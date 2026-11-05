„A legrondább, akit valaha láttam” - Híres nők, akiknek földig rombolták az önbizalmát a netezők

Könnyű azt gondolni, hogy akit milliók rajonganak körül, annak meg sem kottyan néhány rosszindulatú komment. Csakhogy a hírnév nem véd meg attól, hogy fájjon, ha idegenek csúnyának neveznek, a testedet kritizálják vagy az arcod minden részletét kielemezik. Több híres nő is őszintén mesélt arról, milyen nehéz volt feldolgoznia ezeket a bántásokat – akkor is, ha a vörös szőnyegen vagy az Instagramon magabiztosnak tűnt.

Madeline Brewer

A szolgálólány meséjében az egyik legimádottabb karaktert alakította, amikor viszont a You utolsó évadjának női főszereplője lett, az internet szinte szétszedte őt. Rengeteg támadást kapott online, nagyon sok poszt és komment szólt arról, hogy "egyáltalán nem is néz ki jól", és "nem lehet elhinni, hogy Joe-nak bejönne egy ilyen nő." Sőt, egyesek goblinhoz hasonlították, és voltak, akik plasztikai műtétet javasoltak neki. A színésznő elmondta: gyerekként is bántották már külseje miatt, ezért a megjegyzések nagyon régi sebeket téptek fel. Egy időre elég mélypontra taszította ez a negatívhullám, de idővel eljutott oda, hogy tudja: nem kell mindenkinek tetszenie. Azt is hozzátette, hogy örül, hogy nem 30 éves kora előtt szembesült ilyen támadásokkal, mert akkor viszont nagyon durván megsínylette volna az önbizalma.

Sydney Sweeney

Manapság az egyik legnagyobb bombázónak és szexikonnak nevezik (már csak azért is, mert Sydney gyakran le is vetkőzik a kamerák előtt és egyáltalán nem szégyenlős típus). De gondoltad volna, hogy egy időben a külsejét annyi kritika érte, hogy az a színésznő önbizalmát is porig rombolta? 2021 májusában sírva jelentkezett be Instagramon, miután a külsejét támadó kommentekkel találkozott a Twitteren. A netezők csúnyának nevezték, ez a sok kritika pedig mélyen érintette. Azért jelentkezett be videóban, hogy megmutassa: az üzenetek eljutnak hozzá, és higgyék el, egy valódi, érző ember olvassa őket, akinek nagyon fájnak a csúnya szavak. Később egy interjúban bevallotta, hogy hiába tanácsolják neki folyton, ne olvassa a róla szóló véleményeket, nehéz megállnia. Különösen akkor viselik meg a megjegyzések, amikor a nézők a karakterei helyett már őt magát támadják – miközben úgy érzi, a valódi Sydney-t nem is ismerik.

Chloë Grace Moretz

Chloë számára egy internetes mém vált különösen fájdalmas élménnyé. Egy lesifotón pizzásdobozzal a kezében sétált, a képet pedig úgy alakították át, hogy a Family Guy egyik hosszú lábú, rövid törzsű figurájára hasonlítson. A mém elárasztotta a közösségi oldalakat, rengetegen gúnyolódtak rajta, a színésznő pedig úgy érezte, a testéből csináltak viccet. 2022-ben mesélt arról, mennyire megviselte a gúnyolódás: a történtek felerősítették a testképével kapcsolatos nehézségeit, és egyre inkább visszahúzódott a nyilvánosság elől. Saját megfogalmazása szerint szinte remeteként kezdett élni, bezárkózott, az önbizalma is porrá zúzódott – miközben mások egyszerű internetes poénként osztogatták tovább a róla készült képet.

Selena Gomez

Selena sokáig azt mutatta a közösségi oldalakon, hogy nem foglalkozik a testét támadó megjegyzésekkel, később azonban bevallotta: a valóság egészen más volt. A Dear… című dokumentumsorozatban 2023-ban elmondta, hogy miközben magabiztos posztokban utasította vissza a bántásokat, otthon kisírta a szemét. Különösen fájt neki, hogy a testsúlyának változása miatt támadták, amelyet a gyógyíthatatlan betegségére szedett gyógyszerekkel hozott összefüggésbe. Azért próbált erősnek látszani, mert nem akarta, hogy a hasonló beszólásokkal küzdő követői még rosszabbul érezzék magukat. Saját vallomása viszont megmutatta, hogy az önelfogadásról szóló üzenetek mögött is lehet fájdalom: attól, hogy valaki nyilvánosan kiáll magáért, még ugyanúgy megsebezhetik a külsejére tett megjegyzések.

Erin Moriarty

A Boys sztárjának külsejét 2024 elején tömegesen kezdték elemezni a neten, és mindenki arról beszélt, hogy plasztikáztatott, de nagyon elcseszték. Erin később elmesélte: az egyik sokat bántott fotó készítésekor különösen nehéz időszakon ment keresztül, a profi smink után viszont végre szépnek érezte magát. Ezt az örömöt törték meg a kegyetlen kommentek, amelyek miatt először a hozzászólásokat kapcsolta ki. Amikor Megyn Kelly műsorvezető is a feltételezett beavatkozásait kezdte boncolgatni, Moriarty nyilvánosan megszólalt. Zaklatásnak nevezte a történteket, és azt írta, a reakciókkal összetörték a szívét. Bejelentette, hogy visszavonul az Instagram használatától, mert az önbizalmát már így is tönkretették; az oldalát azért hagyta elérhetően, hogy a bántásokra adott válasza továbbra is olvasható maradjon a rajongók számára.

Jesy Nelson

A Little Mix egykori énekesnője egy dokumentumfilmben mesélt arról, hogyan változtatták meg az életét a külsejét támadó kommentek. A netezők ugyanis rendszeresen a csapat „kövér, csúnya tagjaként” emlegették, a bántások pedig lassan azt is meghatározták, ő hogyan látta saját magát. A filmben könnyek között beszélt az évekig tartó online zaklatásról és annak súlyos lelki következményeiről, hogy ez mennyire tönkreteheti az ember mentális egészségét. Amikor a Little Mix például megnyerte az X-Faktort, egy rosszakaró képes volt felkeresni őt Facebook-üzenetben, hogy megírja neki: „Te vagy a legrondább, akit valaha láttam”. Nelson elmondta, hogy egy idő után szinte kényszeresen kereste a róla szóló legkegyetlenebb megjegyzéseket: a saját neve mellé a „kövér” és a „csúnya” szavakat írta a keresőbe. Hiába tanácsolták neki, hogy ne olvassa ezeket, nehezen tudott kiszakadni ebből a körből.

Millie Bobby Brown

Amikor 2025-ben szőke hajjal és látványos sminkekkel jelent meg a Stranger Things sztárja, a külsejét rögtön támadni kezdték. A közösségi oldalakon és a sajtóban is azzal foglalkoztak, mennyivel idősebbnek néz ki a koránál, sőt, sokan azt találgatták, milyen plasztikai beavatkozásokat vállalt be ilyen fiatalon. A színésznő később bevallotta: három-négy napig nagyon maga alatt volt, és mindennap sírt a bántások miatt. Még a BRIT Awards előtti készülődés közben is sírt, és Sabrina Carpenterrel találkozva is elérzékenyült a színfalak mögött. Az énekesnő megölelte, és arra biztatta, hogy ne foglalkozzon a támadóival. Millie végül nyilvánosan is felszólalt: szeretné szabadon kipróbálni a különböző frizurákat és sminkeket anélkül, hogy ezért a külsejét szednék darabokra.

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