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5 híres nő, aki gyakran póthajat vagy parókát visel: és íme, ahogy kinéznek nélküle

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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 9. 10:59

Forrás: Getty Images

5 híres nő, aki gyakran póthajat vagy parókát visel: és íme, ahogy kinéznek nélküle
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A látványos frizurák mögött gyakran paróka vagy póthaj áll, de ezek a sztárok azt is megmutatták, milyen a saját hajuk.

A vörös szőnyegen minden tincs a helyén van, a frizurák pedig olyan dúsak és fényesek, hogy könnyű elgondolkodni: mégis mi a titok? A tökéletes összhatásban a fodrászok mellett sokszor a póthajnak vagy egy gondosan elkészített parókának is szerepe van. Ezekkel akár egyik napról a másikra válthatnak rövid bobról derékig érő loknikra, anélkül, hogy a saját hajukat drasztikusan átalakítanák.

Sok sztár szívesen megmutatja azt is, mi van a látványos frizurák mögött: a saját göndör fürtjeiket, rövidebb tincseiket vagy éppen az ősz hajszálaikat. A következő hírességeket gyakran láthatod póthajjal vagy parókában, de azért néha megmutatják azt is, milyenek a hétköznapokban.

Íme a fotók:

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5 híres nő, aki gyakran póthajat vagy parókát visel: és íme, ahogy kinéznek nélküle

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