak vagy egy gondosan elkészített parókának is szerepe van. Ezekkel akár egyik napról a másikra válthatnak rövid bobról derékig érő loknikra, anélkül, hogy a saját hajukat drasztikusan átalakítanák.
Sok sztár szívesen megmutatja azt is, mi van a látványos frizurák mögött: a saját göndör fürtjeiket, rövidebb tincseiket vagy éppen az ősz hajszálaikat. A következő hírességeket gyakran láthatod póthajjal vagy parókában, de azért néha megmutatják azt is, milyenek a hétköznapokban.
Íme a fotók:
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