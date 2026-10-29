Divat
„Álmatlan éjszakák a fürdőszoba padlóján” – Palvin Barbara és 6 másik híres nő, aki nyíltan beszélt az endometriózisáról
Forrás: Getty Images
„Szexi anyuka akarok lenni” – Jennifer Lawrence elárulta, milyen plasztikai műtéten esett át, és mit tervez még
Jennifer Lawrence megerősítette, hogy mellfelvarráson esett át, és azt is elárulta, milyen szépészeti beavatkozást tervez a jövőben.
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Napi horoszkóp október 29.: a Nyilasoknak érdemes alaposabb munkát végezniük, a Halak végre önmagukra is szánhatnak időt
A csillagok a hét második felére is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
Napi horoszkóp október 28.: a Rákok meghúznak bizonyos határokat, a Szüzeknek érdemes útbaigazítást kérniük
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz a csillagok mára is hasznos üzeneteket küldtek!
Íme a titok: ennek köszönheti Jennifer Aniston, hogy 57 évesen 27-nek néz ki
Jennifer Aniston februárban ünnepelte az 57. születésnapját, ám megjelenését látva sokan jóval fiatalabbnak gondolnák.
Ilyen színű csizmát hord idén mindenki: mutatjuk, hogyan viseld stílusosan!
A fehér csizma néhány egyszerű stylingtrükkel könnyen az őszi gardróbod egyik kedvencévé válhat.
Palvin Barbara
Barbi 2025 augusztusában osztotta meg, hogy endometriózis miatt megműtötték. Évekig erős fájdalommal, fáradtsággal, rendszertelen és bőséges vérzéssel küzdött; volt, hogy álmatlanul töltötte az éjszakát a fürdőszoba padlóján. Mivel rendszeresen járt nőgyógyászati ellenőrzésre, azt gondolta, egy ilyen betegség már kiderült volna. Végül specialistához fordult, aki rájött, hogy ez áll a hátétben, a műtét után pedig a menstruációja is ég és föld lett. Ezt követően pedig nem sokkal várandós is lett, és idén meg is született kislánya, Sylvie!
Emma Roberts
Emma már tinédzserként olyan erős menstruációs görcsökkel küzdött, hogy iskolai napokat kellett kihagynia, később pedig megbeszéléseket mondott le. A húszas évei végén orvost váltott, és végül specialistához került, aki felismerte az endometriózisát. A diagnózis számára megkönnyebbülést is jelentett: végre megerősítést kapott, hogy nem túlozza el a fájdalmát. A betegség a termékenységét is érintette, ezért petesejtfagyasztásról is beszélt. Egy gyermeke született eddig.
Halsey
Halsey arról is nyíltan beszélt, milyen endometriózissal turnézni. Elmondása szerint előfordult, hogy puffadással, rosszulléttel, gyógyszereket szedve vagy infúziós kezelés mellett készült a fellépésre, és attól félt, hogy a színpadon átvérzik a ruhája. Egy 2018-as beszédében hangsúlyozta, hogy nem akar tovább úgy tenni, mintha a popsztárlét mögött mindig tökéletes egészség állna. A menstruáció és a fájdalom körüli hallgatást is szeretné megtörni.
https://www.joy.hu/sztarok/palvin-barbi-mutet-endometriozis-korhazi-fotok-187960
Amy Schumer
Amy 2021-ben a kórházból jelentkezett be, hogy elmondja: az endometriózisa kezelése során eltávolították a méhét és a féregnyúlványát is. Felfedte, hogy az orvos számos endometriózisos elváltozást talált, és a betegség a féregnyúlványát is érintette. Később a korábban átélt, kívülről láthatatlan fájdalomról és a kezelés utáni jelentős javulásról is beszélt.
Lena Dunham
A Csajok alkotója személyes esszében írta meg, mi vezetett ahhoz, hogy 31 évesen eltávolíttassa a méhét. Addigra hosszú évek fájdalma, több műtét és különböző kezelések voltak mögötte. Az írásában a döntés érzelmi oldaláról is beszélt: arról, hogyan kellett összeegyeztetnie a fájdalom enyhítésének vágyát azzal, hogy korábban szerette volna maga kihordani a gyermekét. Végül béranya által született meg lánya épp az elmúlt hetekben.
Daisy Ridley
A Star Wars színésznője 2016-ban osztotta meg, hogy már 15 éves korában endometriózist diagnosztizáltak nála. Műtéten és számos konzultáción esett át, majd évekkel később ismét fájdalmai jelentkeztek. Arra biztatta a követőit, hogy kérjenek segítséget, és ne szégyelljék jelezni, ha valami nincs rendben a testükkel.
Susan Sarandon
Az Oscar-díjas színésznő 2011-ben, az Endometriosis Foundation of America rendezvényén beszélt a saját tapasztalatairól. Felidézte, hogy eleinte nem kapott megfelelő magyarázatot a betegségére és a kezelésére. Beszédének egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a szenvedést nem kell a női lét természetes velejárójának elfogadni. A környezet megértését is sürgette: az érintetteket ne túlérzékenynek vagy túlzónak bélyegezzék.
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
4 sztár anyuka, aki rendkívül kihívó ruhát viselt saját gyereke esküvőjén
Az internetezők eléggé kiakadtak az alábbi sztáranyukák outfitjén.
"Néha jól esne, ha mi is kapnánk bókot..." - 7 férfi őszintén elárulta, mi az, amit minden nőnek tudnia kéne a szexről
Mit szeretnek igazán a férfiak az ágyban? Mire vágynak titokban, és mi az, amit szívesen elmondanának a partnerüknek, mégis magukban tartanak?
Unalmas lett a szex? 7 trükk, amivel feldobhatjátok az együttléteket
A kapcsolatotok remekül működik, szeretitek egymást, a szex viszont kezd túlságosan kiszámíthatóvá válni?
Napi horoszkóp október 29.: a Nyilasoknak érdemes alaposabb munkát végezniük, a Halak végre önmagukra is szánhatnak időt
A csillagok a hét második felére is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
A fájdalmas igazság: ez a valódi oka annak, hogy az emberek megcsalják azt, akit szeretnek
A megcsalás után könnyű azon rágódni, miben nem voltál elég jó, pedig a félrelépés okai sokszor nem a megcsalt partner hiányosságaiban keresendők.
Ez a 2012-es horrorfilm a legijesztőbb az egész világon: nem tudják letaszítani az első helyről
Ha csak 2026-ot vesszük számításba, RENGETEG horrorfilm készült, mégis, statisztikák szerint még mindig egy 2012-es alkotás a legijesztőbb mind közül.