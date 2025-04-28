Híres nők, akikről azt beszélik, hogy túlságosan könnyűvérűek

A női önkifejezés évszázadokon át korlátok közé volt szorítva (finoman szólva is), 100 évvel ezelőtt még a jogaink is gyerekcipőben jártak. Ha valaki túl hangosan, túl magabiztosan, vagy épp túl szabadon élt, az régen is probléma volt egy férfi alapú társadalomban, és ma sincs ez nagyon másként. Bár ma már elméletileg a szabadság korát éljük, a közvélemény még mindig hajlamos félreérteni azokat a nőket, akik köszönik, de nem kérnek a hagyományos szerepekből.

A merész öltözködés, a nyitott szexualitás vagy a gyakori partnerváltás gyakran eredményezik a „könnyűvérű” bélyeget, pedig ezek a nők egyszerűen csak saját szabályaik szerint élnek. Néha elég egy kihívó fotó, egy exkluzív kapcsolat, vagy egy túl nyers nyilatkozat ahhoz, hogy meginduljon a pletykavonat.

Lássuk, kik azok a sztárok, akikről ugyancsak ezt beszélik!

