„Álmatlan éjszakák a fürdőszoba padlóján” – Palvin Barbara és 6 másik híres nő, aki nyíltan beszélt az endometriózisáról

Palvin Barbara

Barbi 2025 augusztusában osztotta meg, hogy endometriózis miatt megműtötték. Évekig erős fájdalommal, fáradtsággal, rendszertelen és bőséges vérzéssel küzdött; volt, hogy álmatlanul töltötte az éjszakát a fürdőszoba padlóján. Mivel rendszeresen járt nőgyógyászati ellenőrzésre, azt gondolta, egy ilyen betegség már kiderült volna. Végül specialistához fordult, aki rájött, hogy ez áll a hátétben, a műtét után pedig a menstruációja is ég és föld lett. Ezt követően pedig nem sokkal várandós is lett, és idén meg is született kislánya, Sylvie!

Emma Roberts

Emma már tinédzserként olyan erős menstruációs görcsökkel küzdött, hogy iskolai napokat kellett kihagynia, később pedig megbeszéléseket mondott le. A húszas évei végén orvost váltott, és végül specialistához került, aki felismerte az endometriózisát. A diagnózis számára megkönnyebbülést is jelentett: végre megerősítést kapott, hogy nem túlozza el a fájdalmát. A betegség a termékenységét is érintette, ezért petesejtfagyasztásról is beszélt. Egy gyermeke született eddig.

Halsey

Halsey arról is nyíltan beszélt, milyen endometriózissal turnézni. Elmondása szerint előfordult, hogy puffadással, rosszulléttel, gyógyszereket szedve vagy infúziós kezelés mellett készült a fellépésre, és attól félt, hogy a színpadon átvérzik a ruhája. Egy 2018-as beszédében hangsúlyozta, hogy nem akar tovább úgy tenni, mintha a popsztárlét mögött mindig tökéletes egészség állna. A menstruáció és a fájdalom körüli hallgatást is szeretné megtörni.

https://www.joy.hu/sztarok/palvin-barbi-mutet-endometriozis-korhazi-fotok-187960

Amy Schumer

Amy 2021-ben a kórházból jelentkezett be, hogy elmondja: az endometriózisa kezelése során eltávolították a méhét és a féregnyúlványát is. Felfedte, hogy az orvos számos endometriózisos elváltozást talált, és a betegség a féregnyúlványát is érintette. Később a korábban átélt, kívülről láthatatlan fájdalomról és a kezelés utáni jelentős javulásról is beszélt.

Lena Dunham

A Csajok alkotója személyes esszében írta meg, mi vezetett ahhoz, hogy 31 évesen eltávolíttassa a méhét. Addigra hosszú évek fájdalma, több műtét és különböző kezelések voltak mögötte. Az írásában a döntés érzelmi oldaláról is beszélt: arról, hogyan kellett összeegyeztetnie a fájdalom enyhítésének vágyát azzal, hogy korábban szerette volna maga kihordani a gyermekét. Végül béranya által született meg lánya épp az elmúlt hetekben.

Daisy Ridley

A Star Wars színésznője 2016-ban osztotta meg, hogy már 15 éves korában endometriózist diagnosztizáltak nála. Műtéten és számos konzultáción esett át, majd évekkel később ismét fájdalmai jelentkeztek. Arra biztatta a követőit, hogy kérjenek segítséget, és ne szégyelljék jelezni, ha valami nincs rendben a testükkel.

Susan Sarandon

Az Oscar-díjas színésznő 2011-ben, az Endometriosis Foundation of America rendezvényén beszélt a saját tapasztalatairól. Felidézte, hogy eleinte nem kapott megfelelő magyarázatot a betegségére és a kezelésére. Beszédének egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a szenvedést nem kell a női lét természetes velejárójának elfogadni. A környezet megértését is sürgette: az érintetteket ne túlérzékenynek vagy túlzónak bélyegezzék.

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