Híres nők, akik egy szerelmi csalódás után nőkkel randiztak

Miley Cyrus

Amikor 2019-ben kiderült, hogy Miley Cyrus és Liam Hemsworth szétmentek és a válás következik, az énekesnő nehéz időszakon ment keresztül. Ritkán beszél erről, de annyit felfedett, hogy a sok veszekedés miatt döntöttek a különválás mellett. A hírt még be sem jelentették hivatalosan, amikor Miley maga mögött hagyta egy időre a férfiakkal való randizást, és egy nővel kapták lencsevégre. Ez a nő Kaitlynn Carter volt, akivel 2019 nyarán és őszén keveredett néhány hetes románcba. A kapcsolatot felvállalták, együtt jelentek meg többször is, de szeptember végére már különmentek. Ő egyébként Miley második női partnere volt, az első Stella Maxwell volt, miután szakítottak Patrick Schwarzeneggerrel.

Kaitlynn Carter

Szóval, ahogy írtuk is, Miley Cyrus azután jött össze Kaitlynn Carterrel, hogy szakítottak Liammel. Ami pont egybeesik időben azzal, amikor Kaitlynn és Brody Jenner szétmentek. Ekkor került közelebb barátnőjéhez, a szintén szakításon áteső Miley Cyrushoz. Olaszországi nyaralásukon már csókolózva fotózták őket, így hamar nyilvánvalóvá vált, hogy több van köztük barátságnál. Bár a románcuk 2019 szeptemberére véget ért, Kaitlynn később egy személyes esszében világossá tette, hogy valódi érzésekről volt szó. Elmesélte, hogy az utazás során beleszeretett egy nőbe, pedig korábban nem gondolta volna, hogy ilyen mélyen képes erre.

Kristen Stewart

Kristen és Robert Pattinson kapcsolata az Alkonyat forgatásán indult, de 2012 nyarán komoly botrány rázta meg őket: Kristent a Hófehér és a vadász házas rendezőjével, Rupert Sandersszel fotózták le intim helyzetben. A színésznő nyilvánosan bocsánatot kért Roberttől, és bár később megpróbálták helyrehozni a kapcsolatukat, 2013-ban végleg különváltak. Kristen ezután Alicia Cargile vizuáliseffekt-producerrel jött össze, ami sokakat meglepett, ám a színésznő egy percig sem érezte úgy, hogy bárkinek magyarázkodnia kéne. Szerelmes volt és boldog. Később arról beszélt: amikor nőkkel kezdett randizni, fontos lett számára, hogy a magánélete védelmét senki ne értse szégyenkezésnek, és valami pozitívat is képviselhessen a kapcsolatának felvállalásával.

Sophia Bush

A Tuti gimi színésznője 2022 júniusában ment férjhez Grant Hughes üzletemberhez, és nagy reményekkel vágott bele a közös életbe, ám a házasságuk alig több mint egy évig tartott: 2023 nyarán különváltak. Ősszel viszont már újra szerelemre talált, teljesen váratlanul, méghozzá Ashlyn Harris egykori futballistával. Sokáig nem beszéltek a kapcsolatukról, mert szerette volna nyugodtan megélni ezt a szerelmet, azóta pedig már titokban össze is házasodtak. Ashlyn nyitotta fel a szemét és ébresztette rá arra, hogy queer.

Rebel Wilson

Rebel Wilson egy ideig Jacob Busch üzletemberrel randizott, ám arra sosem gondolt volna, ami a szakítás után jött. Ahogy ő fogalmazott: azt hitte, Disney-herceget keres, de talán mindvégig egy Disney-hercegnőre volt szüksége. A rákövetkező évben már Ramona Agruma divattervezővel volt együtt, akivel egy barátjuk hozta össze őket, és heteken át telefonon beszélgettek, mielőtt személyesen is találkoztak. Ma már nemcsak házasok, de két gyermeket nevelnek együtt.

Cynthia Nixon

Cynthia Nixon tizenöt évig élt együtt Danny Mozes fotóssal, akivel két közös gyermekük született. A kapcsolatuk 2003-ban ért véget, békében. Arra viszont nem számított, hogy nem sokkal később egy régi barátjában talál ismét szerelemre. Aki történetesen nő. Ő Christine Marinoni, akivel a közös oktatásügyi aktivizmus hozta közel őket egymáshoz, mielőtt romantikussá vált volna a kapcsolatuk. Cynthia később elmondta, hogy Christine előtt nem randizott nővel, sőt még csókban sem volt része.

Evan Rachel Wood

Evan Rachel Wood és Jamie Bell 2012-ben házasodtak össze, majd kisfiuk születése után, 2014 tavaszán már bejelentették, hogy nincsenek együtt. Pár hónappal később a színésznőt már valaki más oldalán fotózták le: ő volt Katherine Moennig színésznő, akivel rövid románcban volt ugyan része, de meghatározó volt az életében.

Demi Lovato

Demi életének nehéz időszaka volt az, amikor vőlegényével, Max Ehrich-kel (akivel fél évet voltak együtt) felbontotta eljegyzését. Már csak azért is, mert a férfi online nagyon sokat posztolt róla ezután. Demi később arról beszélt, hogy bár korábban azt hitte, ezzel a férfival éli le az életét, a szakítás után megkönnyebbülést is érzett, mert szabadabban fedezhette fel önmagát. Később felfedte, hogy a szakítás után egy nővel kezdett randizni, és az élményt természetesebbnek, helyesebbnek érezte. Akkor úgy látta, a férfiakkal inkább a barátságot keresi, mint a romantikát. Azóta ez a kapcsolat véget ért, és most már Jordan "Jutes" Lutes felesége.

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