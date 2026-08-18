Életmód
Híres nők, akik fiatalabb férfihez mentek hozzá
Forrás: Fergus McDonald/Getty Images
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Hollywoodban és a sztárvilágban hosszú évtizedeken keresztül teljesen természetesnek számított, ha egy sikeres férfi nála akár húsz-harminc évvel fiatalabb nővel alkotott egy párt. Amikor azonban megfordult a felállás, máris sokkal több figyelmet kapott a korkülönbség. Pedig számos világhírű nő bizonyította már, hogy egy kapcsolat működőképességét nem feltétlenül a születési dátumok határozzák meg. Van, aki néhány évvel fiatalabb férfihoz ment feleségül, más mellett több mint egy évtizeddel fiatalabb társ áll, és akad olyan sztárpár is, amely évtizedek óta rácáfol a kétkedőkre.
Lássuk, kik azok a híres nők, akik fiatalabb férfihez mentek hozzá:
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