Híres nők, akikről azt beszélik, hogy túlságosan könnyűvérűek

Kamilla
Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. április 27. 11:44

Forrás: gettyimages

sztárok, könnyűvérűek
Orvosok elárulták, mit kell tenned, hogy elkerüld a vírusokat és megbetegedéseket a téli szezonban

Ahogy beköszönt a tél, ösztönösen felkészülünk a hidegre, a korai sötétedésre és a zsúfoltabb belső terekre.

Napi horoszkóp november 23.: az Ikrek rendíthetetlenül hisznek magukban, a Rákok nagyobb sikerekre vágynak

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

4 csillagjegyes párosítás, akik max 5 évig bírják egymás mellett

Ezek a zodiákusok csak pár évig működnek jól együtt, aztán garantált a szakítás.

Ennél a csillagjegynél keresve sem találhatnál jobb társat: tenyerükön hordozzák szerelmüket

A szerelem sokak számára a biztonság, a gyengéd figyelem és a feltétel nélküli támogatás elegye.

Heti horoszkóp november 24-30.: a Mérlegek szorult helyzetükben számíthatnak valakire, a Nyilasok számára komoly lehetőség kínálkozik

November utolsó hete is bővelkedik izgalmakban, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Azokat a nőket, akik mernek magabiztosak, hangosak, erősek lenni, gyakran félreértik. A szórakoztatóipar még inkább megbélyegző, hiszen sok a pletyka és a rosszakaró is.
A női önkifejezés évszázadokon át korlátok közé volt szorítva (finoman szólva is), 100 évvel ezelőtt még a jogaink is gyerekcipőben jártak. Ha valaki túl hangosan, túl magabiztosan, vagy épp túl szabadon élt, az régen is probléma volt egy férfi alapú társadalomban, és ma sincs ez nagyon másként. Bár ma már elméletileg a szabadság korát éljük, a közvélemény még mindig hajlamos félreérteni azokat a nőket, akik köszönik, de nem kérnek a hagyományos szerepekből.

A merész öltözködés, a nyitott szexualitás vagy a gyakori partnerváltás gyakran eredményezik a „könnyűvérű” bélyeget, pedig ezek a nők egyszerűen csak saját szabályaik szerint élnek. Néha elég egy kihívó fotó, egy exkluzív kapcsolat, vagy egy túl nyers nyilatkozat ahhoz, hogy meginduljon a pletykavonat.

Lássuk, kik azok a sztárok, akikről ugyancsak ezt beszélik!

Híres nők, akikről azt beszélik, hogy túlságosan könnyűvérűek

